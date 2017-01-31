В Тынде на грани закрытия сейсмостанция

Фото: fedpress.ru

Тындинскую сейсмостанцию хотят закрыть из-за сокращения федеральных субсидий. На поддержание её работы нужно менее 200 000 рублей. Власти города думают, как сохранить важный комплекс. Отмечается, что ежедневно в Тындинском районе фиксируют землетрясения разного класса.

В администрацию Тынды обратилось за поддержкой руководство Якутского филиала ФГБУ науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Поводом стало сокращение федеральных субсидий на финансирование сети сейсмических станций, и, как следствие, вынужденное закрытие тындинской сейсмической станции.

На территории Амурской области в Тындинском районе расположены две региональные сейсмостанции якутского филиала – «Тында» и «Юктали». На базе тындинской метеостанции располагается сейсмическая аппаратура, налажена оперативная связь в реальном времени с якутским региональным центром, чётко отработана система оповещений государственных органов, в том числе управления МЧС Амурской области, производственных подразделений РЖД, горнодобывающих предприятий Тындинского района.

«В связи с сокращением федеральных субсидий на финансирование сети сейсмических станций, мы вынуждены приступить к закрытию сейсмической станции "Тында". Мы убедительно просим вас рассмотреть возможность оказания финансовой помощи на договорной основе для нормального функционирования сейсмической станции», – обратился к мэру Тынды директор филиала Сергей Шибаев.

Специалисты подтверждают, что в Тындинском районе ежедневно происходят сейсмические события разного энергетического класса. Прогнозируемая сейсмичность на территории может быть 7-9 баллов. Ближайшие станции находятся в городах Нерюнгри, Зее, якутских посёлках Хани, Иенгра, в амурском Юктали – но они не позволяют детализировать геофизические параметры прошедших землетрясений.

Мэр Тынды Евгений Черенков сообщил, что в ближайшее время необходимо рассмотреть все возможности для решения проблемы. В основные затраты, которые несёт филиал Якутского центра, входят оплата аренды помещения, связи и заработная плата одного сотрудника метеостанции. Всего для функционирования сейсмостанции требуется менее 200 тысяч рублей. От работы тындинской сейсмостанции зависят деятельность и безопасность не только предприятий и жителей города, и решение возникшей проблемы горадминистрация видит при совместном взаимодействии всех заинтересованных сторон, в частности, администрации Тындинского района, руководства ОАО «РЖД», горнодобывающей отрасли, правительства Приамурья.

«Тындинский филиал проводит непрерывный сейсмический мониторинг, обеспечивает оперативную обработку сейсмической ситуации, и закрытие тындинской сейсмостанции недопустимо, так как от этого зависит сейсмическая безопасность жителей города», – отметил Черенков.

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