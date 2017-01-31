Ведущая «Альфа-канала» стала пресс-секретарём губернатора Амурской области

Фото: Андрей Ильинский

Пресс-секретарём губернатора Приамурья Александра Козлова назначена Марина Евсеева. Эльвира Оверченко, ранее занимавшая эту должность, оставила пост по личным обстоятельствам.

Марина Евсеева родилась в Благовещенске. Окончила историко-филологический факультет БГПУ по специальности «преподаватель истории, археологии». С 2005 года работала в телекомпании «Альфа-канал»: была корреспондентом, дежурной в «Инструкции по применению», редактором программы «Сканер», ведущей программы «Альфа-новости», автором ряда проектов.

«Не могу сказать, что я ушла работать в другую сферу. Это та же журналистская среда, это те же люди, с которыми я работаю уже много лет. Просто изменилась специфика работы, но сфера деятельности остается прежней. Надеюсь быть полезной в новом качестве», – прокомментировала назначение Марина Евсеева.

Эльвира Оверченко, оставившая пост, проработала в должности с февраля 2016 года.

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#областная власть

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