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31 января 2017, 16:44 28

Скандально известный журналист Сергей Доренко не раз бывал в Благовещенске

Скандально известный журналист Сергей Доренко не раз бывал в Благовещенске

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, который негативно высказался о Благовещенске в радиоэфире, назвав его городом, где пахнет кошачьей мочой, несколько раз посещал областной центр. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказал бывший спецкор ГТРК, член Союза журналистов РФ Александр Крючков.

«Это было в 1989 году, в конце апреля, где-то перед 1 Мая, – рассказал Александр Крючков. – Журналисты японской телекомпании NHK снимали документальный фильм о подготовке визита Михаила Горбачева в КНР. Сергей Доренко тогда работал редактором в компании "Совтелеэкспорт". Он прекрасно владел английским языком и организовывал в Благовещенске съемки для японских репортеров, а я помогал им здесь в этом. Они тогда снимали в Благовещенске первомайскую демонстрацию, речной порт, катались на теплоходе, снимали Хэйхэ с нашего берега. Встречались с представителями амурской власти».

По воспоминаниям Александра Николаевича, Сергей Доренко оставил приятное впечатление о себе. «Я могу сказать, что Сергей Доренко – очень умный, грамотный человек, владеющий несколькими иностранными языками. Он обо всем имеет свое мнение», – вспоминает амурский журналист.

По словам Александра Крючкова, Сергей Доренко потом еще несколько раз приезжал в Благовещенск для съемок. Последний раз, на памяти Александра Николаевича, – в начале 90-х годов. «Мы раньше с ним общались, созванивались, но теперь уже давно не поддерживаем связь», – поделился Александр Николаевич.

Последнее высказывание Доренко о Благовещенске и благовещенцах совершенно не обидело Александра Крючкова. Более того, он считает, что главред радиостанции «Говорит Москва» прав.

«А что так все обиделись? Я считаю, что доля правды в его словах есть! Посмотрите, где у нас в Благовещенске есть общественные туалеты? Да нигде! Правильно, что Доренко об этом сказал», – восклицает журналист.

Как сообщало Амур.инфо, главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в прямом эфире назвал столицу Приамурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – нюхающими людьми. Это прозвучало в ходе обсуждения информации об установке Китаем в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Слова редактора вызвали в Благовещенске шквал негодования.

Мэр города Валентина Калита отреагировала на это высказывание, сказав о том, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в городе культурная жизнь и сколько здесь достижений. Также в мэрии сообщили, что подавать в суд на скандального журналиста власти не собираются.

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#жизнь #СМИ

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Комментарии
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  • dim28rus

    dim28rus
    8 часов назад

    Конечно прав. Cтаи беспризорных собак. Дворы в которых никогда не ремонтировались дороги. Сами дороги - яма на яме, убивающие подвеску любого авто за год-два. Товары для дома - зайдите с тыльной стороны: там не кошачьей мочой воняет, хотя самый центр города. Проблем много как и везде. Он (Доренко) имеет право на собственное мнение. Ничего суперплохого не сказал, глаза не открыл... Все такие обидчивые ))

  • desant

    desant
    8 часов назад

    Доренко закрыть въезд а власть поменять))

  • Цунай

    Цунай
    7 часов назад

    Доренко знает Амурскую область. Даже в романе "2008" упоминает.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    7 часов назад

    «А что так все обиделись? Я считаю, что доля правды в его словах есть! Посмотрите, где у нас в Благовещенске есть общественные туалеты? Да нигде! Правильно, что Доренко об этом сказал», – восклицает журналист.

    Специально , для бывшего спецкора ГТРК у входа в ОКЦ , большими буквами , по русски - "Общественный туалет" !!!

    Журналисты ВСЕ что ли ущербные ?

    Мне вот нравится песня группы "Ленинград" -"Гори Москва" , но я же не лезу с этим в эфир (((

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    7 часов назад

    Рудольф Шнапс




    Специально , для бывшего спецкора ГТРК у входа в ОКЦ , большими буквами , по русски - "Общественный туалет" !!!



    Один на всю область, Карл!!!

  • Алекс К

    Алекс К
    7 часов назад

    Рудольф Шнапс

    «А что так все обиделись? Я считаю, что доля правды в его словах есть! Посмотрите, где у нас в Благовещенске есть общественные туалеты? Да нигде! Правильно, что Доренко об этом сказал», – восклицает журналист.

    Специально , для бывшего спецкора ГТРК у входа в ОКЦ , большими буквами , по русски - "Общественный туалет" !!!

    Журналисты ВСЕ что ли ущербные ?

    Мне вот нравится песня группы "Ленинград" -"Гори Москва" , но я же не лезу с этим в эфир (((



    тот общественный туалет стоит 20 рублей. а куда сходить пописать у нас в городе совсем нет. на набережке сортир непонять как работает, вернее не работает,или только летом,я не знаю.

    работал в такси,я же культурный человек, искал где поссать по нормальному) итог- в горпарке в доме культуры,20 рублей,на ЖД вокзале,20 рублей..про ОКЦ забыл. а если между этими точками-то просто под деревомзагаражами бесплатно.

    доренко- тот еще кадр. сначала критик власти,потом переобувшись начал власть благодарить и возвышать.

    что он сказал- не важно.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    7 часов назад

    удален

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    она городом то руководит вот только. помница мер был,тот кто министром ЖКХ был...воооот тот сортиров понастроил

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Рудольф Шнапс




    Специально , для бывшего спецкора ГТРК у входа в ОКЦ , большими буквами , по русски - "Общественный туалет" !!!



    Один на всю область, Карл!!!



    Я не считал , и не знаю много их или мало на душу амурчанина . Только журналисту сказать "Да нигде" , а за "базар" ответить слабо ?

    Или шкурку бережёт ?

    В стольной сартиров может и много , а по чём услуга ? Или Собянин коммунизм сортирный устроил ?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    Алекс К

    она городом то руководит вот только. помница мер был,тот кто министром ЖКХ был...воооот тот сортиров понастроил



    а как он снег чистил - загляденье!

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Алекс К

    она городом то руководит вот только. помница мер был,тот кто министром ЖКХ был...воооот тот сортиров понастроил



    а как он снег чистил - загляденье!



    дада,до сих пор вспоминаю это

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    Рудольф Шнапс

    Дмитрий Дмитриевич

    Рудольф Шнапс




    Специально , для бывшего спецкора ГТРК у входа в ОКЦ , большими буквами , по русски - "Общественный туалет" !!!



    Один на всю область, Карл!!!



    Я не считал , и не знаю много их или мало на душу амурчанина . Только журналисту сказать "Да нигде" , а за "базар" ответить слабо ?

    Или шкурку бережёт ?

    В стольной сартиров может и много , а по чём услуга ? Или Собянин коммунизм сортирный устроил ?



    ты скажи, сколько в Благе БЕСПЛАТНЫХ сортиров? на массовые городские быдло-пьянки а-ля "день города" все прям бросили все и пошли в окацы в апсчественный туалет... ню-ню... ссать и срать прям на площади . в кустиках. - так что Доренко слукавил немного - не кошачьей мочей воняет а человеческой и говном человеческим тоже.

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    в 2009 году бесплатно зассал кучу сортиров у метро в ммаскве. проблемы с почками были.

    так где у нас общественный бесплатный туалет?

  • Blg-boy

    Blg-boy
    6 часов назад

    а вот как раз сортиры то строить не умеют ),один из примеров который деревянный с поддоном в снежном городке а под ним просто красота )) и в чем Доренко теперь не прав ???

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 часов назад

    говна человеческого в Благовещенске стало слишком много . ИМХО

  • Blg-boy

    Blg-boy
    6 часов назад

    Мы простые жители конечно не при чем !! Но власти которую кстати 80 процентов не выбирало, плюнуть в лицо хочется, ну или головой в жижу что под туалетом окунуть...

  • Семицветик

    Семицветик
    6 часов назад

    а в какой стране мира, да хрен с ним, в каком из городов есть общественные туалеты для кошек- у нас воняет их мочой, хочу пример

  • Blg-boy

    Blg-boy
    6 часов назад

    Да какие кошки могут быть ??? Они для людей нормальные построить не могут ))

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Доренко - тапок. Обосанный котом.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    Blg-boy

    Мы простые жители конечно не при чем !! Но власти которую кстати 80 процентов не выбирало, плюнуть в лицо хочется, ну или головой в жижу что под туалетом окунуть...



    то есть виновата Калита, царь шут козлов - хороший

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    Victrix

    Доренко - тапок. Обосанный котом.



    носом ткнул - а все теперь сразу возмущаться...(эта наша моча и мы в ней сами плаваем)... а по сути сказал правду

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    если раньше город был зеленый, то от зелени Горзеленхоз оставил обрубки, а РПЦ и тех не оставила... были туалеты и урны - а сейчас они где? зато сраная золотая миля и касмадром! и мост...хрустальный из говна...и храм на говне...

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Victrix

    Доренко - тапок. Обосанный котом.



    носом ткнул - а все теперь сразу возмущаться...(эта наша моча и мы в ней сами плаваем)... а по сути сказал правду



    Еще один тапок.

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    4 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич, не все так плохо, ведь есть и положительные моменты.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    4 часа назад

    Положительные конечно есть !!! Кладут прибором на город и область по полной !!!

  • Blg-boy

    Blg-boy
    4 часа назад

    4.3

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    В Москве на Красной площади, если повернуться задом к мавзолею, будет вход в ЦУМ идём спускаемся на цокольный этаж, смотрим налево - бесплатней туалет.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    ЦунайВ Москве на Красной площади, если повернуться задом к мавзолею, будет вход в ЦУМ идём спускаемся на цокольный этаж, смотрим налево - бесплатней туалет.


    у нас задом к белому дому - налево 2 квартала - а там платный туалет

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