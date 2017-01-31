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31 января 2017, 13:11 43

Обвинения Сергея Абрамова не подтвердились: наркодилера в ночном клубе не нашли

Обвинения Сергея Абрамова не подтвердились: наркодилера в ночном клубе не нашли

Полицейские провели проверку по заявлению депутата амурского законодательного собрания Сергея Абрамова. Народный избранник утверждал, что в одном из ночных клубов Благовещенска орудуют наркодилеры. Скандальный ролик с обвинениями стал достоянием общественности.

«Данная информация не подтвердилась», – сообщили правоохранители на пресс-конференции в амурском управлении МВД.

Как сообщало Амур.инфо, в мессенджере WhatsApp появилось видео, на котором известный амурский политик, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Амурской области Сергей Абрамов обвиняет другого человека в том, что тот распространяет наркотики. При этом по поведению и манере говорить можно сделать вывод, что Сергей Абрамов находится в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Сергей Абрамов заявил, что, отдыхая в клубе, увидел, как молодежь нюхает наркотики, и заставил их сообщить, кто им их продал.

Просмотров всего: 2203

#заксобрание #происшествия

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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    13 часов назад

    Алкаш который пытался оправдаться..

    Не вышло

  • Петрович Я

    Петрович Я
    13 часов назад

    Почему я не удивлен?)

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    13 часов назад

    Нормально... Нашел отмазку. Имей совесть признаться что пришел в клуб отдыхать.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    13 часов назад

    извинений не будет?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    13 часов назад

    Стыд мля... Нажрался так сиди тихо, и не качай правду свою...

  • в точку

    в точку
    13 часов назад

    Навеяло:

    Объявление: в отдел по борьбе с наркотиками на постоянную работу срочно требуется диджей!

  • dance

    dance
    12 часов назад

    Ждём гневных сообщений о том. что "все и всё куплено, а Абрамов - молодец"

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    12 часов назад

    кто б сомневался... За ноздри теперь его, клеветника, и в суд!

  • Kulibin

    Kulibin
    12 часов назад

    Серый ХТИ с тебя)))))))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 часов назад

    П - предсказуемость. Я бы очень сильно удивился, если бы провоохранители сообщили, что данная информация подтвердилась.

  • Мораль

    Мораль
    12 часов назад

    Видимо он их искал он для личного пользования

  • Питерский

    Питерский
    12 часов назад

    Ну показалось,что уж там.Бывает))))

    Под таким градусом и не то покажется.

    Так и до белки недалёко .

  • SOS02

    SOS02
    12 часов назад

    Да с самого начала было ясно что все это омазки. Напился депутатишка и пытался оправдаться. Да и уезд его как бы намекал

  • Мой Господин

    Мой Господин
    12 часов назад

    в точку

    Навеяло:

    Объявление: в отдел по борьбе с наркотиками на постоянную работу срочно требуется диджей!



    Кажется он на должность гордеробщика метил) Видео №2.

    Самое смешное что ему все равно, даже имеет наглость у себя на Facebook постить это видео, типа- "Мне пофиг, алкоголь уже не берет, ищу наркотики"

  • Твой Грех

    Твой Грех
    12 часов назад

    Кроме жалости эта рожа ничего не вызывает....

  • гад

    гад
    12 часов назад

    кто бы сомневался ....

    положено было не найти и не нашли..

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    12 часов назад

    забавно получилось. Интересно, после таких обвинений как Сергей будет посещать это заведение?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    12 часов назад

    dolby сраунд

    забавно получилось. Интересно, после таких обвинений как Сергей будет посещать это заведение?



    Если брать во внимание что он даже на заседания Зак собрания не ходит, то видимо он от туда ещё не вышел)

  • Jackson

    Jackson
    11 часов назад

    пффф... Сразу было это белыми нитками шито. Застремался просто так пьяной рожей светить - вот и придумал себе геройскую историю. Еще похмелье не сошло уже строчил пасквили направо и налево. А ничего не подтвердилось. Пора бы просто извиниться

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    11 часов назад

    по этой ветке можно составлять список работников козловской администрации

  • Просто Дима

    Просто Дима
    11 часов назад

    Абрамов... достали уже... Бухает пусть бухает, зачем нам это знать?

  • гад

    гад
    11 часов назад

    а они жа все трезвенники...курнут и ну законы писать...

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    10 часов назад

    наркота в клубе есть. Менты просто в теме ) Держат за дурачков всех....

  • Стас Малинов

    Стас Малинов
    10 часов назад

    Правильно что совместил приятное с полезным, Сергей порядочный и воспитанный человек

  • Maikl

    Maikl
    9 часов назад

    По мне так абрамова вместе с трушем самих надо проверить на предмет употребления наркоты..

  • Старший в классе

    Старший в классе
    9 часов назад

    Стас Малинов

    Правильно что совместил приятное с полезным, Сергей порядочный и воспитанный человек



    О каком Сергее речь? Явно не этого ярого противника наркоторговцев

  • Стас Малинов

    Стас Малинов
    9 часов назад

    Не стоит судить о человеке, которого вы не знаете! Он семьянин, работающий для людей

  • Бред-28

    Бред-28
    9 часов назад

    Я давно догадывался, что в нашем УВД работают нештатные юмористы из КВН. Вот наркодилера они не нашли. По стратегии наших оперов, дилер, если он при деле, сидит и ждёт, когда за ним придут)))))

  • Мораль

    Мораль
    9 часов назад

    Стас Малинов

    Не стоит судить о человеке, которого вы не знаете! Он семьянин, работающий для людей



    Работающий? вот статья, что он не работал, а бухал просто.

    Семьянин который за многоженство- сомнительный семьянин

  • Бред-28

    Бред-28
    9 часов назад

    Мораль

    Стас Малинов

    Не стоит судить о человеке, которого вы не знаете! Он семьянин, работающий для людей



    Работающий? вот статья, что он не работал, а бухал просто.

    Семьянин который за многоженство- сомнительный семьянин



    Однако....И Вам не стыдно такие гадости говорить? В чужих гениталиях рыться?

  • Мораль

    Мораль
    9 часов назад

    Бред-28

    Я давно догадывался, что в нашем УВД работают нештатные юмористы из КВН. Вот наркодилера они не нашли. По стратегии наших оперов, дилер, если он при деле, сидит и ждёт, когда за ним придут)))))



    А никнейм у тебя прям в точку

  • Архитип

    Архитип
    9 часов назад

    Бред-28

    Я давно догадывался, что в нашем УВД работают нештатные юмористы из КВН. Вот наркодилера они не нашли. По стратегии наших оперов, дилер, если он при деле, сидит и ждёт, когда за ним придут)))))



    А мне кажется в депутатском крыле ЛДПР клоунов-квнщиков хватает. Прям кузня кадров

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    8 часов назад

    Наркошу не нашли? Ну пипец прям какой-то. Видимо, не там искали.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    8 часов назад

    Сергей ЛогвиновНаркошу не нашли? Ну пипец прям какой-то. Видимо, не там искали.


    Правда не там искали, в крови у Абрамова надо было искать.

  • Бред-28

    Бред-28
    8 часов назад

    Архитип

    Бред-28

    Я давно догадывался, что в нашем УВД работают нештатные юмористы из КВН. Вот наркодилера они не нашли. По стратегии наших оперов, дилер, если он при деле, сидит и ждёт, когда за ним придут)))))



    А мне кажется в депутатском крыле ЛДПР клоунов-квнщиков хватает. Прям кузня кадров



    клоунов хватает везде....

  • Бред-28

    Бред-28
    8 часов назад

    Мораль

    Бред-28

    Я давно догадывался, что в нашем УВД работают нештатные юмористы из КВН. Вот наркодилера они не нашли. По стратегии наших оперов, дилер, если он при деле, сидит и ждёт, когда за ним придут)))))



    А никнейм у тебя прям в точку



    согласен. но и любая мораль, особенно сейчас, грязная...да...

  • Питерский

    Питерский
    8 часов назад

    А что там было искать когда он на видео.Сушняк не детский.

  • banderlog

    banderlog
    7 часов назад

    Надо запретить в Шейвке ходить пьяным

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    а что, ожидали что полицаи найдут там что-то?

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    Кроме запрета гей парада они нихрена не сделали полезного для города и области,тогда зачем там они по нескольку сроков сидят?Крышевать свои пивбары да в неадеквате искать наркоту?

    Отдепутатил срок-освободи место!Сединой покроются да жиром заплывут на местах,а толку-ноль!Нафига они там такие?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    апчхее

    Кроме запрета гей парада они нихрена не сделали полезного для города и области,тогда зачем там они по нескольку сроков сидят?Крышевать свои пивбары да в неадеквате искать наркоту?

    Отдепутатил срок-освободи место!Сединой покроются да жиром заплывут на местах,а толку-ноль!Нафига они там такие?



    не удалось на гей-парад сходить? насчет отдепутатил срок - так такие же как ты их же снова и выбираете...

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    С удовольствием бы сходил!

    Еще бы и приложился по мордасам!

    А ты кто?

    Дэмэдэмэ,ты за синих депов?

    Я ЭТО не выбирал!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    апчхее

    С удовольствием бы сходил!

    Еще бы и приложился по мордасам!

    А ты кто?

    Дэмэдэмэ,ты за синих депов?

    Я ЭТО не выбирал!



    а ты что еще и выбирать умеешь? я думал партия геев за тебя выбор всегда делает

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