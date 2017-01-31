В Благовещенске автомобиль судебных приставов врезался в такси

31 января утром в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля судебных приставов и автомобиля такси. Оба транспортных средства двигались в одном направлении – по улице Ленина от Лазо в сторону Пушкина. В какой-то момент «ГАЗель» приставов решила перестроиться и спровоцировала аварию.

Как рассказал с места корреспондент ИА «Сканер», «ГАЗель» ехала по полосе слева, а желтый Hyundai Solaris справа. Автомобиль приставов начал перестраиваться на соседнюю полосу, но пропускать таксиста не стал. В результате произошло столкновение. В аварии обошлось без пострадавших.

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#ДТП #происшествия

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