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26 января 2017, 22:13 2

За сутки в Благовещенске выпало три декадные нормы снега

За сутки в Благовещенске выпало три декадные нормы снега

В течение суток – 25–26 января – в Амурской области и Благовещенске прошел снегопад. В южных и восточных районах Приамурья он продолжится в течение ночи на 27 января. В Благовещенске за сутки выпало 3 миллиметра осадков – три декадные нормы.

Самый сильный снег прошел в южных и центральных районах области – от трех до семи миллиметров. Рекордсменом стал самый южный Архаринский район. Здесь выпало семь миллиметров, при декадной норме – три миллиметра.

Сильный снегопад шел вплоть до Шимановского района. Севернее осадки были слабыми – до одного миллиметра.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • bunikina

    bunikina
    2 часа назад

    Да и побольше видали:)

  • fon

    fon
    1 час назад

    Странно, есть синоптики, наблюдатели (с уважением). Откуда инфа в миллиметрахххх?

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