День без Интернета: в Благовещенске молодежь играла в классики и фишки

В Благовещенске волонтеры «Молодой гвардии» предложили студентам отвлечься от Интернета и вспомнить детские забавы прошлых лет, в частности – нулевых годов. В актовом зале областной библиотеки развернулась игровая площадка. В центре на полу расположились известные всем «классики». А еще волонтеры предложили молодежи вновь взять в руки фишки с покемонами.

Кстати, эта коллекция - личные запасы организаторов, которые они хранили последние 15 лет. Гости мероприятия могли также поиграть в настольные ходилки, шашки, послушать синглы «Руки вверх», «Дэмо». Девушкам организаторы подготовили некогда излюбленные дневники. Мероприятие приурочено к Всемирному дню без Интернета.

«Да, это из моей коллекции, прям самые лучшие принес. Дом 2, покемоны, мортал комбат – все самые узнаваемые. Раньше было 300 или 400. Но они куда-то все растерялись, потерялись. Осталось 50 – самых лучших», – рассказал Алексей Долгов.

«Это просто мое детство, я помню. Всем рассказываю правила. Ну, объясняю, помогаю людям. А в детстве частенько, с соседками, девочками в основном», – вспоминает Артем Долгов.

«Анкету часто заполняли. Во-первых, их делаешь месяц, эти анкеты. Потом заполняешь, по всей школе ходишь, ищешь, где твоя тетрадка. Это как раз двухтысячные – наше детство», – рассказала Виктория Ларионова.

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