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26января
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Ученикам благовещенской школы искусств рассказывают о редких животных

Ученикам благовещенской школы искусств рассказывают о редких животных

О том, как животный мир страдает от человека, как действуют браконьеры и зачем создана «Красная книга» – рассказывают ученикам в Центральной детской школе искусств. В рамках года экологии здесь для юных художников проводят тематические уроки.

Младшие школьники рисуют представителей кошачьих. Скоро на картинах появятся краснокнижные снежные барсы, гепарды, рыси, львы и тигры. А пока дети творят, им рассказывают о заповедниках, природоохраняемых территориях, и о Всемирном фонде дикой природы. Педагоги уверены – социальной ответственности нужно учить с юного возраста.

«Сегодня урок не только про животных, но и про всех обитателей Красной книги. Потому что люди много загрязняют воду, где живут рыбы. воздух и убивают животных – браконьеры», – рассказала ученица отделения ИЗО ЦДШИ Вероника Проскурина.

«Их можно сейчас воспитывать, подводить к тому, что нужно беречь природу, охранять. И так как мы художники, как мы можем это выразить – только через наши работы, через наши замечательные произведения. Чтобы люди задумывались о том. как себя вести на планете. Планета – это наш дом, который нужно оберегать. Он хрупок. Но многие люди об этом не задумываются», – пояснила педагог отделения ИЗО ЦДШИ Гаянэ Харисова.

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#дети #животные #природа

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