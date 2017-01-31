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31 января 2017, 20:22 8

Благовещенцы высказались об инициативе лишать прав тех водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи

Благовещенцы высказались об инициативе лишать прав тех водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи
Фото: ng72.ru

Не пропустил скорую помощь – лишился водительских прав на всю жизнь. Такое наказание для водителей предлагает ввести депутат Госдумы. Если преимущество не предоставили машинам спецслуцб, и это повлекло последствия для здоровья людей, то такое наказание справедливо, считает парламентарий. Журналисты телекомпании «Альфа-канал» узнали, что думают об этом благовещенцы.

«Ну, это много, конечно. Бывает так, что люди тоже куда-нибудь опаздывают. Тоже же бывает экстренная помощь», – считает женщина.

«Зачем на всю жизнь? Просто может так получится, что объективно отъехать некуда», – заметил мужчина.

А молодой человек согласен с предложением депутата: «Конечно, это законно. Нужно сразу наказывать на всю жизнь. Либо по карману бить. Не меньше десяти размеров оплаты труда».

«Может быть, в зависимости, что случилось с человеком, который был в скорой в этот момент», – ищет компромисс девушка.

«Надо разбираться. Если он действительно виноват – надо смотреть кто. На личность смотреть, может, человек исправится в конечном счете. Но, если человек – закоренелый лихач, то можно и на всю жизнь», – взвесив все за и против высказался юноша.

Просмотров всего: 348

#закон #здоровье

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Комментарии
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  • naryshkin898

    naryshkin898
    5 часов назад

    Да все нормальные люди за и всегда уступали. В последние время непонятно откуда наглецы вылезли, которые не ценят жизнь человека ...

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    Мара багдасарян плевала на все!

  • full

    full
    4 часа назад

    naryshkin898

    Да все нормальные люди за и всегда уступали. В последние время непонятно откуда наглецы вылезли, которые не ценят жизнь человека ...



    С гор спустились. С огромных денежных гор.

  • Касандра

    Касандра
    4 часа назад

    Лишать ВодПрав нужно навсссегда! и ещё бы тех,кто ставит свои авто на тротуары.

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    4 часа назад

    Касандра у вас видимо нет личного авто. Был бы, так не говорили что касается парковки.

  • agbor

    agbor
    4 часа назад

    Навсегда это конечно жёстко, водители скорых тогда будут наглеть. А вот лишать на год -два, если вина реально будет доказана будет справедливо.

  • Касандра

    Касандра
    4 часа назад

    Амурчанка1991

    Касандра у вас видимо нет личного авто. Был бы, так не говорили что касается парковки.



    нормальный человек так не думает

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    Амурчанка1991

    у вас видимо нет личного авто. Был бы, так не говорили что касается парковки.



    Автомобиль есть, на тротуарах/газонах/etc не паркуюсь. ЧЯДНТ***?

    По теме: не только лишать ву, но и изымать тс в пользу государства.

    ***что я делаю не так

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