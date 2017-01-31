Вместо выставочного зала в Благовещенске откроют многофункциональный центр

1 февраля в Благовещенске закроется выставочный зал. Договор аренды между благовещенской администрацией и областной организацией «Союз художников России» расторгнут, хотя изначально – 45 лет назад – здание строилось именно для художников. Однако скоро туда въедет другая организация – многофункциональный центр.

Ранее редакция Амур.инфо пыталась выяснить, какая судьба ждет выставочный зал. Председатель амурской организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев тогда сообщил, что ведутся переговоры о передаче управления выставочным залом управлению культуры. Вместо закрытия зала он говорил о расширении его функциональности.

Однако теперь известно, что 31 января менеджер выставочного зала Павел Савинкин до вечера должен освободить здание от мебели и предметов искусства. Договор аренды между администрацией Благовещенска и амурской организацией «Союз художников России» расторгнут с 1 февраля, хотя в 1972 году здание в центре города построили именно для местного Союза художников. В 70-80-х здесь постоянно был аншлаг.

«Бомба замедленного действия была заложена еще в конце 90-х годов, когда прежнее руководство Союза отдало это помещение, которое было собственностью Союза художников. В подробности не вдаюсь, вероятно, тоже были финансовые проблемы. Отдало городу – комитету по имуществу», – рассказал Павел Савинкин.

Буквально через год, понимая, что без искусства никак, Союз художников арендовал у мэрии это же здание. Договор заключили до 2024 года. В последнее время в месяц на аренду уходило по 75 тысяч рублей, тогда как с единичных посетителей выставочного зала брали по 20-40 рублей. И лишь недавно стоимость посещения повысили до 100 рублей. Речь идет не о коммерческих проектах. Сейчас выставочный зал должен за аренду более 100 тысяч.

Площадь этого здания более 400 квадратных метров. Кроме самого выставочного зала, некоторые помещения сдавали в аренду – салон-магазин «Креатив», «Янтарная комната», мастерская художника Виктора Сорокина. За последние два месяца два арендатора ушли.

Договор аренды расторгли из-за безденежья, подтвердил по телефону председатель амурской организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев. Говорить на камеру он отказался. Но рассказал, что вместе с Павлом Савинкиным пытался привлечь больше посетителей, организуя новые проекты. Но конкуренты их опережали, а время стало диктовать новые правила. Выставки начали организовывать даже торговые центры, где рядом можно и перекусить, и выпить кофе. А Союз художников – по условиям договора – не мог сдать в субаренду помещение, например, кофейне. Нельзя было сдавать в аренду более 10 % площади.

Что здесь будет, власти уже решили. В комитете по управлению имуществом Благовещенска официально сообщили: «С 1 февраля 2017 года здание выставочного зала передается муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Музыкальная школа" до 31 декабря 2017 года, на период проведения ремонта нежилого помещения, расположенного по адресу: улица Лазо, 41, литер А1. В дальнейшем в выставочном зале планируется размещение отделения учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", так как на сегодня ресурсов для оперативного обслуживания граждан недостаточно».

За 45 лет случалось многое, вздыхают сотрудники зала. Но то, что его история вот так завершится, не думали. Хотя художники уверяют, что будут сотрудничать с музыкальной школой и периодически – на бесплатной основе – организовывать выставки. Где будут выставляться после 2017 года, пока неизвестно.

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