Пенсионный фонд не поддержал инициативу депутата амурского заксобрания

Руководство амурского отделения Пенсионного фонда России не поддержало инициативу депутата заксобрания Ирины Киевской, которая на сессии 26 января предложила обязать работников ПФР проверять жилье, приобретаемое на средства маткапитала. По мнению депутата, отсутствие проверок привело к тому, что некоторые квартиры люди приобрели в ветхих домах и затем лишились их из-за пожаров.

«В законодательной инициативе предлагается возложить обязанности по оценке пригодности жилья только лишь на сотрудников Пенсионного фонда. Мы считаем, что это неправильно, так как у нас нет работников, специально обученных для этих целей, – пояснила начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области Ольга Сорокина. – Целесообразнее было бы проводить оценку пригодности жилья до того, как сведения о признаках "жилое" или "нежилое" помещение попадают в Государственный реестр об объектах недвижимости и впоследствии используются в сделках купли-продажи. Тогда специалисты ПФР безо всяких опасений будут использовать выписки из госреестра при принятии решения, а семьи гарантированно получат дом, пригодный для проживания».

В Пенсионном фонде пояснили, что жилье, приобретаемое на средства маткапитала, проверяется по реестру ветхого и аварийного жилья Амурской области. Его ведёт региональное министерство транспорта и строительства. Дома в частном секторе также изучаются на предмет пригодности. В сомнительных случаях проводится выездное обследование. За четыре года Пенсионный фонд провел более 2 000 проверок, было вынесено свыше 60 отказов в распоряжении средствами по причине того, что помещения были не пригодными для жилья или существовали только на бумаге.

«С 2009 года в России семьям разрешили тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Спустя некоторое время стали выявляться попытки обналичивания федеральных средств – в газетах начали появляться соответствующие объявления, а семьи даже пытались обмануть специалистов и приобрести жильё, которое например, давно сгорело. В 2012 году для усиления контроля отделение Пенсионного фонда по Амурской области инициировало межведомственное совещание в правительстве. Главам сельских поселений было поручено проводить осмотры жилья и направлять заверенные акты в Пенсионный фонд. Однако эта работа быстро сошла на нет. Многие представители местных администраций отказывались выезжать на совместное обследование, ссылаясь на занятость. При этом сотрудник ПФР, не являющийся специалистом в области строительства, оказывался не в курсе ряда местных обстоятельств», – рассказали в пресс-службе амурского отделения ПФР.

Как пояснили в Пенсионном фонде, в этот раз при разработке законодательной инициативы специалистов ПФР в заксобрание не приглашали, вследствие этого были упущены существенные детали.

«Дополнительно выяснилось, что пожары в домах, приобретённых за счёт маткапитала, случались не из-за ветхости строений. В одном случае, например, сами жильцы нарушили правила пользования электроприборами, в другом в электропроводке случилось замыкание. От этих ситуаций не застрахован ни один дом», – поясняют в пресс-службе Амурского отделения ПФР.

Ирина Киевская на возмущение ее инициативой отреагировала предложением встретиться и обсудить вопрос. Депутат согласилась с тем, что один Пенсионный фонд не сможет решить проблему. Учреждение не располагает человеческими ресурсами. Кроме того, в 2017 году в подразделениях ПФР более чем в 10 районах области пройдут масштабные сокращения штатной численности сотрудников.

«Они совершенно правы, что им приходится в одиночку ее решать, не имея при этом ни нормативной, ни профессиональной возможности, но в чем заключается разница между законодательной инициативной и обсуждением проекта? Инициатива – это предложение. В нашем случае – это мое предложение как депутата еще раз вернуться к обозначенной проблеме вышестоящим органам власти. Обсудить ее вместе, найти решение. И никто ни в коем случае не перекладывает ответственность только на Пенсионный фонд. Это проблема общая, безусловно. И я думаю, что депутаты и наш комитет готовы к диалогу. Мы обязательно обсудим этот вопрос в рабочем порядке», – постфактум заявила депутат Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская.

Встреча сотрудников Пенсионного фонда с депутатами пройдет в среду, 1 февраля. На встрече обсудят возможность обследования жилых домов, приобретенных за счет маткапитала, на предмет пригодности для проживания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 26 января, депутаты амурского заксобрания выдвинули идею об обязательной проверке жилья перед покупкой его семьями через федеральный материнский капитал. Инициативу направили зампреду правительства РФ Ольге Голодец. По словам амурского парламентария Ирины Киевской, в 2016 году около 30 детей в шести семьях Приамурья остались без крова – жильё, оказавшееся плохим, сгорело.

На сегодняшний день размер федерального материнского капитала составляет 453 026 рублей. Его можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, образование, перевод на накопительную пенсию матери, покупку для детей-инвалидов средств технической реабилитации, не входящих в федеральный перечень.

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#заксобрание #Пенсионный фонд

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