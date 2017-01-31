Обвинения Сергея Абрамова не подтвердились: наркодилера в ночном клубе не нашли

Полицейские провели проверку по заявлению депутата амурского законодательного собрания Сергея Абрамова. Народный избранник утверждал, что в одном из ночных клубов Благовещенска орудуют наркодилеры. Скандальный ролик с обвинениями стал достоянием общественности.

«Данная информация не подтвердилась», – сообщили правоохранители на пресс-конференции в амурском управлении МВД.

Как сообщало Амур.инфо, в мессенджере WhatsApp появилось видео, на котором известный амурский политик, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Амурской области Сергей Абрамов обвиняет другого человека в том, что тот распространяет наркотики. При этом по поведению и манере говорить можно сделать вывод, что Сергей Абрамов находится в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Сергей Абрамов заявил, что, отдыхая в клубе, увидел, как молодежь нюхает наркотики, и заставил их сообщить, кто им их продал.

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