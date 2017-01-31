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31 января 2017, 15:00 51

Открытие платного класса в школе возмутило благовещенских родителей

Открытие платного класса в школе возмутило благовещенских родителей
Фото: newgorod.admblag.ru

В школе № 16 Благовещенска планируют открыть платный класс с изучением дополнительных предметов. Ежемесячное обучение в нем обойдется примерно в 4 000 рублей. Однако родители, чьи дети посещают курсы по подготовке к школе, возмущены нововведением. Они говорят, что изначально класс, куда они хотели попасть, планировался как бесплатный. С просьбой разобраться в ситуации они обратились в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Ребёнок с 1 сентября посещает платные курсы по подготовке к школе. Записались специально, так как очень хотели, чтобы ребёнок в дальнейшем учился у данного педагога. О том, что класс будет профильным и платным, не знали. На момент записи и речи об этом не было, никто ни о чём не предупредил. В минувшую субботу прошло родительское собрание, на котором объявили, что класс будет профильным – с эстетическим уклоном, обучение в нём платное – 4 тысячи рублей в месяц. За 4 года обучения придётся заплатить 144 тысячи рублей. Сумма, скажем, немаленькая. В нашей семье еще воспитываются дети, и для семейного бюджета эта плата довольно ощутима. Ребёнок очень привык к учителю, с удовольствием ходит на занятия, настроен и дальше учиться. Но мы не потянем. Ребенок привязался к учителю, плачет, очень расстроен ситуацией. Но в класс нам путь закрыт, если не будем платить. Я лично уточнила этот вопрос у учителя. Мне сказал педагог, что учиться в классе без посещения платных занятий будет нельзя», – обратилась с проблемой одна из мам будущего первоклашки.

Директор благовещенской школы № 16 Галина Коваль корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснила, что посещение курсов подготовки к школе не является гарантией того, что ребенок попадет в класс к тому конкретному учителю, который ведет эти курсы.

«По федеральному закону мы принимаем детей в школу по закрепленному участку территории. При этом мы заранее не записываем к конкретному учителю. Поэтому все пожелания, которые высказываются родителями, могут учитываться только как пожелания и никак иначе. Все хотят попасть к одному или двум учителям и не учитывают тот момент, что в школе работают разные педагоги. Это могут быть как учителя со стажем, так и молодые специалисты. Тот факт, что посещаются дополнительные курсы именно у этого учителя, не дает оснований считать, что они попадут к этому конкретному учителю. Часто было так, что от 70 до 100 человек хотели попасть именно к одной учительнице. Но класс, где максимум может быть 32 человека, не может вместить всех желающих», – рассказала Галина Коваль.

По словам директора общеобразовательного учреждения, вопрос по открытию платного класса рассматривался давно, однако только в этом году было решено выйти с этим предложением к родителям.

«И просто мы предлагаем родителям скомплектоваться по их желанию и сформировать комплекс дополнительных платных образовательных дисциплин. Мы хотели бы, чтобы это были образованные, культурные школьники. В этом направлении мы предлагаем им уроки хореографии. Дети будут изучать элементы бальных танцев для того, чтобы они могли себя презентовать на каких-либо внешкольных мероприятиях. Далее будет вестись эстетическое направление. А также дети будут заниматься исследовательской работой. Но это помимо всех тех занятий, которые предусмотрены бесплатно», – заметила Галина Коваль.

Как пояснила Галина Ильинична, для упрощения работы с детьми, посещающих платные допзанятия, планируют скомпоновать одну группу, которая будет закреплена за каким-то одним классным руководителем – так будет проще выстраивать расписание.

«Ежемесячная плата за обучение в таком классе составит 4 000 рублей. Но это округленная сумма! Она сейчас находится в процессе расчета и согласований. Туда входит еще и организация питания. На питание детей будет уходить около половины суммы. 150 рублей будет стоить одно дополнительное занятие. Планируем, что дополнительные занятия будут вести разные педагоги – и свои, и приглашенные со стороны. Также допзанятия будут вестись не только в стенах самой школы. Мы планируем их проводить на двух базах наших структурных подразделений. Это у нас стадион "Олимпик" и центр дополнительного образования "Орленок"», – рассказала директор школы № 16.

Пока, по словам Галины Коваль, школой только изучается мнение родителей. Если желающих учиться платно наберется достаточно, то класс будет организован. В этом классе нельзя будет посещать основные занятия без дополнительных. Также нельзя будет оплачивать допзанятия в рассрочку. Предусмотрено только ежемесячное взимание платы.

«В том случае если кто-то из родителей по прошествии времени не сможет платить за допуроки, ребенок сможет перевестись в параллельный класс. Вся начальная школа у нас работает по одной программе – это "Школа России"», – заверила руководитель образовательного учреждения.

В прокуратуре Амурской области тем временем пояснили, что образование в общеобразовательной школе бесплатное. Однако школа имеет право проводить платные дополнительные занятия. Если родителей волнует форма проведения таких занятий или факт их навязывания, они могут обратиться с жалобой.

«Все надо проверять. Может быть, и сама система новая, и дополнительные платные занятия – все это незаконно. Здесь надо подробно разбираться. Мы советуем родителям обратиться с заявлением в прокуратуру Благовещенска. Можно написать письмо анонимно и отправить его по электронной почте, указанной на сайте. Вопрос будет рассмотрен в тридцатидневный срок», – рассказала специалист областной прокуратуры.

Просмотров всего: 3488

#дети #образование #школа

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Комментарии
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  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    11 часов назад

    всё равно половина из них до 40 не доживет, а четверть будет в такси Максим работать.Зачем платить больше ?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    Что за бред???? Родители платили, платили и не смогли за месяц вовремя внести плату и ребенка, как вещь, давай шпынять по другим классам, а о ребенке кто-нибудь подумал? Всюду коммерция, уму не постижимо, потом смотря на таких алчных взрослых, которые ведут за собой школы, становятся не понять кем!!!!!!!!!

    P.S.если уж хотите организовать в школе коммерцию, устраивать репетиторство, так это конкретно и организовывайте, что дети со всех классов могли после основных уроков подтягивать нужные предметы.

  • mihlena

    mihlena
    10 часов назад

    А , что не так ? Капитализм ! Школе же нужно как то зарабатывать . Вот и выкручиваются , как могут .

  • Ташка

    Ташка
    10 часов назад

    Мы хотели бы, чтобы это были образованные, культурные школьники.

    Т.е. в остальных классах будут необразованные, некультурные школьники? Норм так разделили на бедных и богатых!

  • Olivers

    Olivers
    10 часов назад

    Еще года 4 назад был разговор о том, что обучение ребенка в школе будет платным. Вот тому и подтверждение. А вы спросите сколько родители платят в лицее №6 или школе №11, никого уже не удивишь платой. Видать родители еще никак не могут понять, что в наше время ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ!!!!! Как бы нам этого не хотелось к сожалению...

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Вот так, тихой сапой, нас подводят к платному обучению.

    Нуачо? Димон-айфон лично дал указание педагогам и врачам идти в коммерцию!

    Кто там ещё за едро голосовать собирается?

  • Dомовой

    Dомовой
    9 часов назад

    Согласна с Ташкой, в бесплатных классах не надо культуру прививать получается. И все таки 4тыс.это много. Я могу отдельно водить на хореографию и дешевле будет. И по поводу питания никто не говорил, что плата будет входить в эту стоимость. Питание отдельно цена была озвучена.

  • Это да 64

    Это да 64
    9 часов назад

    Не забывайте что туда входит зарплата ДИРЕКТОРА , это самое главное .Пишите в прокуратуру здесь идет силовое навязывание платных услуг.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    9 часов назад

    Исполняют высказывания Медведева - учителя ушли в бизнес!

  • Натали Б.

    Натали Б.
    9 часов назад

    Дааааааа....куда мы придем с таким бизнесом в школе....

  • банбан

    банбан
    8 часов назад

    ну написано-же что платными могут быть только дополнительные занятия,т.е.взымание платы за основные в общеобразовательной школе и запрет посещения их незаконно,школьный юрист не вывезет.А директор если хочет пусть строит свою школу и нанимает учителей на договор не с минобр а за свой счет

  • Архитип

    Архитип
    8 часов назад

    банбан

    ну написано-же что платными могут быть только дополнительные занятия,т.е.взымание платы за основные в общеобразовательной школе и запрет посещения их незаконно,школьный юрист не вывезет.А директор если хочет пусть строит свою школу и нанимает учителей на договор не с минобр а за свой счет



    Ну правильно, там же и написано что дополнительные предметы есть

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    8 часов назад

    А я считаю не плохая идея. Главное что бы это не сказалось в отношении к детям.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    Хочешь дополнительное образование-плати.. Нормалтная процедура

  • Соната

    Соната
    8 часов назад

    Дополнительное образование не может быть обязательным. Как платное, так и бесплатное

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Дети будут изучать элементы бальных танцев для того, чтобы они могли себя презентовать на каких-либо внешкольных мероприятиях. Далее будет вестись эстетическое направление. А также дети будут заниматься исследовательской работой. Но это помимо всех тех занятий, которые предусмотрены бесплатно», – заметила Галина Коваль.

    Презентовать себя - это важно, угу, за плату

    Исследовательская работа согласно ФГОС НОО является обязательной. Зачем тут за нее плату взымать будут не понятно

  • Валерьянка

    Валерьянка
    7 часов назад

    У нас рассматривают анонимные жалобы?

  • Лаконика

    Лаконика
    7 часов назад

    Бедная школа

  • виталя1979

    виталя1979
    7 часов назад

    бред какойто...родители еще небось думают,что все -без этого класса жизнь наша закончилась

  • молокан

    молокан
    7 часов назад

    Ну нафиг им эти бальные танцы? Еще в школе учиться не начали.

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    молокан

    Ну нафиг им эти бальные танцы? Еще в школе учиться не начали.



    Чтобы презентовать себя. Директор ясно разъяснила)

  • Senior28RUS

    Senior28RUS
    6 часов назад

    Ташка

    Мы хотели бы, чтобы это были образованные, культурные школьники.

    Т.е. в остальных классах будут необразованные, некультурные школьники? Норм так разделили на бедных и богатых!



    Да уж! "Хорошенькая" такая концепция современного российского образования основанная на делении граждан уже с 1-го класса на человеков, если есть бабло и недочеловеков. Это же уму непостижимо, что основным критерием отбора детей является кошелёк, а не уровень развития самого ребёнка. И как потом объяснить дочурке, что её лучшая подруга может ходить в особый класс, а ты доченька куда уж записали. Какая гнусная российская действительность, при чём не только в образовании, но и везде. В какое светлое будущее мы с этим придём! Считаю, что городские школы уж совсем с жиру бесятся. Вот перевести бы директора школы №16 в какую-нибудь дЯрёвню забитую - "сшибленную с ног", где 96% контингента это подвозные дети ещё из более глухих деревушек, где в этот же процентный состав входят обучающиеся "Группы риска" из проблемных семей, а также из многодетных и малообеспеченных с не работающими родителями, из не полных или сожительствующих неблагополучных семей основной доход которых является мизерные социальные пособия - посмотрел бы как у неё с коммерцией сложилось бы и какие комментарии от её лица последовали бы о результатах "успешной деятельности" директора-менеджера.

  • SmallwooD13

    SmallwooD13
    6 часов назад

    Звериный оскал капитализма

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    SmallwooD13

    Звериный оскал капитализма



    Совершенно верно!

    Хотели капитализма-кушайте!Голосуйте за едро дальше!

  • Морской человек

    Морской человек
    6 часов назад

    На каком основании педагоги решили зарабатывать деньги, если образование бесплатное? Они организуют ООО или какая-то другая форма будет? Будут платить арендную плату.

    Или это очередной директорский развод на деньги.

    Не так давно уже писал про данную школу, сын там учился. Такого наглого развода на деньги встречать не доводилось.

    Наверное прокуратура должна отреагировать на эту новость.

  • Барышня

    Барышня
    6 часов назад

    На мой взгляд, государственные учреждения не должны оказывать платные услуги! Хочешь платить - иди к частникам.

  • Dомовой

    Dомовой
    6 часов назад

    Как говорит директор что все хотчт попасть к этому преподавателю, но желающих человек 100 а в классе только 30. Да, но подготовительные классы формировплись за полгода до 1 сентября и туда записывали всех желающих пойти конкретно к этому преподавателю...оговаривая что преподаватель оставит на подготовке тех детей, которых будет вести все начальные классы. Пол учебного года отзанимались, а теперь выяснилось что это был так сказать "пробник" преподавателя, а дальше....хотите полную версию- плотите. Маркетинговый ход..блин

  • sind

    sind
    6 часов назад

    Не хочешь платить иди в обычный класс, какие проблемы? Только вот что может ребенок в 7 лет выучить когда их 30с плюсом в классе сидит?

  • молокан

    молокан
    6 часов назад

    Senior28RUS



    .... Это же уму непостижимо, что основным критерием отбора детей является кошелёк, а не уровень развития самого ребёнка. И как потом объяснить дочурке, что её лучшая подруга может ходить в особый класс, а ты доченька куда уж записали. ...



    Ну а если бы не было такого класса в этой школе.

    Можно было бы повести ребенка в какой-нибудь внешкольный, за пределами этой школы, того же плана класс. Ну , не класс, а кружок, секция, студия, как правильно.

    Но это было бы уже за плату.

    Тогда такие вопросы снимаются?

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    молокан

    Senior28RUS



    .... Это же уму непостижимо, что основным критерием отбора детей является кошелёк, а не уровень развития самого ребёнка. И как потом объяснить дочурке, что её лучшая подруга может ходить в особый класс, а ты доченька куда уж записали. ...



    Ну а если бы не было такого класса в этой школе.

    Можно было бы повести ребенка в какой-нибудь внешкольный, за пределами этой школы, того же плана класс. Ну , не класс, а кружок, секция, студия, как правильно.

    Но это было бы уже за плату.

    Тогда такие вопросы снимаются?



    Нормальное обучение общеобразовательным предметам без взымания платы и кружки по интересам, а не только эстетического направления дополнительно, даже возможно бесплатно - внеурочная деятельность в учреждениях образования бесплатная, а можно и платно, если это пожелают родители

    Какое в первом классе деление на направления - эстетическое, математическое. Химию еще б платно да с 1 класса

  • молокан

    молокан
    5 часов назад

    Многовато 4000 тыр. В музыкальную школу вполовину меньше, а толку больше будет.

  • Umnica

    Umnica
    4 часа назад

    Люди,перестаньте лить грязь на директора 16 школы и на саму школу,это всегда была и есть хорошая школа.Не пойму сути претензии меня

  • Umnica

    Umnica
    4 часа назад

    Значит водить ребенка на подготовку к школе и платить по 300 рублей за занятие у женщины ест водить в профильный класс и платить у нее денег нет

    В

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад



    Не пойму сути претензии меня



    и я не пойму...К умнице претензий нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    V.M.



    Не пойму сути претензии меня



    и я не пойму...К умнице претензий нет.



    Ник немного с авансом...

    Рано ещё её умницей-то называть!

  • Umnica

    Umnica
    3 часа назад

    Технические неполадки с гаджетами у всех бывают

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Есличо, то я не про гаджеты...

  • Umnica

    Umnica
    3 часа назад

    А школа действительно хорошая,а у заявительницы интересно дети в сад ходили,там плата по 4000 в месяц не не смущала?

  • Umnica

    Umnica
    3 часа назад

    А я про гаджеты,и на свое уличное чо не надо переходить,сразу видно лимита.

  • Марио

    Марио
    3 часа назад

    Я смотрю в Благовещенске гуманные цены. Мы в Питере за доп. англ. школу платим 6800. 3а 3 занятия в неделю, каждое 2 часа.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А вы попробуйте думать головой, а не гаджетом.

    Может быть и поймёте, чем отличается общеобразовательная школа от частной лавочки.

    Есличо... )

  • Umnica

    Umnica
    3 часа назад

    И класс за 4000 в месяц это нормально,у кого есть деньги на подготовку ребенка в эту школу водить со стоимостью занятия в 300 руб.,для тех и учеба ребенка в школе за 4000 тыс.в месяц с учетом питания и разностороннего развития ребенка (кружками)не проблема.

  • Umnica

    Umnica
    3 часа назад

    Обучение в школе бесплатное,а вот кружки и доп.занятия сверх общеобразовательной программы,вот за это уже мы,родители,и платим,и никого,кроме одной ненормальной мамаши это не смущает.

  • Umnica

    Umnica
    3 часа назад

    И это здорово,что в данной школе кроме общего образования есть дополнительное:и карате,и хореография,и хоккей и др.Не надо ребенка никуда на кружки возить,все в одном месте.

  • Барышня

    Барышня
    3 часа назад

    Как только в гос.поликлинике появляются платные услуги на УЗИ, так сразу же исчезает возможность пройти его бесплатно. Даже при отсутствии очереди перед кабинетом)))

    Тоже самое и с платными занятиями... бесплатников просто перестанут учить.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Барышня

    Как только в гос.поликлинике появляются платные услуги на УЗИ, так сразу же исчезает возможность пройти его бесплатно. Даже при отсутствии очереди перед кабинетом)))

    Тоже самое и с платными занятиями... бесплатников просто перестанут учить.



    Увы...

    Не до всех умниц это доходит.

    Для неё ведь 4 штуки в месяц не деньги!

    Она даже не поняла, что из-за этих денег ребёнок не пойдёт в тот класс, в который его готовили!

  • fb_Екатерина Борисевич

    fb_Екатерина Борисевич
    2 часа назад

    конечно, очень важно профессионализм педагога. Родителям важно, кто будет учить ребенка. Какие педагоги начальных классов лучшие в 16 школе? что очередь из 70-100 детей выстраивается. Почему к другим не хотят идти, это стоит задуматься

  • Марио

    Марио
    2 часа назад

    Учитель всегда выдает, что положено. Как он может учить один класс лучше, а другой хуже? Разница вот именно в доп.занятиях

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    Из 4000 половина - на питание. 2000 на 20 дней - 100 рубликов только на питание? И по 100 - на допзанятия.

    О чём весь сыр-бор?

  • maxcom

    maxcom
    58 минут назад

    Пфф, сколько шума из-за 4000 рублей. Что же будет, когда ребенок захочет заниматься моделизмом/еще каким рукоделием?



    мы не потянем



    www.fl.ru/projects/

    www.upwork.com

    не благодарите

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    23 минуты назад

    Всё это следствие коммерциализации образовательного процесса. Школы для бедных, школы для богатых, всё логичто.. одни получают образование на уровне подхалимажа, вторые, - лишь бы могли составить предложение связно и, максимум, рассчитать кредит, но не осмыслить.

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