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31 января 2017, 11:42 11

В Благовещенске автомобиль судебных приставов врезался в такси

В Благовещенске автомобиль судебных приставов врезался в такси

31 января утром в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля судебных приставов и автомобиля такси. Оба транспортных средства двигались в одном направлении – по улице Ленина от Лазо в сторону Пушкина. В какой-то момент «ГАЗель» приставов решила перестроиться и спровоцировала аварию.

Как рассказал с места корреспондент ИА «Сканер», «ГАЗель» ехала по полосе слева, а желтый Hyundai Solaris справа. Автомобиль приставов начал перестраиваться на соседнюю полосу, но пропускать таксиста не стал. В результате произошло столкновение. В аварии обошлось без пострадавших.

Просмотров всего: 2300

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Янyа

    Янyа
    14 часов назад

    Автомобиль приставов начал переслаиваться на соседнюю полосу...

    Привет редакторам АИ!!!

  • belka717

    belka717
    14 часов назад

    Янyа

    Автомобиль приставов начал переслаиваться на соседнюю полосу... Привет редакторам АИ!!!



    Редакторы, молодцы - быстро среагировали на ошибку!

  • lizzza

    lizzza
    14 часов назад

    приставов так любят)Что ни день, то новость

  • belka717

    belka717
    14 часов назад

    lizzza

    приставов так любят)Что ни день, то новость



    А за что их любить-то, они годами рассматривают дела по Исполнительным. Уже пошёл 12-й год, как приставы ищут мою должницу, пятая или шестая (я уже и забыла) пристав работает по моему делу, даже не звонят и не отчитываются. Пока не придёшь в кабинет и не напомнишь о себе, толку никакого, да и смотрят исподлобья на, приходящих в день приёма, людей.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    Приставы попали! )))

    Теперь сами с себя будут средства взыскивать! Замучаются должника искать!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    14 часов назад

    ...ты погоди...щас они из второго участника терпилу сделают...

  • РАМ

    РАМ
    11 часов назад

    Oldlord

    Приставы попали! )))

    Теперь сами с себя будут средства взыскивать! Замучаются должника искать!



    Должник - Министерство Финансов



  • гусеница

    гусеница
    10 часов назад

    belka717

    Янyа

    Автомобиль приставов начал переслаиваться на соседнюю полосу... Привет редакторам АИ!!!



    Редакторы, молодцы - быстро среагировали на ошибку!



    со смехом

  • banderlog

    banderlog
    7 часов назад

    Ну и попала машина, и что что приставов. Я, как водитель хочу читать про аварии с таксистами. Больше будет таких новостей, может ГИБДД задумается кого пускать на дорогу, а кого нет

  • Ордос

    Ордос
    6 часов назад

    belka717 рассмешили))отсчитываться и звонить Вам они не должны

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    4 часа назад

    Это обычное мелкое дтп, в чем важность данной новости?

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