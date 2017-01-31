По факту смерти роженицы в благовещенском роддоме возбудили уголовное дело

В Амурской области по итогам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в благовещенском роддоме в декабре прошлого года. Дело возбуждено по статье 109 части 2 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Специалистам предстоит оценить действия врачей, также будет проведена судмедэкспертиза.

Как сообщалось ранее, 2 декабря в городском роддоме впервые за шесть лет умерла гражданка Азербайджана Шуайнат Мамедова. После экстренного кесарева сечения спасти удалось только новорождённую девочку. По словам родственников женщины, беременность протекала без осложнений. При этом, по заключению медиков, причинами смерти роженицы стали HELLP-синдром и ДВС-синдром.

HELLP-синдром – редкое и опасное осложнение при беременности. Обычно влечет отказ работы внутренних органов у роженицы. В 75 % случаев приводит к летальному исходу матери и ребенка. ДВС-синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови – нарушение свёртываемости крови.

Также по результатам исследований, проведенных в Благовещенске, стало известно, что у роженицы было редкое заболевание крови – мутация Лейдена. Это исследование не входит в список обязательных анализов для беременных женщин, поэтому амурским врачам о нем ничего не было известно.

В настоящее время следователи ждут результаты еще ряда экспертиз, в том числе результаты московской экспертизы.

Статья 10 часть 2 Уголовного кодекса РФ предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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