Испанский чиновник 10 лет не ходит на работу и получает каждый месяц зарплату

Фото: life.ru

Испанский чиновник Карлес Ресио не появляется на рабочем месте уже целых 10 лет, что не мешает ему всё это время исправно получать зарплату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.

По данным испанского издания, с 2006 года мужчина возглавляет библиографический отдел провинциального совета Валенсии, а его заработная плата составляет около 50 тысяч евро в год. Необременённый заботами чиновник ежедневно в 07:30 отмечается на входе в здание своего офиса, а потом якобы отправляется по своим делам. К концу трудового дня он снова возвращается, чтобы зафиксировать время своего ухода с работы.

Коллеги Ресио подтвердили, что никогда не видели данного сотрудника на рабочем месте, поскольку он приходил в офис лишь тогда, когда требовалось согласовать отпускные дни. Кроме того (несмотря на тот факт, что с момента назначения на данную должность прошло уже десять лет), у чиновника до сих пор нет в офисе ни собственного стола, ни компьютера.

В провинциальном совете очень удивились, узнав от редакции о подобном факте, и заверили, что немедленно займутся выяснением всех обстоятельств. Что интересно, сам Ресио отрицает все обвинения. «Мои обязанности выходят за рамки рабочего дня», – поясняет чиновник, утверждая, что писал выступления для людей, которые ему давали поручения, тексты, приветственные речи.

«Конечно, мое имя не фигурирует в этих текстах, потому что, если депутат просит меня написать ему слова приветствия, например, я не могу поставить там свою подпись, там стоит его подпись», – пояснил «работник-невидимка».

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