По делу об убийстве у ночного бара Благовещенска проходит владелец карабина

Владельцу карабина, из которого расстреляли Максима Мараева у ночного бара Благовещенска, грозит наказание. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия». Первое уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» в отношении друга владельца оружия, стрелявшего в человека.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось ночью, 12 ноября, недалеко от перекрестка Ленина – Шевченко, рядом с ночным баром «У Швейка». На видео с камер наружного наблюдения видно, как мужчина вышел из белой иномарки с оружием и в упор, короткими очередями, расстрелял другого мужчину.

С многочисленными ранениями 24-летнего пострадавшего доставили в областную больницу. Ему сделали операцию, ампутировали руку, но спасти не смогли.

По предварительной информации, существует две версии случившегося. Одна из них гласит, что конфликт, в результате которого Максима прилюдно расстреляли, произошёл из-за девушки. По этой версии, Максим заступился за девушку, которую жестоко избивал молодой человек.

Есть и другая версия: Максим и подозреваемый в его убийстве столкнулись плечами в коридоре клуба, началась словесная перепалка. В ее ходе подозреваемый позвал оппонента поговорить на улицу. Они вышли, и в итоге произошла трагедия.

Спустя почти двое суток после случившегося стрелявший в Максима Мараева сам пришёл в полицию с оружием. В настоящее время обвиняемый в убийстве признан вменяемым и находится под стражей. Расследование продолжается.

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