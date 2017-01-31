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31 января 2017, 13:25 19

Уголовное дело по факту конфликта в АОКБ закрыли

Уголовное дело по факту конфликта в АОКБ закрыли

Амурские полицейские сообщили, что следствие по факту инцидента в Амурской областной клинической больнице завершено. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь на 16 октября в областную больницу доставили парня, получившего в ДТП серьезные травмы. Следом приехали около 20 его друзей и знакомых. Они посчитали, что пациенту оказывают недостаточное внимание. Началась потасовка с охранниками лечебного учреждения.

Позже выяснилось, что в конфликте участвовали представители армянской диаспоры. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 31 января амурские полицейские сообщили, что было проведено объктивное всестороннее следствие.

«Мы дали оценку действиям всех лиц, причастных к происшествию. По делу принято законное решение, которое согласовано с прокуратурой. Ряд лиц привлечен к административной ответственности. В отношении ещё ряда лиц уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления», – сообщил во вторник начальник следственного управления УМВД Александр Пнев.

Конфликт в Амурской областной клинической больнице, который назвали беспрецедентным, сняла камера наружного видеонаблюдения. Сообщалось, что трое участвовавших в инциденте были арестованы. Именно их обвинили в хулиганстве. Ситуация вызвала общественный резонанс. Минздрав сообщал, что после случившегося в медицинских учреждениях усилят охрану.

В амурском отделении Союза армян России извинились за конфликт в больнице.

Пострадавший в ДТП парень, из-за которого в учреждение наведались его друзья, оказался водителем, врезавшимся в ночь на 16 октября в две припаркованные иномарки.

Просмотров всего: 3133

#закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Kulibin

    Kulibin
    12 часов назад

    Профессия у них такая, наказывать невиновных, награждать непричастных.

  • Gelo

    Gelo
    12 часов назад

    Что и требовалось доказать... Рука руку моет... На голову гадят,а мы стекаем...

  • ay

    ay
    12 часов назад

    Рафик - неуиноуник.

  • ay

    ay
    12 часов назад

    За что же тогда армяне извинялись? Нет составу - нет и преступления.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 часов назад

    "...было проведено объективное всестороннее следствие". Ахах, давно так не смеялся, совсем людей за идиотов держат.

  • Maikl

    Maikl
    12 часов назад

    Вот нам и правосудие.. уголовку вешать не стоило бы.. а вот обязательные работы, обязательно, плюс штраф.. иначе будет повторяться.. позор

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    12 часов назад

    тьфу! мерзкий город с мерзкими законами и мерзкими алчными подлыми гадкими....

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    11 часов назад

    армяне порешали

  • Борис82

    Борис82
    11 часов назад

    Позор умвд, гнилая системка, горные людишки и дальше не будут себе отказывать в хамском поведени везде, а также попинать стадом 1-2 людей не входящих в их ареал обитания. Все порешаем.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    11 часов назад

    Это значит, что дано добро, на угрозы смертью, размахивания кулаками и различные противоправные действия со стороны армянской диаспоры. А это в свою очередь указывает на безвластие в Амурской области и бардак в МВД.

  • ay

    ay
    10 часов назад

    А ну как КАА взлелеет надежду снять полицейское начальство. По просьбам трудящихся пойдёт колотить во все двери?

  • Это да 64

    Это да 64
    9 часов назад

    Вот это прикол чего и стоило ожидать , а если руский размахивал на армяна то уже нацист и статья

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    8 часов назад

    Русских много, их можно каждый день сажать за такое, а тут нужно оберегать

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Апочемубыинет

    тьфу! мерзкий город с мерзкими законами



    Чем вам город помешал?

    В этом городе много прекрасных и уважаемых людей!

    Да и Законы пишет не город, а люди, полномочиями такими облечённые!



    Пострадавший в ДТП парень, из-за которого в учреждение наведались его друзья, оказался водителем, врезавшимся в ночь на 16 октября в две припаркованные иномарки.



    Кстати, как здоровье страдальца?

    Надеюсь, он за руль больше не сядет?

  • Severus

    Severus
    7 часов назад

    Обратите внимание на:"31 января амурские полицейские сообщили, что было проведено объктивное всестороннее следствие." Вывод: значит есть не объективное не всестороннее расследование!

  • Frostbite

    Frostbite
    7 часов назад

    По радио новость услышал, не чуть не удивился, вот так у нас закон работает, кто то может беспределить по полной, а кого то и за меньшее в тюрьму на нары отправят.

  • Чингиз

    Чингиз
    7 часов назад

    Похоже, никто не удивился...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    А в Москве Мару Багдасарян прижимают. Видать посмелее копы

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Чингиз

    Похоже, никто не удивился...



    А чему тут удивляться?

    У нас достаточно толерантная государственная политика к представителям независимых государств.

    К сожалению, своих мы бьём так, чтобы чужие боялись. (

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