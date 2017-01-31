Фармацевты: цены на лекарства в РФ могут вырасти на 20 %

Фото: politros.com

После введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами к 2018 году отдельные лекарственные препараты могут подорожать на 20 %. Такие данные приводит Российская ассоциация аптечных сетей, передаёт РИА Новости.

Как отметила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя затраты на новое оборудование, дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.

«На площадке локального производителя нами сделан предварительный расчёт затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут на 10-12 % плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15-20 %», – пояснила Игнатьева журналистам.

В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке лекарственных препаратов стартует уже в среду, 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.

В пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибьютора, более 30 медицинских организаций и около сотни организаций розничной торговли лекарственными препаратами.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров уверял, что маркировка лекарств QR-кодами не повлияет на стоимость препаратов. По его словам, стоимость нанесения на упаковку такого кода должна составить от 40 копеек до 1 рубля и никак не больше.

Это мнение разделяет президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Он также считает, что стоимость лекарственных препаратов в стране не может увеличиться на 20 %.

«Могу сказать, что представители фармацевтического сообщества преувеличивают. 20 % – это большая величина. Тем более у нас дорогие лекарства. Цена может подняться до двух процентов, никак не больше. Нет ничего сложного в том, чтобы нанести QR-код. Это не так затратно», – цитируют его «Известия».

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