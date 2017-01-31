Японские учёные нашли на Луне земной кислород

Фото: nation-news.ru

Японские астрономы обнаружили на Луне «земные следы» – кислород из атмосферы нашей планеты. Результатами своего исследования учёные поделились на страницах журнала Nature Astronomy, передаёт «Лента.ру».

Специалисты проанализировали данные, полученные со спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который выявил в лунном реголите кислород на глубине несколько микронов.

Этот газ начал поступать на естественный спутник Земли из нашей атмосферы около 2,5 миллиарда лет назад, как раз когда в атмосфере планеты он впервые образовался в избыточном количестве.

По словам авторов исследования, таким образом Луне удалось сохранить древнюю материю Земли.

В общей же сложности, по подсчётам учёных, за 4,4 миллиарда лет, минувших с рождения планет Солнечной системы, на Луну попало около 106 миллионов тонн земного кислорода. Как подчёркивают авторы статьи, это очень консервативная оценка, так как в прошлом Земля и Луна были ближе друг к другу, а магнитный щит Земли не был таким сильным.

Изучение залежей кислорода на Луне, отмечают астрономы, может помочь узнать, как была устроена атмосфера Земли в прошлом, выяснить, когда появились первые фотосинтезирующие организмы и как менялась концентрация главного элемента жизни в последние несколько миллиардов лет.

Спутник SELENE был запущен 14 сентября 2007 года и прекратил своё существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией. В задачи миссии входило исследование происхождения спутника и строения его поверхности.

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