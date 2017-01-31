Эксперты не могут сойтись во мнении о причинах смерти сестер из Талали

Расследование уголовного дела по факту гибели двух девочек из села Талали находится в активной фазе. Об этом сообщили в амурском следственном управлении. Как сообщалось ранее, 20 октября 2016 года в машине скорой помощи по дороге от Талали в город Свободный скончались сестры 13 и 5 лет.

По факту гибели девочек возбудили уголовное дело. Расследование взято на особый контроль руководством следственного управления СК России по Амурской области. Для исследования всех обстоятельств дела привлекли следователя из Москвы.

По результатам зaключeния cyдeбнo-мeдицинcкoй экcпepтизы, cмepть дeтeй нacтyпилa из-зa инфeкциoннo-тoкcичecкoгo шoкa – coчeтaниe ocтpoй бaктepиaльнoй инфeкции и тoкcичecкoгo дeйcтвия нeycтaнoвлeннoгo вeщecтвa. Как признался отец девочек, они с супругой лечили заболевших дочерей керосином – мазали им горло, не видя в этом ничего опасного для здоровья.

В настоящее время назначена дополнительная экспертиза. Ее проведут в Оренбурге.

«Есть определенные сложности в установлении причины их смерти. Мнения разошлись, в связи с этим для объективности выводов назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в другом субъекте. Получив результаты, мы будем оценивать уже истинные причины, исходя из этого будем принимать решение по уголовному делу. Как раз и действиям врачей, и всему остальному будет дана оценка», – рассказал руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Амурской области Антон Сыч.

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