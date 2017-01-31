Благовещенцы высказались об инициативе лишать прав тех водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи

Фото: ng72.ru

Не пропустил скорую помощь – лишился водительских прав на всю жизнь. Такое наказание для водителей предлагает ввести депутат Госдумы. Если преимущество не предоставили машинам спецслуцб, и это повлекло последствия для здоровья людей, то такое наказание справедливо, считает парламентарий. Журналисты телекомпании «Альфа-канал» узнали, что думают об этом благовещенцы.

«Ну, это много, конечно. Бывает так, что люди тоже куда-нибудь опаздывают. Тоже же бывает экстренная помощь», – считает женщина.

«Зачем на всю жизнь? Просто может так получится, что объективно отъехать некуда», – заметил мужчина.

А молодой человек согласен с предложением депутата: «Конечно, это законно. Нужно сразу наказывать на всю жизнь. Либо по карману бить. Не меньше десяти размеров оплаты труда».

«Может быть, в зависимости, что случилось с человеком, который был в скорой в этот момент», – ищет компромисс девушка.

«Надо разбираться. Если он действительно виноват – надо смотреть кто. На личность смотреть, может, человек исправится в конечном счете. Но, если человек – закоренелый лихач, то можно и на всю жизнь», – взвесив все за и против высказался юноша.

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#закон #здоровье

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