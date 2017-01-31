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1февраля
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31 января 2017, 15:18 0

От 9 до 14 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 1 февраля

От 9 до 14 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 1 февраля
Фото: online-mouse.ru

В Амурской области 1 февраля ожидается переменная облачность. Ночью местами по востоку, днем в отдельных северных районах выпадет слабый снег. Ночью будет дуть северо-западный ветер, днем – юго-западный. Он разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 22-27 градусов, местами опускаясь до 32-37 градусов. Днем термометры покажут 9-14 градусов ниже нуля, местами будет 17-22 градуса мороза.

В Благовещенске 1 февраля ночью будет малооблачно, днем облачность увеличится. Осадков не ожидается. Ночью подует северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем его сменит юго-западный ветер, который разгонится до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью в областном центре прогнозируется от 21 до 23 градусов, днем – 10-12 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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