Учёные нашли в мышином мозгу центр влюблённости

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Сотрудникам Медицинской школы Университета Северной Каролины (США) удалось выделить в мозгу мышей небольшой кластер чувствительных к гормонам нейронов, ответственных за формирование интереса к представителям противоположного пола. Об этом, со ссылкой на журнал Nature Neuroscience, пишет ТАСС.

«Эти нейроны в основном принимают сенсорные и гормональные сигналы и транслируют их в мотивированное социальное поведение», – пояснил руководитель научной группы Гаррет Штубер.

Объектом исследования стала медиальная преоптическая область гипоталамуса мышиного мозга. Вначале исследователи изучили сигналы, которые эта область высылает вентральной области покрышки среднего мозга (она вырабатывает нейромедиатор дофамин и вовлечена в формирование зависимостей). В итоге учёные установили, что большинство принявших эти сигналы нейронов также выражают рецепторы эстрогена и, следовательно, могут быть чувствительны к циклическим изменениям содержания гормонов, вырабатываемых яичниками мыши (так называемому циклу течки).

Вторым этапом эксперимента был опыт на живых мышах. Оказалось, что стоит подопытной самке почуять запах мочи самца, в её мозгу тут же наблюдается значительное возбуждение нейронов медиальной преоптической области. Оно было сильнее, когда в крови самок было много эстрогена либо эстрогена в сочетании с прогестероном, что обычно бывает, когда молодая особь вступает в половозрелый возраст.

На основе этого наблюдения американские учёные предположили, что некоторые нейроны в мозгу могут специализироваться на получении социального вознаграждения в обход несоциального. «На обработку социальных сигналов сильно влияют циркулирующие гормоны», – отметила соавтор исследования Дженна Макгенри.

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