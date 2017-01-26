За сутки в Благовещенске выпало три декадные нормы снега
В течение суток – 25–26 января – в Амурской области и Благовещенске прошел снегопад. В южных и восточных районах Приамурья он продолжится в течение ночи на 27 января. В Благовещенске за сутки выпало 3 миллиметра осадков – три декадные нормы.
Самый сильный снег прошел в южных и центральных районах области – от трех до семи миллиметров. Рекордсменом стал самый южный Архаринский район. Здесь выпало семь миллиметров, при декадной норме – три миллиметра.
Сильный снегопад шел вплоть до Шимановского района. Севернее осадки были слабыми – до одного миллиметра.
Просмотров всего: 287