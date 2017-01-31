Белые медведи массово выходят к населённым пунктам Чукотки

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На Чукотке участились случаи выхода белых медведей к местным жителям. Животные заходят в населённые пункты, двигаясь на юго-восток вдоль береговой линии. Люди очень обеспокоены и напуганы, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу национального парка.

Сотрудники нацпарка отслеживают движения хищников, стараясь предотвратить встречи медведей с людьми, выгоняя животных из сёл. Так, одного зверя выгнали из села Некшан, еще троих из Энурмино. Для отгона незваных гостей инспекторы парка используют снегоходы. В ближайшие две недели медведи могут пойти на восток и добраться до сёл Инчоун и Уэлен.

По словам специалистов, нашествие белых медведей на северное побережье происходит почти каждый год после замерзания Чукотского моря. Животных привлекают мёртвые киты и моржи, выброшенные на берег, а также отходы зверобойного промысла.

Как сообщает РИА Новости, 7 декабря 2016 года семья, живущая в нескольких километрах от Энурмино на мысе Нэттэн, была буквально осаждена белыми медведями. Для отгона хищников на снегоходе выехал инспектор парка, он насчитал 24 зверя, среди которых было несколько самок с медвежатами. На следующий день на узкой полосе прибрежного льда между двумя сёлами инспекторы насчитали уже 71 белого медведя.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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