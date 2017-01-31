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31 января 2017, 15:06 1

Благовещенцу, избившему 10-летнюю Валерию Савину, предъявили обвинение

Благовещенцу, избившему 10-летнюю Валерию Савину, предъявили обвинение

Амурские следователи рассказали о ходе уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Благовещенска, избившего 10-летнюю девочку. Мужчину обвинили в покушении на убийство. Лера Савина пропала 14 июля прошлого года, на следующий день ее нашли – ребенок был сильно избит.

Мужчину задержали в этот же день. Оказалось, что это знакомый семьи пострадавшей и живет по соседству. Все это время он находится под стражей. Ему уже предъявили обвинение.

«Собраны достаточные, на мой взгляд, доказательства для того, чтобы считать его виновным. Сейчас в отношении него проводится стационарная психиатрическая экспертиза. По ее результатам будет решаться вопрос о направлении уголовного дела в суд. В любом случае либо в качестве лица, совершившего общественно опасное деяние, он туда пойдет, либо в качестве обвиняемого», – сказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Амурской области Игорь Кузенков.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    11 часов назад

    Сволочь!

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