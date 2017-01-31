Уголовное дело по факту конфликта в АОКБ закрыли

Амурские полицейские сообщили, что следствие по факту инцидента в Амурской областной клинической больнице завершено. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь на 16 октября в областную больницу доставили парня, получившего в ДТП серьезные травмы. Следом приехали около 20 его друзей и знакомых. Они посчитали, что пациенту оказывают недостаточное внимание. Началась потасовка с охранниками лечебного учреждения.

Позже выяснилось, что в конфликте участвовали представители армянской диаспоры. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 31 января амурские полицейские сообщили, что было проведено объктивное всестороннее следствие.

«Мы дали оценку действиям всех лиц, причастных к происшествию. По делу принято законное решение, которое согласовано с прокуратурой. Ряд лиц привлечен к административной ответственности. В отношении ещё ряда лиц уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления», – сообщил во вторник начальник следственного управления УМВД Александр Пнев.

Конфликт в Амурской областной клинической больнице, который назвали беспрецедентным, сняла камера наружного видеонаблюдения. Сообщалось, что трое участвовавших в инциденте были арестованы. Именно их обвинили в хулиганстве. Ситуация вызвала общественный резонанс. Минздрав сообщал, что после случившегося в медицинских учреждениях усилят охрану.

В амурском отделении Союза армян России извинились за конфликт в больнице.

Пострадавший в ДТП парень, из-за которого в учреждение наведались его друзья, оказался водителем, врезавшимся в ночь на 16 октября в две припаркованные иномарки.

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