Подольский анестезиолог надругался над пациенткой после введения ей наркоза

Фото: ren.tv

В Подольске задержан врач-реаниматолог городской больницы, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пациентки. Об этом 30 января «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального ГСУ СКР Елена Фокина.

«В ночь на 5 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление. Установлено, что в момент произошедшего врач был пьян», – сообщила представитель СКР, уточнив, что мужчина задержан в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать о его аресте.

Как рассказал другой источник в правоохранительных органах, после оказания необходимой помощи поступившей женщине, в том числе введения седативных препаратов, подозреваемый совершил в отношении обездвиженной пациентки действия сексуального характера. Женщина при этом звала на помощь, но безуспешно.

Чуть позже действия пьяного коллеги заметила и пресекла дежурившая в отделении медсестра. От неё же и поступил сигнал правоохранителям о случившемся.

«Длительное время проводились сначала служебная, а потом и доследственная проверка, в ходе которых объяснения врача признаны надуманными, а показания свидетелей – достоверными», – рассказал собеседник информагентства.

По данным телеканала «360», пострадавшая была ранее помещена в больницу с ожогами 40 процентов тела.

По информации телеканала РЕН ТВ, руководство больницы не раз получало жалобы на своего сотрудника из-за его увлечения алкоголем, но, судя по всему, они остались без ответа.

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