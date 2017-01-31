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31 января 2017, 14:20 35

Ведущая «Альфа-канала» стала пресс-секретарём губернатора Амурской области

Ведущая «Альфа-канала» стала пресс-секретарём губернатора Амурской области
Фото: Андрей Ильинский

Пресс-секретарём губернатора Приамурья Александра Козлова назначена Марина Евсеева. Эльвира Оверченко, ранее занимавшая эту должность, оставила пост по личным обстоятельствам.

Марина Евсеева родилась в Благовещенске. Окончила историко-филологический факультет БГПУ по специальности «преподаватель истории, археологии». С 2005 года работала в телекомпании «Альфа-канал»: была корреспондентом, дежурной в «Инструкции по применению», редактором программы «Сканер», ведущей программы «Альфа-новости», автором ряда проектов.

«Не могу сказать, что я ушла работать в другую сферу. Это та же журналистская среда, это те же люди, с которыми я работаю уже много лет. Просто изменилась специфика работы, но сфера деятельности остается прежней. Надеюсь быть полезной в новом качестве», – прокомментировала назначение Марина Евсеева.

Эльвира Оверченко, оставившая пост, проработала в должности с февраля 2016 года.

Просмотров всего: 5016

#областная власть

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Комментарии
Показать все (35) Обсудить на форуме
  • в точку

    в точку
    11 часов назад

    «Инструкция по применению»: Надеюсь быть полезной в новом качестве.

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    11 часов назад

    овчаренко не потянула чтож опять с альфы тянут, неужели нельзя с других холдиногов или у нас по принципу горевого отбирают

  • Гыга

    Гыга
    11 часов назад

    С Альфы? Понятно. Либералы любят кормушки.

    И вот чо прикольно. На оппозиционной амуринфо власть поливают грязью, но при этом и сам Горевой во власти и других со своих ресурсов пристраивает

  • Просто Дима

    Просто Дима
    11 часов назад

    Передачи с ней клевые)) да и с виду приятная)

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    11 часов назад

    Anatolyi28Chigiriовчаренко не потянула чтож опять с альфы тянут, неужели нельзя с других холдиногов или у нас по принципу горевого отбирают


    с каких других холдингов? у нас ещё есть?)

  • в точку

    в точку
    11 часов назад

    Котэ Катрин

    Anatolyi28Chigiri

    овчаренко не потянула чтож опять с альфы тянут, неужели нельзя с других холдиногов или у нас по принципу горевого отбирают



    с каких других холдингов? у нас ещё есть?)


    "Планета-медиа", "Дважды два", не?...

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    11 часов назад

    ВЕДУЩАЯ «АЛЬФА-КАНАЛА» СТАЛА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЁМ ГУБЕРНАТОРА

    напомните пожалуйста - а кто-ещё, не прошедших через ведущих альфы, трудился на должности пресс-секретаря губера?

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    11 часов назад

    и тут китайцы

  • Шикенскик

    Шикенскик
    11 часов назад

    Просто Дима

    Передачи с ней клевые)) да и с виду приятная)



    Вчера как раз передачу показывали, как муж жену свою нахваливал))

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    10 часов назад

    Эльвира Оверченко, оставившая пост, проработала в должности с февраля 2016 года.

    ни чего не делая )))

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    10 часов назад

    да репортажи и передачи с участием Марины были интересные ,жаль что ушла с канала )))

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    10 часов назад

    Какая симпатичная барышня и в такое болото с ложью.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    10 часов назад

    Родители из Якутии?

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    10 часов назад

    ТЯН как-то не из Якутии

  • Старший в классе

    Старший в классе
    9 часов назад

    Помниться как она долго в этой профессии! Настоящий профи, и смотреть приятно! Поздравляю

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    9 часов назад

    удален

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    9 часов назад

    Глядя на ее передачи, всегда было смешно, как она их ведет. Особенно не понимал, как ее доверяли вести "сканер" - передача серьезная, а ведущая смешная.

  • ё

    ё
    9 часов назад

    Бомж_ик

    Глядя на ее передачи, всегда было смешно, как она их ведет. Особенно не понимал, как ее доверяли вести "сканер" - передача серьезная, а ведущая смешная.



    Теперь про губернатора у нас только смешно всё будет?

    Все его косяки она теперь будет в шутку превращать?

    С серьёзным лицом там то всё равно говорить нечего

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    8 часов назад

    Марина! Поскорее возвращайся обратно!!!

  • Сергеевна113

    Сергеевна113
    8 часов назад

    Сенсация прям! Надо чтоб все сми об этом знали.... тьфу....

  • Чингиз

    Чингиз
    8 часов назад

    БИТВА за УРОЖАЙКакая симпатичная барышня и в такое болото с ложью.


    Вот тоже так подумал

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    8 часов назад

    Зато теперь крутая) Не смешная видимо станет резко)

  • Мораль

    Мораль
    7 часов назад

    Амурчанка1991

    Зато теперь крутая) Не смешная видимо станет резко)



    Работа у нее была такая. Сейчас естественно поменяет формат

  • banderlog

    banderlog
    7 часов назад

    Нормальная, пойдет

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    судя по тому как возбудились боты на Эльвиру Оверченко,чето там не чисто. может не потянула пиар ?

  • Blg-boy

    Blg-boy
    4 часа назад

    Шоу начинается !!! Пиар в разгаре !!

  • Умывальник

    Умывальник
    2 часа назад

    А личные обстоятельства... а кто их создал эти обстоятельства?! Видимо кто-то со стороны постарался что бы эти обстоятельства заставили уйти с должности!

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Может Эльвира оказалась просто порядочным человеком? А таких нынешняя вламть отторгает

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    новой бояться нечего... кроме кофе от нее не потребуют НИЧЕГО!

  • Умывальник

    Умывальник
    1 час назад

    НИКАК не относится к теме! Работаешь ты на директора завода мороженого и вдруг ты начинаешь не устраивать в чём-то директора и он к тебе домой посылает 4-ух мороженщиков на двух тонированных чёрных фургонах для мороженого они заходят к тебе домой и давай махать рожками с мороженым и петь песни про обстоятельства! Пишешь заяву на увольнение и знаешь что тебя не накормят мороженым! (кто понял тот понял)

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Умывальник

    НИКАК не относится к теме! Работаешь ты на директора завода мороженого и вдруг ты начинаешь не устраивать в чём-то директора и он к тебе домой посылает 4-ух мороженщиков на двух тонированных чёрных фургонах для мороженого они заходят к тебе домой и давай махать рожками с мороженым и петь песни про обстоятельства! Пишешь заяву на увольнение и знаешь что тебя не накормят мороженым! (кто понял тот понял)



    напиши еще - 2 месяца в чячне училсо

  • Умывальник

    Умывальник
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    новой пресс-секретутке бояться нечего... кроме кофе от нее не потребуют НИЧЕГО!



    Может быть фотка неудачная! Лоб у неё большой тут надо чёлку зачесывать!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Умывальник

    Дмитрий Дмитриевич

    новой пресс-секретутке бояться нечего... кроме кофе от нее не потребуют НИЧЕГО!



    Может быть фотка неудачная! Лоб у неё большой тут надо чёлку зачесывать!



    не в челке дело, а в сами знаете в чем... не до девушек...

  • Умывальник

    Умывальник
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Умывальник

    Дмитрий Дмитриевич

    новой пресс-секретутке бояться нечего... кроме кофе от нее не потребуют НИЧЕГО!



    Может быть фотка неудачная! Лоб у неё большой тут надо чёлку зачесывать!



    не в челке дело, а в сами знаете в чем... не до девушек...



    Всё на столько плохо?!)))) Хочется одну мысль написать но не буду лучше просто поржу а то не хочу быть сбитым чёрным джипом без номеров!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Умывальник

    Дмитрий Дмитриевич

    Умывальник

    Дмитрий Дмитриевич

    новой пресс-секретутке бояться нечего... кроме кофе от нее не потребуют НИЧЕГО!



    Может быть фотка неудачная! Лоб у неё большой тут надо чёлку зачесывать!



    не в челке дело, а в сами знаете в чем... не до девушек...



    Всё на столько плохо?!)))) Хочется одну мысль написать но не буду лучше просто поржу а то не хочу быть сбитым чёрным джипом без номеров!



    отмотайте тут же в новостях альфы на крещение губернатора Козлова - посмотрите фото и все поймете...

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