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31 января 2017, 16:48 6

В Тынде на грани закрытия сейсмостанция

В Тынде на грани закрытия сейсмостанция
Фото: fedpress.ru

Тындинскую сейсмостанцию хотят закрыть из-за сокращения федеральных субсидий. На поддержание её работы нужно менее 200 000 рублей. Власти города думают, как сохранить важный комплекс. Отмечается, что ежедневно в Тындинском районе фиксируют землетрясения разного класса.

В администрацию Тынды обратилось за поддержкой руководство Якутского филиала ФГБУ науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Поводом стало сокращение федеральных субсидий на финансирование сети сейсмических станций, и, как следствие, вынужденное закрытие тындинской сейсмической станции.

На территории Амурской области в Тындинском районе расположены две региональные сейсмостанции якутского филиала – «Тында» и «Юктали». На базе тындинской метеостанции располагается сейсмическая аппаратура, налажена оперативная связь в реальном времени с якутским региональным центром, чётко отработана система оповещений государственных органов, в том числе управления МЧС Амурской области, производственных подразделений РЖД, горнодобывающих предприятий Тындинского района.

«В связи с сокращением федеральных субсидий на финансирование сети сейсмических станций, мы вынуждены приступить к закрытию сейсмической станции "Тында". Мы убедительно просим вас рассмотреть возможность оказания финансовой помощи на договорной основе для нормального функционирования сейсмической станции», – обратился к мэру Тынды директор филиала Сергей Шибаев.

Специалисты подтверждают, что в Тындинском районе ежедневно происходят сейсмические события разного энергетического класса. Прогнозируемая сейсмичность на территории может быть 7-9 баллов. Ближайшие станции находятся в городах Нерюнгри, Зее, якутских посёлках Хани, Иенгра, в амурском Юктали – но они не позволяют детализировать геофизические параметры прошедших землетрясений.

Мэр Тынды Евгений Черенков сообщил, что в ближайшее время необходимо рассмотреть все возможности для решения проблемы. В основные затраты, которые несёт филиал Якутского центра, входят оплата аренды помещения, связи и заработная плата одного сотрудника метеостанции. Всего для функционирования сейсмостанции требуется менее 200 тысяч рублей. От работы тындинской сейсмостанции зависят деятельность и безопасность не только предприятий и жителей города, и решение возникшей проблемы горадминистрация видит при совместном взаимодействии всех заинтересованных сторон, в частности, администрации Тындинского района, руководства ОАО «РЖД», горнодобывающей отрасли, правительства Приамурья.

«Тындинский филиал проводит непрерывный сейсмический мониторинг, обеспечивает оперативную обработку сейсмической ситуации, и закрытие тындинской сейсмостанции недопустимо, так как от этого зависит сейсмическая безопасность жителей города», – отметил Черенков.

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#наука #Тында

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Комментарии
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  • Рэм

    Рэм
    2 часа назад

    Думал, что в Зее сейсмостанцию закрыли. Ан, нет, ещё функционирует.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    понастроили сейсмостанций - стране храмов православных не хватает! станцию закрыть! землю отдать епархии!

  • Ариадна

    Ариадна
    2 часа назад

    Геологические активные зоны существуют сотни миллионов лет.

    Но на Земле присутствует и молодой сейсмический пояс, возраст которого составляет 10 млн. лет. Данный пояс тянется вдоль Восточной Африки, далее захватывает Памир, Тянь-Шань, проходит через озеро Байкал и хребет Становой.

    В пределах данного пояса наблюдается высокая сейсмичность.

    http://www.factruz.ru/space_mistery/powerful-earthquake.htm

    фото:Становой хребет на границе Якутии и Амурской области

    Автор: Svetlana Ivanova - panoramio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46184872

    Именно размеры хребта, его труднодоступность и водораздельный характер дали основание казакам, открывшим его в середине XVII в., назвать его Становым, то есть «основным, главным» (сравнимо «становая жила», «становой берег»). Эвенки также объединяли хребты Джугджур, Становой и Яблоновый под общим названием Джугджур, причем в эвенкийском фольклоре эта система хребтов называется «позвоночником Земли»[2][3].

    Вершины хребта (гольцы) состоят из пирамидальных скалистых вершин, на них отсутствует растительность, они отделены один от другого узкими и глубокими ущельями, поросшими лесом.

    Высшая точка в Тындинском р-не Атычан — гора .

    С эвенкийского языка — атычан — старость, по другому варианту — место торговли (1528 м над уровнем моря)[9]

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Ариадна, думаете это кому-то интересно? люди прыгающие в прорубь в январе только из-за смыва грехов далеки от смысла вашего поста

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Ариадна, думаете это кому-то интересно? люди прыгающие в прорубь в январе только из-за смыва грехов далеки от смысла вашего поста



    А вы по себе о всех не судите...Мозги не у всех замёрзли .

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Ариадна

    Дмитрий Дмитриевич

    Ариадна, думаете это кому-то интересно? люди прыгающие в прорубь в январе только из-за смыва грехов далеки от смысла вашего поста



    А вы по себе о всех не судите...Мозги не у всех замёрзли .



    с вероятностью 95% на месте станции будет храм, с вероятностью 5% дача когото из администрации Тынды, ну и на остальные 46% - подарят братскому Китаю

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