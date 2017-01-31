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31 января 2017, 11:25 69

Мэр Благовещенска: судебных разбирательств с Сергеем Доренко не будет

Мэр Благовещенска: судебных разбирательств с Сергеем Доренко не будет
Фото: admblag.ru

Мэр Благовещенска Валентина Калита выступила по поводу скандального высказывания известного журналиста Сергея Доренко о городе. Градоначальник сказала коллегам и журналистам, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в нем культурная жизнь и сколько здесь достижений.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в прямом эфире назвал столицу Приамурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – нюхающими людьми. Это прозвучало в ходе обсуждения установки Китаем в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Слова вызвали шквал обсуждений.

«Нам с вами надо, наверное, больше рассказывать о том, как мы живём и какие мы. Я не берусь судить о профессиональных качествах некоторых журналистов, которые могут высказывать свои мнения и позицию о людях, которых никогда не видели, о городе, о котором, может быть, даже никогда и не слышали, а только отголоски какие-то доходили. И цинично, унизительно говорить о тех людях, о которых ты даже представления не имеешь. Поэтому я считаю, что то, что сейчас происходит – не должно такого быть. И я благодарна тем людям Благовещенска, которые уважают свое человеческое достоинство, которые вслух говорят о том, что мы, жители Благовещенска, такие, какие мы есть и нам есть чем гордиться», – прокомментировала ситуацию 31 января мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, никаких нелицеприятных ответных высказываний в сторону Доренко не будет, как не будет и никаких судебных разбирательств.

Валентина Сергеевна отметила, что недавно, когда приезжали коллеги из Сахалинской области, чиновники Благовещенска готовили презентацию города: «И во время презентации мы говорили о том, что в этом году наш жилищный комплекс – "Дом на набережной" – признан одним из лучших в России, представляете? Мы умеем строить так, как не строят нигде в России. Я недавно встречалась с детьми 25-й школы, которые стали победителями международной олимпиады "Эрудит". Мы с вами знаем, как удачно выступают наши ребята, которые представляют дополнительное образование – это наш хор "Детство", который получил все высшие призы на международной олимпиаде, обойдя Гнесинку».

«Мы знаем, насколько талантливы наши дети, которые танцуют. Наши "Ровесники" покорили Америку и Мексику. Каков наш цирк "Ап!" вместе с хорами и танцевальными коллективами, в том числе, о которых я вам уже сказала – их культурная программа была признана лучшей на Восточном экономическом форуме. И я могу перечислять успехи наших горожан очень долго. Более того, таких активных людей, я думаю, ещё поискать нужно», – продолжила Валентина Калита.

По словам мэра города, в этом году администрация, объявив конкурс на грант, уже испытывает огромную трудность, определяя победителей, потому что общественных инициатив от горожан, которые хотят сделать Благовещенск лучше, – огромное количество. «И отмечаю – благовещенцы не просят, а сами хотят сделать его лучше с нашей помощью и просят поддержать их», – отметила мэр.

«И я думаю, когда мы с вами будем обсуждать, какой участок города мы все вместе в этом году будем благоустраивать общими силами, я думаю, что все жители скажут, что нужно открыть тот, который сегодня загорожен на набережной Амура. Потому что наша набережная не потому хороша, что там видно город Хэйхэ, а потому, что она сама по себе красивая, она сама по себе уютная, сама по себе культурная. Мы ею гордимся», – сказала Валентина Калита.

В ставшем скандальным эфире Доренко говорил: «Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится».

«У меня просьба к нашим СМИ – если есть что показывать, не стесняйтесь, показывайте! И пусть вся Россия про это знает. И пусть те, кто это хочет сказать, – моё воспитание не позволяет произнести те слова, которых, наверное, они (высказавшиеся нелестно о Благовещенске – Прим. ред.) заслуживают, – но пусть все знают, что мы себя в обиду не дадим и мы покажем, что мы не такие. И я хочу сказать, что очень многие гости города, которые приезжают в этом году в 15-й раз на нашу "Амурскую осень", они все подпишутся под тем, что я сейчас сказала», – завершила речь мэр города.

Просмотров всего: 5347

#мэрия #СМИ

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Комментарии
Показать все (69) Обсудить на форуме
  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    14 часов назад

    Бла бла бла и никакой конкретики!

    Какой то хер обосрал город - та нихай с ним, у нас же самый лучший дом на набережной

  • Kats

    Kats
    14 часов назад

    Беззубость властей умиляет...... Поэтому нам помои на голову льют все, кому не лень!Оскорбили не только город, но и его жителей.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    14 часов назад

    Тетя Валя, "пусть все знают, что мы себя в обиду не дадим и мы покажем, что мы не такие" - это значит все-таки показать этому Доренко кузькину мать

  • Это да 64

    Это да 64
    14 часов назад

    На Вас мочу льют а вы нюхайте и терпите , получается как то так у нашего МЭРА .Показала свою слабость перед горожанами неуважуха, лучше промалчала .

  • Tуман

    Tуман
    14 часов назад

    По моей небритой щеке скатилась скупая мужская слеза...

  • Цунай

    Цунай
    14 часов назад

    При чём здесь "Дом на Набережной"? Администрация города не имеет отношения к этому объекту, а победа в конкурсе - заслуга маркетологов. Мэру больше гордится нечем?

  • Tуман

    Tуман
    14 часов назад

    удален

  • человек

    человек
    14 часов назад

    Обидно, утерлись и всё. Может кто нибудь из общественников даст ответку. Здесь на сайте их вроде хватает.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    14 часов назад

    Просто наплевать власти на Граждан

  • Вет

    Вет
    14 часов назад

    "Потому что наша набережная не потому хороша, что там видно город Хэйхэ, а потому...!" да потому что там миллиардики растащенны и ниче не достроено... )))) вот почему она хороша... золотая набережная!

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    Да ладно! Успокойтесь!

    Всё равно мы отсюда ничего г-ну (не господину) доренко не докажем, ибо не хочет видеть то хорошее, что есть у нас.

    Ему хочется валяться в грязи и он её (грязь) находит для себя.

    И собеседницу себе нашёл подобную и недалёкую.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    14 часов назад

    такой мэр нам не нужен.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    Дядя из мяса

    такой мэр нам не нужен.



    Нам и губер такой тоже не нужен...



  • батарейка

    батарейка
    14 часов назад

    Все равно надо было достойно ответить этому журналюге

  • батарейка

    батарейка
    14 часов назад

    Действительно мэр у нас беззубая.... обидно

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    14 часов назад

    ...достойно это как?

  • ё

    ё
    14 часов назад

    Даже смеяться над речью училки посаженной в кресло мэра уже надоело.

    Чисто шапкозакидательство без конкретики.

    Прикрытие бестолковости победами талантливых детишек, которые по вине этой училки и киндерсюрприза будут в дальнейшем невостребованы и вынуждены будут уехать их этого многострадального города и области.

    Тем кто останется ничего не светит.

    Регион и город хиреет на глазах.

    Никакой градостроительной политики, убитые дороги, отсутствие работы и т. д.

    А хвалится набережной мэру даже стыдно должно быть.

    Мало того, что огромная часть её не достроена и достроена не будет скорее всего уже никогда, так это просто единственное место в городе куда население может выйти из дома.

    Больше просто некуда.

    Это достижение?

    Таких руководителей региона и мэра давно надо гнать поганой метлой.

    А бабушке давно пора на пенсию.

  • Илонна

    Илонна
    14 часов назад

    Аж 14 единиц снегоуборочной техники на 200 тыс городского населения!

  • Морской человек

    Морской человек
    13 часов назад

    Возможно Доренко назвал вещи своими именами.

  • сибирячка

    сибирячка
    13 часов назад

    о господи

    хор обиженных и оскорбленных

    вы теперь по поводу каждого сраного тролля будете так убиваться?

    пусть говорит что хочет, разве о этого что-то меняется?

    вообще почему столько дней все это обсуждают? других новостей чтоли нет?

    вон какая чудесная погода на улице, солнечно, весна скоро!

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    13 часов назад

    мне вот интересно: если в вас макака в зоопарке какахой кинет - тоже судиться побежите?

  • CherrySweet

    CherrySweet
    13 часов назад

    Выйти вам некуда.. Извините, а вы пробовали куда-нибудь выйти, кроме как поссать на набережную? В городе столько проводится мероприятий, нехилую долю из них составляют абсолютно бесплатные, нужно всего лишь поднять свои ленивые задницы и выйти на улицу.

    Развивать себя культурно нужно не сидя в Одноклассниках, попивая пивко.

    Теперь вопрос об этом *ведущем*. Он хоть раз был в нашем городе? Или мнение составлено со слов тех, кого тут каждый год бесплатно облизывают на прогнивающей *Амурской осени*? Если второе - гнать в шею этих *звезд*, лучше эти деньги на концерты спустите на площади тех же Ровесников, Мы и прочим коллективам - им заплатить, а народу бесплатно чтоб зрелище было.

    Новая набережная - это хорошо. И красиво. Только уборных не помешало бы побольше поставить. И чтоб работали не до 20.00 вечера.

    А тем, кто согласен с тем *ведущим* - я рекомендую начать с себя. Не гадить на улицах, убирать за своими собаками, покрасить свой двор и отвести ребенка в парк.

    А ежели не устраивает город - никто вас тут не держит. Езжайте туда, где *не все плохо*, как в Благовещенске.

  • Alei

    Alei
    13 часов назад

    С мэром все ясно. А что губернатор?

  • Alei

    Alei
    13 часов назад

    Кстати - для мэра: В ЕАО ввели налог на снег и дождь. http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201701310547-md1t.htm?utm_source=smi2

  • Знаток28

    Знаток28
    13 часов назад

    Правильно все Калита сказала, зачем обращать на чмошников внимание...

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    13 часов назад

    Реакция должна была быть... Когда у нас выборы следующие то... Надо пожалуй сходить.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    13 часов назад

    Амурчанка1991

    Реакция должна была быть... Когда у нас выборы следующие то... Надо пожалуй сходить.



    у вас? скажите, когда последний раз выбрали куда-то того, за кого вы, лично вы голосовали?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    13 часов назад

    Очередной пиарщик который решил через понос, поднять свои рейтинги... Благовещенск очень красивый город, кто был во многих городах нашей страны, тот это знает! Да и сравнение с Китаем никчемное, там первая линия красивая, чуть дальше проедешь так дыра дырой

  • sinica

    sinica
    13 часов назад

    Чем мы так заслужили внимание Доренко? В чем корень зла? Может это потому что гей парад не разрешили?

  • в точку

    в точку
    13 часов назад

    Слабоватым получился "наш ответ Чемберлену". Иногда лучше жевать, чем говорить...

  • Alei

    Alei
    13 часов назад

    4.2

  • ay

    ay
    13 часов назад

    Ничего не будет. Края такие. Всем пофиг. На соседнем ресурсе и про стрелка пишут и про НЕбарагозивших в больнице армян. За что только их земляки извинялись?

  • Кинетика

    Кинетика
    13 часов назад

    Судя по новостным заметкам на АИ, в Благовещенске ничего кроме криминала и негатива не происходит.

    У постороннего человека, читающего продукцию АИ именно такое мнение о Благовещенске и области и сложится.

    И тут же куча злобных комментаторов набежит, Ыкспердов во всех вопросах.

    Хороша картинка, нечего сказать. И информационная политика удачная.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    13 часов назад

    удален

  • ВиталийН

    ВиталийН
    13 часов назад

    Давайте так::: Сходил в туалет в селе - пахнет, в городе - не пахнет. Походил вокруг Кремля - чистенько; вокруг Благовещенска - в затоне что-то, в оврагах - где-то. Так может лучше что-то, где-то, дух живого, а не мертворожденного?

  • fildeger

    fildeger
    12 часов назад

    Нам вдарили по одной щеке - подставим вторую?

    А у Доренко наверное точно личная обида на запрещение гей парада. Согласен с sinica

  • Kulibin

    Kulibin
    12 часов назад

    Да чёж так невезёт та, губеры все как один .....ы, меры все как один ва...ли

  • Юрасик

    Юрасик
    12 часов назад

    Фото из 1989 г.

  • Юрасик

    Юрасик
    12 часов назад

    А фото не грузится... Но оно есть на почте Амур.Инфо. Плиз, модератор, опубликуйте!

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    12 часов назад

    да уж.. нынешнему мэру похвастаться в плане достижений к сожалению точно нечем.. как там статья была Валентина Калита: год без потрясений. и руководителю такого уровня - нужно уже научиться оперировать не только фразами типа - пока космические корабли бороздят просторы большого театра, но и конкретными фактами и цифрами. и не приписывать себе чужие дела и заслуги, в данном случае про дом на набережной

  • Фаина

    Фаина
    12 часов назад

    3.4

  • Андрей Кузьмин

    Андрей Кузьмин
    12 часов назад

    "Мы умеем строить так, как не строят нигде в России." Это напоминает заставку из "Нашей Раши"

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    11 часов назад

    дом на набережной....пфыыыы.... возможно его когда заселят рядом простым смертным ходить запретят)))))

  • Просто Дима

    Просто Дима
    11 часов назад

    Доренко это обычный медийщик, которого никогда не волновали принципы и нормы морали... Это не первый город который он так охарактеризовал! В корне с ним не согласен, Благовещенск очень Богат не только на Историю но и на культуру, много мероприятий, праздников, все улицы в иллюминации, ну красота же... За городом природа замечательная, много озёр! Сравнить с Китаем мог только умственно отсталый, коим он и является

  • mnbv199

    mnbv199
    11 часов назад

    Фильм о городе

    Три части

    https://www.youtube.com/watch?v=GED5l5-7S_k

    https://www.youtube.com/watch?v=cVALLF8LIKs

    https://www.youtube.com/watch?v=4v3LJsmWVRk

    Новый год 1974

    https://youtu.be/YUquqk_NqIM

  • РАМ

    РАМ
    11 часов назад

    Просто Дима

    Доренко это обычный медийщик, которого никогда не волновали принципы и нормы морали... Это не первый город который он так охарактеризовал! В корне с ним не согласен, Благовещенск очень Богат не только на Историю но и на культуру, много мероприятий, праздников, все улицы в иллюминации, ну красота же... За городом природа замечательная, много озёр! Сравнить с Китаем мог только умственно отсталый, коим он и является



    Вот Яндекс пишет и не обманывает



    Хэйхэ

    Город в Китае

    Городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР. Расположен на берегу Амура, напротив российского города Благовещенска, с которым связан регулярным речным сообщением.

    Дата возникновения: 13 декабря 1683 г.

    Население: 1 673 898 чел.

    Телефонный код: 0456

    Площадь: 54 390 км²



    Вопрос 1. Сколько лет Благовещенску?

    Вопрос 2. Отжали казаки у китайцев земли под поселение или остановились половить рыбки из реки Хейлундзян?

  • ё

    ё
    11 часов назад

    Знаток28

    Правильно все Калита сказала, зачем обращать на чмошников внимание...



    Она так сказать может в своём огороде, сидя на пенсии.

    А с точки зрения занимаемой должности , она просто не имеет права оставить данный вопрос без громкой реакции в адрес медийного лица.

    Ответ шёпотом в тряпочку в стиле-сам дурак со стороны мэра не прокатывает.

    Смотрится как спустить всё на самотёк , само рассосётся и мне так удобнее, шевелится не надо.

    Другой вопрос, что в процессе разбирательств станет более очевидна правота Доренко в главном, в том , что мы отстаём от Китая и чем дальше, тем сильнее.

  • ё

    ё
    11 часов назад

    mnbv199

    Фильм о городе

    Три части

    Новый год 1974

    https://youtu.be/YUquqk_NqIM

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    10 часов назад

    насчет кошачей мочи Доренко не прав , а вот что город засран собачим калом это точно )))))

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    vk_Игорь Ильин

    насчет кошачей мочи Доренко не прав , а вот что город засран собачим калом это точно )))))



    Специально выглянул в окно.



    По снегу хорошо видны кучи окурков под балконами, бумажки, пакеты, банки-бутылки из-под пива...



    Экскрементов не замечено.



    Кстати, если весенние дожди быстро смоют следы жизнедеятельности четырёхногих животных, то же самое двуногих останется лежать ещё долго.



    Так что не надо гнать только на собак!



    Человек - главная свинья в нашем городе!



  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    10 часов назад

    Мэр Благовещенска: судебных разбирательств с Сергеем Доренко не будет ))

    боится что журналист выиграет дело )))))

  • человек

    человек
    10 часов назад

    РАМ

    Вот Яндекс пишет и не обманывает



    Хэйхэ

    Город в Китае

    Городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР. Расположен на берегу Амура, напротив российского города Благовещенска, с которым связан регулярным речным сообщением.

    Дата возникновения: 13 декабря 1683 г.

    Население: 1 673 898 чел.

    Телефонный код: 0456

    Площадь: 54 390 км²



    Вопрос 1. Сколько лет Благовещенску?

    Вопрос 2. Отжали казаки у китайцев земли под поселение или остановились половить рыбки из реки Хейлундзян?



    Население: 1 673 898 чел. - это население не города Хэйхэ, а округа со всеми деревнями и прочими поселениями.

    Если Вы были в городе Хэйхэ то видели, что сам город меньше Благовещенска.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    10 часов назад

    Баба Валя всегда с гордо поднятой головой, не какие проблемы не нагружают, всегда на всех смотрит с высока. На пи Доренко аналогично.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    10 часов назад

    Губер все комменты прочитал, задумался и ... ? Или тоже проглотил обиду и утерся?

  • Это да 64

    Это да 64
    10 часов назад

    Если Доренко высказался так о Грозном или другом городе чечни то Кадыров его уже бы растоптал и моча с Доренко текла .Вот это руководитель , а наши ченуши пылят с окопов.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    9 часов назад

    Какой смысл ворошить высказывания дебила? От этого толк будет или что? Или Благовещенцы самоутвердиться так решили? Возьня ни о чем! Все правильно сказали, пусть пишет и говорит что хочет, юродивых всегда прощали

  • ё

    ё
    9 часов назад

    Старший в классе

    Какой смысл ворошить высказывания дебила? От этого толк будет или что? Или Благовещенцы самоутвердиться так решили? Возьня ни о чем! Все правильно сказали, пусть пишет и говорит что хочет, юродивых всегда прощали



    Так то да, удобнее.

  • Мораль

    Мораль
    8 часов назад

    Быть выше маразма гораздо грамотнее, правильно Валентина Сергеевна!

  • Петрович Я

    Петрович Я
    8 часов назад

    Херли обращать внимание на всяких идиотов? Посмеялись и прошли мимо, вот и всё.

    А Валентина Сергеевна по-мудрому реагирует на это, молодец!

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    7 часов назад

    запретить некому Доренко вход въезд влет вбег вполз на территорию Амурской области ;-)))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    7 часов назад

    Al_kassandra

    запретить некому Доренко вход въезд влет вбег вполз на территорию Амурской области ;-)))



    А смысл?) Кому он нахрен сдался

  • ВиталийН

    ВиталийН
    7 часов назад

    Сергей - мастер слова: сегодня скажет о Воронеже, завтра - о клубнике, потом - о разметке на дорогах.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    6 часов назад

    Старший в классе

    Какой смысл ворошить высказывания дебила? От этого толк будет или что? Или Благовещенцы самоутвердиться так решили? Возьня ни о чем! Все правильно сказали, пусть пишет и говорит что хочет, юродивых всегда прощали



    Смысл есть объяснить людям живущим в центре страны,что Благовещенск не так уж и плох,запущенный местами,не доделанный город,но не плохой.И толк возможно будет, лишний пиар-реклама Благовещенску не помешает. Может после шума,судов Благовещенску на развитие города из Москвы побольше денег выделят, чтоб мы смотрелись по приличнее на фоне великого Китая.Но Калите этого не надо,ей бы отсидеться потихоньку на своём месте.Да и развитие города её мало интересует. А так бы могла замутить не плохую рекламную компанию Благи, и про наш город узнали много людей, и возможно дополнительные средства на развитие выделили бы..

  • Blg-boy

    Blg-boy
    6 часов назад

    Зря конечно наши власти людей обижают и грабят )) история не учит, хотя наврят ли они ее изучали...

  • Витком

    Витком
    5 часов назад

    Валентина Сергеевна не знает, что с городом делать, а вы тут о ее реакции на высказывания Доренко.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Большая власть кого назначила -тех не уважает, на их мнение (если оно есть вообще) внимания не обращает. Если народ выбрал, те раздражают конечно, но на них хоть реагируют (в тюрьму например,сажают).

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Витком

    Валентина Сергеевна не знает, что с городом делать, а вы тут о ее реакции на высказывания Доренко.



    Как это не знает, что с городом делать..? А как же троллейбусы убрать! Нерентабельные. Выставочный зал закрыть! Нерентабельный. Год прошёл без потрясений!(с)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    жекА-жекА

    Витком

    Валентина Сергеевна не знает, что с городом делать, а вы тут о ее реакции на высказывания Доренко.



    Как это не знает, что с городом делать..? А как же троллейбусы убрать! Нерентабельные. Выставочный зал закрыть! Нерентабельный. Год прошёл без потрясений!(с)



    Валентина Калита - главный номинант на "Золотые грабли".в этом году.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    18 минут назад

    Хотя про резекцию властей я согласен. Доренко не самый популярный ведущий на радио "Говорит Москва". Гораздо больше интереса к Делягину или Хазину

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