За сутки в Благовещенске выпало три декадные нормы снега

В течение суток – 25–26 января – в Амурской области и Благовещенске прошел снегопад. В южных и восточных районах Приамурья он продолжится в течение ночи на 27 января. В Благовещенске за сутки выпало 3 миллиметра осадков – три декадные нормы.

Самый сильный снег прошел в южных и центральных районах области – от трех до семи миллиметров. Рекордсменом стал самый южный Архаринский район. Здесь выпало семь миллиметров, при декадной норме – три миллиметра.

Сильный снегопад шел вплоть до Шимановского района. Севернее осадки были слабыми – до одного миллиметра.

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