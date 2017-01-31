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31 января 2017, 16:54 12

По делу об убийстве у ночного бара Благовещенска проходит владелец карабина

По делу об убийстве у ночного бара Благовещенска проходит владелец карабина

Владельцу карабина, из которого расстреляли Максима Мараева у ночного бара Благовещенска, грозит наказание. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия». Первое уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» в отношении друга владельца оружия, стрелявшего в человека.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось ночью, 12 ноября, недалеко от перекрестка Ленина – Шевченко, рядом с ночным баром «У Швейка». На видео с камер наружного наблюдения видно, как мужчина вышел из белой иномарки с оружием и в упор, короткими очередями, расстрелял другого мужчину.

С многочисленными ранениями 24-летнего пострадавшего доставили в областную больницу. Ему сделали операцию, ампутировали руку, но спасти не смогли.

По предварительной информации, существует две версии случившегося. Одна из них гласит, что конфликт, в результате которого Максима прилюдно расстреляли, произошёл из-за девушки. По этой версии, Максим заступился за девушку, которую жестоко избивал молодой человек.

Есть и другая версия: Максим и подозреваемый в его убийстве столкнулись плечами в коридоре клуба, началась словесная перепалка. В ее ходе подозреваемый позвал оппонента поговорить на улицу. Они вышли, и в итоге произошла трагедия.

Спустя почти двое суток после случившегося стрелявший в Максима Мараева сам пришёл в полицию с оружием. В настоящее время обвиняемый в убийстве признан вменяемым и находится под стражей. Расследование продолжается.

Просмотров всего: 3714

#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Громова

    Громова
    9 часов назад

    Ииииии?????? Это мы знали и так!

  • mastadont

    mastadont
    9 часов назад

    ГромоваИиииии?????? Это мы знали и так!


    А Вы ожидали большего? Наивно.

  • банбан

    банбан
    9 часов назад

    небрежное хранение-ага

  • Громова

    Громова
    8 часов назад

    mastadont

    Громова

    Ииииии?????? Это мы знали и так!



    А Вы ожидали большего? Наивно.



    Ну как бы ждала,ну!))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 часов назад

    Короткими очередями из ПОЛУавтоматического карабина, ну не разбираешься - не пиши, профессионализм зашкаливает. Хорошо хоть длинными очередями не стрелял.)))

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Да-а-а...

    Короткие очереди из карабина сделали сегодня мой вечер незабываемым!

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    8 часов назад

    Новость просто огонь!) Зачем вы пишите очевидные вещи.

  • tankist btb

    tankist btb
    7 часов назад

    Доппельгангер

    Короткими очередями из ПОЛУавтоматического карабина, ну не разбираешься - не пиши, профессионализм зашкаливает. Хорошо хоть длинными очередями не стрелял.)))



    точно так же написал один из корреспондентов. " Тиха лязгая гусеницами, танковая рота ст лейтенанта Петрова, вывалила на опушку рощи"

  • Антип

    Антип
    7 часов назад

    По всей видимости хозяином оружия является отец убийцы!

  • Антип

    Антип
    6 часов назад

    Они же наверняка и Земляки убитого!

  • agbor

    agbor
    4 часа назад

    Тому кто стрелял лет 10-15, а тому чьё оружие лет 5 нужно впаять.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Они прямо из бара собирались на охоту поехать видимо?

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