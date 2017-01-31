Открытие платного класса в школе возмутило благовещенских родителей

Фото: newgorod.admblag.ru

В школе № 16 Благовещенска планируют открыть платный класс с изучением дополнительных предметов. Ежемесячное обучение в нем обойдется примерно в 4 000 рублей. Однако родители, чьи дети посещают курсы по подготовке к школе, возмущены нововведением. Они говорят, что изначально класс, куда они хотели попасть, планировался как бесплатный. С просьбой разобраться в ситуации они обратились в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Ребёнок с 1 сентября посещает платные курсы по подготовке к школе. Записались специально, так как очень хотели, чтобы ребёнок в дальнейшем учился у данного педагога. О том, что класс будет профильным и платным, не знали. На момент записи и речи об этом не было, никто ни о чём не предупредил. В минувшую субботу прошло родительское собрание, на котором объявили, что класс будет профильным – с эстетическим уклоном, обучение в нём платное – 4 тысячи рублей в месяц. За 4 года обучения придётся заплатить 144 тысячи рублей. Сумма, скажем, немаленькая. В нашей семье еще воспитываются дети, и для семейного бюджета эта плата довольно ощутима. Ребёнок очень привык к учителю, с удовольствием ходит на занятия, настроен и дальше учиться. Но мы не потянем. Ребенок привязался к учителю, плачет, очень расстроен ситуацией. Но в класс нам путь закрыт, если не будем платить. Я лично уточнила этот вопрос у учителя. Мне сказал педагог, что учиться в классе без посещения платных занятий будет нельзя», – обратилась с проблемой одна из мам будущего первоклашки.

Директор благовещенской школы № 16 Галина Коваль корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснила, что посещение курсов подготовки к школе не является гарантией того, что ребенок попадет в класс к тому конкретному учителю, который ведет эти курсы.

«По федеральному закону мы принимаем детей в школу по закрепленному участку территории. При этом мы заранее не записываем к конкретному учителю. Поэтому все пожелания, которые высказываются родителями, могут учитываться только как пожелания и никак иначе. Все хотят попасть к одному или двум учителям и не учитывают тот момент, что в школе работают разные педагоги. Это могут быть как учителя со стажем, так и молодые специалисты. Тот факт, что посещаются дополнительные курсы именно у этого учителя, не дает оснований считать, что они попадут к этому конкретному учителю. Часто было так, что от 70 до 100 человек хотели попасть именно к одной учительнице. Но класс, где максимум может быть 32 человека, не может вместить всех желающих», – рассказала Галина Коваль.

По словам директора общеобразовательного учреждения, вопрос по открытию платного класса рассматривался давно, однако только в этом году было решено выйти с этим предложением к родителям.

«И просто мы предлагаем родителям скомплектоваться по их желанию и сформировать комплекс дополнительных платных образовательных дисциплин. Мы хотели бы, чтобы это были образованные, культурные школьники. В этом направлении мы предлагаем им уроки хореографии. Дети будут изучать элементы бальных танцев для того, чтобы они могли себя презентовать на каких-либо внешкольных мероприятиях. Далее будет вестись эстетическое направление. А также дети будут заниматься исследовательской работой. Но это помимо всех тех занятий, которые предусмотрены бесплатно», – заметила Галина Коваль.

Как пояснила Галина Ильинична, для упрощения работы с детьми, посещающих платные допзанятия, планируют скомпоновать одну группу, которая будет закреплена за каким-то одним классным руководителем – так будет проще выстраивать расписание.

«Ежемесячная плата за обучение в таком классе составит 4 000 рублей. Но это округленная сумма! Она сейчас находится в процессе расчета и согласований. Туда входит еще и организация питания. На питание детей будет уходить около половины суммы. 150 рублей будет стоить одно дополнительное занятие. Планируем, что дополнительные занятия будут вести разные педагоги – и свои, и приглашенные со стороны. Также допзанятия будут вестись не только в стенах самой школы. Мы планируем их проводить на двух базах наших структурных подразделений. Это у нас стадион "Олимпик" и центр дополнительного образования "Орленок"», – рассказала директор школы № 16.

Пока, по словам Галины Коваль, школой только изучается мнение родителей. Если желающих учиться платно наберется достаточно, то класс будет организован. В этом классе нельзя будет посещать основные занятия без дополнительных. Также нельзя будет оплачивать допзанятия в рассрочку. Предусмотрено только ежемесячное взимание платы.

«В том случае если кто-то из родителей по прошествии времени не сможет платить за допуроки, ребенок сможет перевестись в параллельный класс. Вся начальная школа у нас работает по одной программе – это "Школа России"», – заверила руководитель образовательного учреждения.

В прокуратуре Амурской области тем временем пояснили, что образование в общеобразовательной школе бесплатное. Однако школа имеет право проводить платные дополнительные занятия. Если родителей волнует форма проведения таких занятий или факт их навязывания, они могут обратиться с жалобой.

«Все надо проверять. Может быть, и сама система новая, и дополнительные платные занятия – все это незаконно. Здесь надо подробно разбираться. Мы советуем родителям обратиться с заявлением в прокуратуру Благовещенска. Можно написать письмо анонимно и отправить его по электронной почте, указанной на сайте. Вопрос будет рассмотрен в тридцатидневный срок», – рассказала специалист областной прокуратуры.

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