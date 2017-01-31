Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
31 января 2017, 19:06 42

Вместо выставочного зала в Благовещенске откроют многофункциональный центр

Вместо выставочного зала в Благовещенске откроют многофункциональный центр

1 февраля в Благовещенске закроется выставочный зал. Договор аренды между благовещенской администрацией и областной организацией «Союз художников России» расторгнут, хотя изначально – 45 лет назад – здание строилось именно для художников. Однако скоро туда въедет другая организация – многофункциональный центр.

Ранее редакция Амур.инфо пыталась выяснить, какая судьба ждет выставочный зал. Председатель амурской организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев тогда сообщил, что ведутся переговоры о передаче управления выставочным залом управлению культуры. Вместо закрытия зала он говорил о расширении его функциональности.

Однако теперь известно, что 31 января менеджер выставочного зала Павел Савинкин до вечера должен освободить здание от мебели и предметов искусства. Договор аренды между администрацией Благовещенска и амурской организацией «Союз художников России» расторгнут с 1 февраля, хотя в 1972 году здание в центре города построили именно для местного Союза художников. В 70-80-х здесь постоянно был аншлаг.

«Бомба замедленного действия была заложена еще в конце 90-х годов, когда прежнее руководство Союза отдало это помещение, которое было собственностью Союза художников. В подробности не вдаюсь, вероятно, тоже были финансовые проблемы. Отдало городу – комитету по имуществу», – рассказал Павел Савинкин.

Буквально через год, понимая, что без искусства никак, Союз художников арендовал у мэрии это же здание. Договор заключили до 2024 года. В последнее время в месяц на аренду уходило по 75 тысяч рублей, тогда как с единичных посетителей выставочного зала брали по 20-40 рублей. И лишь недавно стоимость посещения повысили до 100 рублей. Речь идет не о коммерческих проектах. Сейчас выставочный зал должен за аренду более 100 тысяч.

Площадь этого здания более 400 квадратных метров. Кроме самого выставочного зала, некоторые помещения сдавали в аренду – салон-магазин «Креатив», «Янтарная комната», мастерская художника Виктора Сорокина. За последние два месяца два арендатора ушли.

Договор аренды расторгли из-за безденежья, подтвердил по телефону председатель амурской организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев. Говорить на камеру он отказался. Но рассказал, что вместе с Павлом Савинкиным пытался привлечь больше посетителей, организуя новые проекты. Но конкуренты их опережали, а время стало диктовать новые правила. Выставки начали организовывать даже торговые центры, где рядом можно и перекусить, и выпить кофе. А Союз художников – по условиям договора – не мог сдать в субаренду помещение, например, кофейне. Нельзя было сдавать в аренду более 10 % площади.

Что здесь будет, власти уже решили. В комитете по управлению имуществом Благовещенска официально сообщили: «С 1 февраля 2017 года здание выставочного зала передается муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Музыкальная школа" до 31 декабря 2017 года, на период проведения ремонта нежилого помещения, расположенного по адресу: улица Лазо, 41, литер А1. В дальнейшем в выставочном зале планируется размещение отделения учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", так как на сегодня ресурсов для оперативного обслуживания граждан недостаточно».

За 45 лет случалось многое, вздыхают сотрудники зала. Но то, что его история вот так завершится, не думали. Хотя художники уверяют, что будут сотрудничать с музыкальной школой и периодически – на бесплатной основе – организовывать выставки. Где будут выставляться после 2017 года, пока неизвестно.

Просмотров всего: 1462

#городская власть #культура #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • в точку

    в точку
    7 часов назад

    Еще одно "достижение" нынешней городской администрации. Жаль, что про него не рассказали, когда отвечали на выпад Доренко в отношении Благовещенска.

    Вообще в городе планомерно уничтожается всё, что связано с особой благовещенской средой, которая создавалась еще в 70-80-х годах.

  • Натали Б.

    Натали Б.
    6 часов назад

    Очень обидно....власти очнитесь!!!!!! Культуру надо возрождать а не топтать!!! Эх...до слез жалко...

  • raznos

    raznos
    6 часов назад

    Пусть сначала наладят работу существующего МФЦ! Очередь сумашедшая, в наличии 20 окон обслуживания, а работают от силы 5-6, а то и меньше. Будет на 2 МФЦ 40 окон и рабочих десяток от силы. Совсем уже готовы развалить все, что раньше именовалось "Благовещенск".

  • kazantip-70

    kazantip-70
    6 часов назад

    а тут матюгаться мона?

  • V.M.

    V.M.
    5 часов назад

    Там же уже работает филиал муз.школы, в здании которой

    на Лазо идет нескончаемый ремонт... Теперь и оттуда детей выставят?

  • Джоник

    Джоник
    5 часов назад

    В то время как у нас ликвидирут троллейбусы (считаю их одной из достопримечательностей Благовещенска)в Таллине и других городах Европы проезд на общественном транспорте (включая троллейбусы и трамваи) делают бесплатным. Разрушается то на создание чего были затрачены большие усилия. Теперь вот выставочный зал. Нынешней городской власти надо понять что не всё в жизни измеряется деньгами, пора остановиться, ведь вы никогда не сможете создать это вновь, т.к. не способны на это.

  • КотяRа

    КотяRа
    5 часов назад

    kazantip-70

    а тут матюгаться мона?



    Нежелательно, но если душа просит - то можна:)))

  • Beverly

    Beverly
    5 часов назад

    Собирать дань с рабов (квартплата, госуслуги) важнее картинок малоизвестных авторов. Путинской России хватает зомби-тв.

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    Зачем выставочный зал Благовещенску? Правда? Это лишнее совершенно. Еще библиотеку закрыть и вместо нее МФЦ сделать

    Так считают власти и гордятся заслугами, к которыми не приложили вообще усилий. И молчат, когда город хают на всю страну

  • вот такой вот

    вот такой вот
    4 часа назад

    Да,нет в городе настоящего хозяина,бабушке-мэру нету до этого дела.Троллейбусы,выставочный центр,а что следующее на очереди,А?Госпожа-"мэр"?!

  • Шикенскик

    Шикенскик
    4 часа назад

    Новость не удивила. Этого следовало ожидать. Соната, про библиотеку хорошее предложение)))) Если выбирать между выставочным залом и библиотекой, лучше разогнать библиотеку.

  • full

    full
    4 часа назад

    Что, жители Благи, получили статус жителей областного центра? Вот и начали жить по новому, согласно статуса.

  • Касандра

    Касандра
    4 часа назад

    Что ж творится в нашем городе?ВРЕДИТЕЛЬСТВО в лице чиновников.У НАРОДА спросили?

    Город становится какой-то помойкой(простите),с каждым днём всех хуже и хуже...новости одна другой хлеще.А депутаты почему молчат,а народный фронт ?

    (считайте,что я матюгаюсь)

  • Касандра

    Касандра
    4 часа назад

    в точку

    Еще одно "достижение" нынешней городской администрации. Жаль, что про него не рассказали, когда отвечали на выпад Доренко в отношении Благовещенска.

    Вообще в городе планомерно уничтожается всё, что связано с особой благовещенской средой, которая создавалась еще в 70-80-х годах.



    +++

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    4 часа назад

    Ужасное решение. Но видимо экономически не выгодно их там держать.

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    4 часа назад

    а жаль... Хоть что-то было достойное кроме ТРЦ и пивных

  • full

    full
    4 часа назад

    Амурчанка1991

    Ужасное решение. Но видимо экономически не выгодно их там держать.



    Экономически не выгодно держать мудаков в мэрии.

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    единственный выставочный зал в городе прикрыли? от властей амурки одно вредительство

  • v77

    v77
    4 часа назад

    Вот интересно, тот, кто против закрытия выставочного центра, когда в последний раз сам посещал его, этот самый центр? Уверен, большинство написавших комментарии выше - ни разу. Пишу не потому, что власть защищаю, а по сути вопроса.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    А что-нибудь имеющее отношение к искусству, культуре, науке у нас в городе в течении последних 5 лет открыли?

  • full

    full
    3 часа назад

    Здравомыслящая

    А что-нибудь имеющее отношение к искусству, культуре, науке у нас в городе в течении последних 5 лет открыли?



    Храм.

  • full

    full
    3 часа назад

    v77

    Вот интересно, тот, кто против закрытия выставочного центра, когда в последний раз сам посещал его, этот самый центр? Уверен, большинство написавших комментарии выше - ни разу. Пишу не потому, что власть защищаю, а по сути вопроса.



    По сути вопроса Вы обосрались. Я был.

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Я ходила на все выставки, которые проводились там.

    Как и в Музей, и в библиотеку, и в муз.школу...

    И троллейбус любила... И за фонтан - бабочку обидно...

  • Витком

    Витком
    3 часа назад

    v77 Большинство пишущих здесь,уверен, ни разу не посещали многочисленные пивнухи на всех углах, чего же их не прикрывают?

  • shk0der

    shk0der
    3 часа назад

    full

    Амурчанка1991

    Ужасное решение. Но видимо экономически не выгодно их там держать.



    Экономически не выгодно держать мудаков в мэрии.



    плюсую, давно пора разогнать дармоедов

  • v77

    v77
    3 часа назад

    full

    v77

    Вот интересно, тот, кто против закрытия выставочного центра, когда в последний раз сам посещал его, этот самый центр? Уверен, большинство написавших комментарии выше - ни разу. Пишу не потому, что власть защищаю, а по сути вопроса.



    По сути вопроса Вы обосрались. Я был.



    Я написал про большинство а не был ли хоть кто-нибудь. Full, зачем грубите? Я Вам ничего плохого не сделал. Сомневаюсь, что у вас хватило бы смелости ответить мне таким образом лично.

  • full

    full
    3 часа назад

    v77

    full

    v77

    Вот интересно, тот, кто против закрытия выставочного центра, когда в последний раз сам посещал его, этот самый центр? Уверен, большинство написавших комментарии выше - ни разу. Пишу не потому, что власть защищаю, а по сути вопроса.



    По сути вопроса Вы обосрались. Я был.



    Я написал про большинство а не был ли хоть кто-нибудь. Full, зачем грубите? Я Вам ничего плохого не сделал. Сомневаюсь, что у вас хватило бы смелости ответить мне таким образом лично.



    Ничего плохого? Точно? Невинная попытка оправдать вандалов, это неплохо, не правда ли?

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    А зачем нам "Выставочный зал"? Давайте откроем там не только МФЦ, но и вип-пивнушку для первых лиц области и города, у нас такая традиция- пивнушки и вино-водочные открывать, это теперь культурные места Благовещенска, для того чтобы народ не видел ничего кроме "зеленого змия". А что выпил.... и все у нас хорошо, и мы живем в самом прекрасном городе, современной архитектуры, замечательных дорог, эффективного менеджмента...

  • v77

    v77
    3 часа назад

    Витком, насчет пивнушек Вы правы. Но вот ведь парадокс, они населением, увы, востребованы.

  • Умывальник

    Умывальник
    2 часа назад

    И чё толку от этого МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА сделают 23 окна и только 3 будут работать. И как всегда подойдёшь с документами а они ни фига не знают посовещаясь 30 минут она скажет что чего-то не хватает ты спрашиваешь что ещё надо принести она говорить больше нечего делаешь документ месяц приходишь заново стоишь в очереди полтора часа подходишь а она говорит а тут не всё нужно то-та то-та говоришь а чё раньше не сказали и слышишь в ответ вы сами должны знать. Откуда мне знать всё если я делаю это первый раз а эти су*и должны знать это их работа. И как мне одна сви*ота кило под 200 и жующая жвачку сказала (мы не обязаны вам всё объяснять) я немного подах*ел и спросил а разве консультация не одно из главных ваших качеств тут или вы только жуёте жвачку и тут следует ответ до свидания!

  • Pavel_Vi

    Pavel_Vi
    2 часа назад

    Конечно жаль, что закрывают. Но в чем проблема союзу художников проводить выставки в том же музее, торговых центрах, библиотеках? В торговых центрах как я понимаю, вообще на безвозмездной основе можно размещать выставки? Экономия какая. Ну уж точно не 75 тыс. в месяц будет стоить. Главное, что бы было что показывать, а уж где - всегда найдётся)

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    Выставочный зал закрыть! никаких МФЦ! только православие - только хардкор! как раз место для монастыря в центре нету - а тут такое - монастырю святого александра райчихинского и блаженного олега сахалинского быть!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    хехехе - а кто нибудь вспомнит, что строили под ныне собственность одной экстравагантной китаянки? на Горького-Калинина? а как за мзду небольшую кое-кто ей подарил здание? а? то-то же.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевичхехехе - а кто нибудь вспомнит, что строили под ныне собственность одной экстравагантной китаянки? на Горького-Калинина? а как за мзду небольшую кое-кто ей подарил здание? а? то-то же.


    Картинная галерея, угу)).

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    1 час назад

    Pavel_Vi

    Конечно жаль, что закрывают. Но в чем проблема союзу художников проводить выставки в том же музее, торговых центрах, библиотеках? В торговых центрах как я понимаю, вообще на безвозмездной основе можно размещать выставки? Экономия какая. Ну уж точно не 75 тыс. в месяц будет стоить. Главное, что бы было что показывать, а уж где - всегда найдётся)



    Думаете, в музее они их не проводят? Там есть несколько залов, специально отведенных под меняющиеся выставки местных художников.

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    WhiteShadow

    Думаете, в музее они их не проводят? Там есть несколько залов, специально отведенных под меняющиеся выставки местных художников.



    Тогда в чем проблема?



    Вадим Кондратьев рассказал, что вместе с Павлом Савинкиным пытался привлечь больше посетителей, организуя новые проекты. Но конкуренты их опережали.



    В этом тоже виновата гор. администрация?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    maxcom

    WhiteShadow

    Думаете, в музее они их не проводят? Там есть несколько залов, специально отведенных под меняющиеся выставки местных художников.



    Тогда в чем проблема? Помещение под выставки есть, зачем шум поднимать?



    Квартиру свою под выставки выделишь?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Музей вот так бросился и с радостью стал давать помещения под выставки...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ха!.. не так давно я тут ботам из администрации писал о том, что там будет.. Где же они?.. Чего не расскажут о том, как Труш ошибался?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Сергей Труш

    Ха!.. не так давно я тут ботам из администрации писал о том, что там будет.. Где же они?.. Чего не расскажут о том, как Труш ошибался?



    Серега, и сейчас ошибаешься. - спорим что попы под всю возню вспомнят что там рядом попов вешали? - нужен храм!

    да и девятиэтажки 2,4,6,8 50 Лет Октября снести надо. и улицу назвать им.Николая второго

  • Котляров

    Котляров
    16 минут назад

    «Бомба замедленного действия была заложена еще в конце 90-х годов, когда прежнее руководство Союза отдало это помещение, которое было собственностью Союза Вот в этом и есть разгадка сегодняшней ситуации. Наши заинтересованные художники и отдали свой храм. Им виднее нужны их творения народу или нет. А была эта сделка в бытность начальника департамента Жени Алексеева?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    12 минут назад

    Котляров

    «Бомба замедленного действия была заложена еще в конце 90-х годов, когда прежнее руководство Союза отдало это помещение, которое было собственностью Союза Вот в этом и есть разгадка сегодняшней ситуации. Наши заинтересованные художники и отдали свой храм. Им виднее нужны их творения народу или нет. А была эта сделка в бытность начальника департамента Жени Алексеева?



    То, что получил Союз художников при СССР , отныне НИКОГДА не получит это объединение в кап отношениях

Показать все (42) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

На «Покровском руднике» бульдозер ушел под лед
Происшествия 12

По делу об убийстве у ночного бара Благовещенска проходит владелец карабина
Происшествия 1

Эксперты не могут сойтись во мнении о причинах смерти сестер из Талали

вчера, 15:55
Происшествия 1

Благовещенцу, избившему 10-летнюю Валерию Савину, предъявили обвинение