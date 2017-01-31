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31 января 2017, 11:05 5

Амурчанина, толкавшего детей в снег, некоторые СМИ назвали педофилом

Амурчанина, толкавшего детей в снег, некоторые СМИ назвали педофилом

В прошлом году, по официальной информации амурского следственного управления, в Тынде произошли четыре инцидента с несовершеннолетними. Неизвестный мужчина нападал на детей сзади, ронял их в снег и убегал. Следователи объявили злоумышленника в розыск. Некоторые российские СМИ, тем временем, назвали его насильником.

Первыми информацию о том, что в Амурской области мужчина не просто толкал девочек-подростков, но и насиловал их, начали распространять тульские СМИ. Новости об этом появились на тульских сайтах 30 января 2017 года. «Туляков просят помочь найти подозреваемого в изнасиловании 4-х маленьких девочек», – гласит один из заголовков. Журналисты еще одного тульского издания сообщают о «действиях сексуального характера» в отношении четырех несовершеннолетних девочек.

31 января информацию подхватили и другие СМИ, в том числе амурские. Так, одно из местных изданий пишет: «Педофила из Приамурья разыскивают по всей России». Новость с аналогичным заголовком затем появилась на другом амурском сайте. Далее в обоих текстах идет ориентировка на мужчину.

В этот же день «РенТВ» со ссылкой на амурский портал сообщает, что «стражи порядка по всей России разыскивают насильника-педофила из Приамурья, который в ноябре прошлого года в Тынде совершил преступление против половой неприкосновенности четырех несовершеннолетних подростков».

Тем временем в следственном комитете Амурской области в разговоре с корреспондентом Амур.инфо уточнили, что разыскиваемый никого не насиловал. Нападение на подростков ограничилось только толканием.

Просмотров всего: 2383

#дети #происшествия #СМИ

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Комментарии
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  • Ростик

    Ростик
    12 часов назад

    к слову о социальной ответственности СМИ...

  • Olya-Yalo

    Olya-Yalo
    12 часов назад

    Сломанный телефон? Информ-агентство ОБС?

  • Jackson

    Jackson
    12 часов назад

    захотелось жареного и записали мужика в педофилы, норм

  • paravis

    paravis
    10 часов назад

    Чувак не будет дураком, если за клевету на СМИ подаст и стопудово выиграет суд.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    уже паранойя у населения этими новостями вызывают и сами же потом эту паранойю тиражируют. уверена на фоне этой паранойи люди стали боятся даже смотреть на детей, а вдруг помочь дорогу перейти или спросить почему один идет, фиг там не дай бог рядом увидят мало ли че психи придумают и обвинят.

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