Мужчину, отрезавшего голову своей дочери, признали невменяемым
Жителя Белогорска, который жестоко убил свою двухлетнюю дочь, отрезав ей голову, признали невменяемым. Специалисты провели стационарную психиатрическую судебную экспертизу на базе Хабаровской краевой больницы. Как рассказали в амурском следственном управлении, мужчина не отдавал отчета в характере совершаемых им действий и не мог ими руководить.
«После проведенной экспертизы мужчину признали невменяемым. В настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела, так же как его законный представитель и защитник. После чего дело будет передано прокурору для направления в суд и применения мер медицинского характера», – сообщили в амурском следственном управлении.
Как сообщало Амур.инфо, убийство произошло в Белогорске в ночь на 12 июня 2016 года. Накануне трагедии отец и мать убитого ребёнка злоупотребляли спиртными напитками. После ссоры мать, забрав дочь от первого брака, ушла из дома, оставив мужа с двумя малолетними детьми.
Ночью отец пришел к родителям и сказал, что отрезал голову дочери. Позже он пояснил, что не осознавал своих действий, полагая, что это кукла. На месте происшествия была найдена ножовка по дереву.
По информации отдела опеки и попечительства, семья неблагополучная, состоит на учёте в органах опеки. Дети неоднократно из семьи изымались. Оба родителя проходили курс лечения от алкоголизма в Белогорском наркологическом диспансере.
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