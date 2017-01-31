Амурчанина, толкавшего детей в снег, некоторые СМИ назвали педофилом

В прошлом году, по официальной информации амурского следственного управления, в Тынде произошли четыре инцидента с несовершеннолетними. Неизвестный мужчина нападал на детей сзади, ронял их в снег и убегал. Следователи объявили злоумышленника в розыск. Некоторые российские СМИ, тем временем, назвали его насильником.

Первыми информацию о том, что в Амурской области мужчина не просто толкал девочек-подростков, но и насиловал их, начали распространять тульские СМИ. Новости об этом появились на тульских сайтах 30 января 2017 года. «Туляков просят помочь найти подозреваемого в изнасиловании 4-х маленьких девочек», – гласит один из заголовков. Журналисты еще одного тульского издания сообщают о «действиях сексуального характера» в отношении четырех несовершеннолетних девочек.

31 января информацию подхватили и другие СМИ, в том числе амурские. Так, одно из местных изданий пишет: «Педофила из Приамурья разыскивают по всей России». Новость с аналогичным заголовком затем появилась на другом амурском сайте. Далее в обоих текстах идет ориентировка на мужчину.

В этот же день «РенТВ» со ссылкой на амурский портал сообщает, что «стражи порядка по всей России разыскивают насильника-педофила из Приамурья, который в ноябре прошлого года в Тынде совершил преступление против половой неприкосновенности четырех несовершеннолетних подростков».

Тем временем в следственном комитете Амурской области в разговоре с корреспондентом Амур.инфо уточнили, что разыскиваемый никого не насиловал. Нападение на подростков ограничилось только толканием.

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