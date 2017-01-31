С 1 февраля дальневосточный гектар станет доступным для всех

Дальневосточный гектар с 1 февраля сможет получить любой россиянин – стартует третий этап федеральной программы. С июня 2016 года амурчане могли взять землю в Архаринском районе. Тогда из 225-ти были одобрены 43 заявки. С октября гектар в любом регионе Дальнего Востока могли получить только дальневосточники. В этот период число заявок выросло до 1 800. Теперь земли станут доступны для всех.

По программе в Амурской области оказались доступными более 14 миллионов гектаров лесного фонда и 500 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Исключение составили 25 населенных пунктов, в их числе Белогорск и Благовещенск. Амурская область находится на третьем месте по количеству желающих получить гектар после Приморского и Хабаровского краев.

Люди уже получили в Приамурье больше 600 гектаров амурских земель. В основном их взяли под сельскохозяйственное производство, личное подсобное хозяйство и строительство. Есть случаи оформления гектаров под зоны отдыха. Присоединиться к программе уже готовы 40 регионов нашей страны.

«Хорошо, что такой механизм есть. Потому что пускай лучше люди тратят деньги свои на то, что они будут создавать на этой земле, а не на ее покупку. Земли у нас в Амурской области, слава богу, предостаточно», – высказался губернатор Амурской области.

«Во время реализации второго этапа принята 1 791 заявка. Считаю, это достаточно большой показатель. При этом к нам поступило более 200 коллективных заявлений. Они собой объединяют порядка 1 200 человек. Уже сейчас мы либо заключили договоры, либо они находятся на подписи у граждан – более 700 договоров безвозмездного пользования», – рассказал министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

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#областная власть #сельское хозяйство #экономика

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