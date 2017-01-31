Мэр Благовещенска: судебных разбирательств с Сергеем Доренко не будет ))

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Мэр Благовещенска Валентина Калита выступила по поводу скандального высказывания известного журналиста Сергея Доренко о городе. Градоначальник сказала коллегам и журналистам, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в нем культурная жизнь и сколько здесь достижений.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в прямом эфире назвал столицу Приамурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – нюхающими людьми. Это прозвучало в ходе обсуждения установки Китаем в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Слова вызвали шквал обсуждений.

«Нам с вами надо, наверное, больше рассказывать о том, как мы живём и какие мы. Я не берусь судить о профессиональных качествах некоторых журналистов, которые могут высказывать свои мнения и позицию о людях, которых никогда не видели, о городе, о котором, может быть, даже никогда и не слышали, а только отголоски какие-то доходили. И цинично, унизительно говорить о тех людях, о которых ты даже представления не имеешь. Поэтому я считаю, что то, что сейчас происходит – не должно такого быть. И я благодарна тем людям Благовещенска, которые уважают свое человеческое достоинство, которые вслух говорят о том, что мы, жители Благовещенска, такие, какие мы есть и нам есть чем гордиться», – прокомментировала ситуацию 31 января мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, никаких нелицеприятных ответных высказываний в сторону Доренко не будет, как не будет и никаких судебных разбирательств.

Валентина Сергеевна отметила, что недавно, когда приезжали коллеги из Сахалинской области, чиновники Благовещенска готовили презентацию города: «И во время презентации мы говорили о том, что в этом году наш жилищный комплекс – "Дом на набережной" – признан одним из лучших в России, представляете? Мы умеем строить так, как не строят нигде в России. Я недавно встречалась с детьми 25-й школы, которые стали победителями международной олимпиады "Эрудит". Мы с вами знаем, как удачно выступают наши ребята, которые представляют дополнительное образование – это наш хор "Детство", который получил все высшие призы на международной олимпиаде, обойдя Гнесинку».

«Мы знаем, насколько талантливы наши дети, которые танцуют. Наши "Ровесники" покорили Америку и Мексику. Каков наш цирк "Ап!" вместе с хорами и танцевальными коллективами, в том числе, о которых я вам уже сказала – их культурная программа была признана лучшей на Восточном экономическом форуме. И я могу перечислять успехи наших горожан очень долго. Более того, таких активных людей, я думаю, ещё поискать нужно», – продолжила Валентина Калита.

По словам мэра города, в этом году администрация, объявив конкурс на грант, уже испытывает огромную трудность, определяя победителей, потому что общественных инициатив от горожан, которые хотят сделать Благовещенск лучше, – огромное количество. «И отмечаю – благовещенцы не просят, а сами хотят сделать его лучше с нашей помощью и просят поддержать их», – отметила мэр.

«И я думаю, когда мы с вами будем обсуждать, какой участок города мы все вместе в этом году будем благоустраивать общими силами, я думаю, что все жители скажут, что нужно открыть тот, который сегодня загорожен на набережной Амура. Потому что наша набережная не потому хороша, что там видно город Хэйхэ, а потому, что она сама по себе красивая, она сама по себе уютная, сама по себе культурная. Мы ею гордимся», – сказала Валентина Калита.

В ставшем скандальным эфире Доренко говорил: «Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится».

«У меня просьба к нашим СМИ – если есть что показывать, не стесняйтесь, показывайте! И пусть вся Россия про это знает. И пусть те, кто это хочет сказать, – моё воспитание не позволяет произнести те слова, которых, наверное, они (высказавшиеся нелестно о Благовещенске – Прим. ред.) заслуживают, – но пусть все знают, что мы себя в обиду не дадим и мы покажем, что мы не такие. И я хочу сказать, что очень многие гости города, которые приезжают в этом году в 15-й раз на нашу "Амурскую осень", они все подпишутся под тем, что я сейчас сказала», – завершила речь мэр города.

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#мэрия #СМИ

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