Благовещенский плейбэк-театр соберёт деньги на лечение амурского спасателя

В четверг, 9 февраля, в Благовещенске пройдёт второй перфоманс нового плейбэк-театра, выступление будет благотворительным. Такое решение приняли организаторы, узнав о том, что амурский сотрудник МЧС столкнулся с серьёзной болезнью. Все вырученные средства пойдут на лечение Ивана Белявского.

Мероприятие состоится 9 февраля в 19 часов в актовом зале здания по адресу: улица Ленина, 27. Цена входного билета – 250 рублей. Там установят и ящики для сбора средств. На данный момент уже записались шесть благовешенцев.

«У нас был только один перфоманс – "Начало". Он прошёл очень хорошо, было много народу, даже подставляли стулья, все билеты были раскуплены – люди откликнулись. Знакомые сообщили нам о том, с чем пришлось столкнуться жителю Шимановска Ивану Белявскому. 28-летний амурчанин, молодой отец, сотрудник МЧС, спасал жизни людей, теперь ему нужна помощь. Мы решили провести благотворительный перфоманс», – рассказали ИА «Амур.инфо» в театре.

Сейчас актёры готовятся к выступлению. Тема заявлена: «Нужна помощь». О помощи в жизни расскажут зрители и сыграют актёры.

«Тогда мы готовились к "Началу", теперь мы готовимся к "Нужна помощь". Мне нужна помощь или я сам? Поговорим о помощи. О том, как мы справлялись сами, а бывало, что нам не хватало ресурса и мы обращались к людям. Как это было для вас? Помощь близких, незнакомых, высших сил...» – описывают заявленную тему в плейбэк-театре.

Заказать билеты можно по телефонам: 8-914-577-37-81 и 8-924-670-66-47.

28-летний житель Шимановска Иван Белявский находится в областной больнице. Спасатель, отец двухлетнего сына, выступая на соревнованиях. простудился, Перед Новым годом произошёл отёк почек, они отказали. В течение нескольких месяцев Ивану через день делают гемодиализ. После этого врачи решат, нужна ли операция. Родственники собирают средства, так как может понадобиться немаленькая сумма. Если операция не понадобится, деньги передадут нуждающимся в лечении детям.

Накануне в Городском доме культуры показали благотворительный спектакль. Все деньги, поступившие от продажи билетов, передадут на лечение сотрудника противопожарной службы МЧС Ивана Белявского.

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