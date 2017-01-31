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31 января 2017, 17:07 0

Национальный стандарт школьной формы будет готов к концу 2017 года

Национальный стандарт школьной формы будет готов к концу 2017 года
Фото: GidOrenburga.ru

Минпромторг приступил к разработке национального стандарта школьной формы. Предполагается, что в первое время его соблюдение будет добровольным, но в перспективе может стать обязательным. В Минобрнауки заявили, что пока не видят необходимости закреплять в законе юридическое понятие школьной формы, передают «Известия».

В Минпромторге изданию рассказали, что решение о необходимости разработки национального стандарта одежды учеников уже принято.

«Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учётом специфики его использования, в документе также будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Изготовление национального стандарта ляжет на плечи специалистов «Союзлегпрома». За основу они возьмут стандарт «Роскачества», который был разработан в 2016 году (тогда устанавливались стандарты для сорочек и брюк). Для рубашек было установлено 30 параметров, в числе которых качество пошива, состав, устойчивость краски, гигроскопичность и так далее. Для брюк (стандарт может распространяться на юбки и пиджаки) «Роскачество» определяло 60 параметров качества и безопасности. Среди них были устойчивость к истиранию и образованию катышков, качество швов, прочность, устойчивость окраски и другие. Стандарт рассчитывают написать до конца текущего года.

Как только он будет разработан, примут и окончательное решение о его виде – будет ли это ГОСТ или другой стандарт, подчеркнули в министерстве. В ведомстве отметили, что «законодательное закрепление понятия школьной формы относится к компетенции Минобрнауки».

Согласно статье 38 закона «Об образовании», в России есть понятия «одежда обучающихся», «форменная одежда и иное вещевое имущество (обмундирование) обучающихся», а школы вправе устанавливать конкретные требования к ним.

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#школа

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