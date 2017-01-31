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31 января 2017, 14:06 12

Мужчину, отрезавшего голову своей дочери, признали невменяемым

Мужчину, отрезавшего голову своей дочери, признали невменяемым

Жителя Белогорска, который жестоко убил свою двухлетнюю дочь, отрезав ей голову, признали невменяемым. Специалисты провели стационарную психиатрическую судебную экспертизу на базе Хабаровской краевой больницы. Как рассказали в амурском следственном управлении, мужчина не отдавал отчета в характере совершаемых им действий и не мог ими руководить.

«После проведенной экспертизы мужчину признали невменяемым. В настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела, так же как его законный представитель и защитник. После чего дело будет передано прокурору для направления в суд и применения мер медицинского характера», – сообщили в амурском следственном управлении.

Как сообщало Амур.инфо, убийство произошло в Белогорске в ночь на 12 июня 2016 года. Накануне трагедии отец и мать убитого ребёнка злоупотребляли спиртными напитками. После ссоры мать, забрав дочь от первого брака, ушла из дома, оставив мужа с двумя малолетними детьми.

Ночью отец пришел к родителям и сказал, что отрезал голову дочери. Позже он пояснил, что не осознавал своих действий, полагая, что это кукла. На месте происшествия была найдена ножовка по дереву.

По информации отдела опеки и попечительства, семья неблагополучная, состоит на учёте в органах опеки. Дети неоднократно из семьи изымались. Оба родителя проходили курс лечения от алкоголизма в Белогорском наркологическом диспансере.

Просмотров всего: 3023

#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 часов назад

    Ну и что ему теперь за это будет? Ничего?

  • В96

    В96
    12 часов назад

    Ничего не будет, ублюдок!

  • Gavrish

    Gavrish
    10 часов назад

    года 3 в психушке и отпустя Слава нашему правосудию! молодцы

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад



    MbIcли вcлyx

    Ну и что ему теперь за это будет? Ничего?



    Закроют на несколько лет в дурку.

    Потом выпустят, как неопасного для окружающей среды. (

  • emmka

    emmka
    9 часов назад

    Gavrish

    Слава нашему правосудию! молодцы



    А каким боком тут правосудие?

  • DrDimon

    DrDimon
    9 часов назад

    Мне вот интересно, кто-нибудь из комментаторов реально в дурке бывал?

    Не в качестве пациента разумеется, так... по делам.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    9 часов назад

    Сначала лечить будут, а потом пенсию назначат как дебилу

  • emmka

    emmka
    9 часов назад

    DrDimon

    Мне вот интересно, кто-нибудь из комментаторов реально в дурке бывал?

    Не в качестве пациента разумеется, так... по делам.



    Дурка понятие растяжимое) скажем так.., кто-нибудь бывал в местах где отбывают срок преступники признанные невменяемыми? проще говоря там где лечатся принудительно люди совершившие тяжкие преступления?

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    8 часов назад

    Таких людей надо показывать в страшных фильмах о вреде алкоголя в назидание другим, а потом казнить тоже принародно. Не пенсию ведь им платить и содержать за наш счет.

  • Чингиз

    Чингиз
    8 часов назад

    Если он не соображает и принимает ребёнка за куклу, то что в дальнейшем он может ещё натворить? Он ведь ещё и настрогать себе подобных вполне может( Да и мамашка там не лучше папашки( Таких только стерилизовать и в гетто, чтоб если отпиливали головы, то только друг другу...

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    8 часов назад

    Таких нужно уничтожать самым жестоким образом! Ничтожество!

  • DrDimon

    DrDimon
    7 часов назад

    Амурчанка1991

    Таких нужно уничтожать самым жестоким образом!



    Возьметесь за столь нужное для общества дело?



    Ничтожество!



    Не пытайтесь судить о поступках умалишенного с позиций здравого смысла. Бесперспективно.

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