Скандально известный журналист Сергей Доренко не раз бывал в Благовещенске

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, который негативно высказался о Благовещенске в радиоэфире, назвав его городом, где пахнет кошачьей мочой, несколько раз посещал областной центр. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказал бывший спецкор ГТРК, член Союза журналистов РФ Александр Крючков.

«Это было в 1989 году, в конце апреля, где-то перед 1 Мая, – рассказал Александр Крючков. – Журналисты японской телекомпании NHK снимали документальный фильм о подготовке визита Михаила Горбачева в КНР. Сергей Доренко тогда работал редактором в компании "Совтелеэкспорт". Он прекрасно владел английским языком и организовывал в Благовещенске съемки для японских репортеров, а я помогал им здесь в этом. Они тогда снимали в Благовещенске первомайскую демонстрацию, речной порт, катались на теплоходе, снимали Хэйхэ с нашего берега. Встречались с представителями амурской власти».

По воспоминаниям Александра Николаевича, Сергей Доренко оставил приятное впечатление о себе. «Я могу сказать, что Сергей Доренко – очень умный, грамотный человек, владеющий несколькими иностранными языками. Он обо всем имеет свое мнение», – вспоминает амурский журналист.

По словам Александра Крючкова, Сергей Доренко потом еще несколько раз приезжал в Благовещенск для съемок. Последний раз, на памяти Александра Николаевича, – в начале 90-х годов. «Мы раньше с ним общались, созванивались, но теперь уже давно не поддерживаем связь», – поделился Александр Николаевич.

Последнее высказывание Доренко о Благовещенске и благовещенцах совершенно не обидело Александра Крючкова. Более того, он считает, что главред радиостанции «Говорит Москва» прав.

«А что так все обиделись? Я считаю, что доля правды в его словах есть! Посмотрите, где у нас в Благовещенске есть общественные туалеты? Да нигде! Правильно, что Доренко об этом сказал», – восклицает журналист.

Как сообщало Амур.инфо, главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в прямом эфире назвал столицу Приамурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – нюхающими людьми. Это прозвучало в ходе обсуждения информации об установке Китаем в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Слова редактора вызвали в Благовещенске шквал негодования.

Мэр города Валентина Калита отреагировала на это высказывание, сказав о том, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в городе культурная жизнь и сколько здесь достижений. Также в мэрии сообщили, что подавать в суд на скандального журналиста власти не собираются.

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