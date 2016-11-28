Имущество компании «Городок» подешевело на 5 %

Первый этап распродажи имущества строительной компании «Городок» подходит к концу. С 26 января всё подешевело на 5 %. Компания-банкрот выставила на аукцион более 300 лотов. Это офисная мебель, компьютерная и бытовая техника, картины и даже чучело глухаря. Все предметы размещены на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Посмотреть на лоты можно в офисе самой компании.

К аукциону в компании «Городок» не готовились. Все предметы имеют не товарный вид, кругом пыль, разбросаны бумаги и мусор. И даже есть личные вещи сотрудников. Они кстати, не продаются. Мебель сдвинута, папки брошены, кругом беспорядок. На столах всё еще стоят сувениры, а на дверях компании-банкрота висят таблички с именами руководителей.

Кабинет учредителя строительной компании стол стоит 10 000 рублей, кресло – 8 000, лампа – 3 000. Здесь же благодарственные письма – они не продаются. От правоохранительных органов и благодарных жителей.

Вешалка – 700 рублей, стулья от 500, кондиционер – 3 000, телевизор – 1 000 рублей. Ценников на товарах нет. Но это и не магазин, говорит конкурсный управляющий, который распоряжается имуществом. Его команда трудится в офисе «Городка», но пользуется своей оргтехникой – эту могут в любой момент забрать. Одни покупатели выбирают нужный товар на сайте федерального реестра, другие – приходят в офис.

За время первого этапа аукциона люди интересовались всем, но купили немногое. Всего 15 лотов. Отпугивала высокая цена и нетоварный вид. Вот, например, сейф: он есть, а ключа от него нет.

Помещения находятся не в собственности. Но счета за аренду пока не приходили. Раз в неделю учредители пользуются только одним кабинетом, проводят собрания с дольщиками.

Помимо оргтехники и мебели в офисе «Городка» есть и предметы искусства – картины от тысячи рублей. На продажу выставили даже чучело глухаря. Птица стоит 500 рублей. Всего на продажу выставлено имущество на 3 400 000 рублей. Это меньше долга компании в сто раз. С каждой неделей оно будет дешеветь на 5 %. Но не более чем на 20. Самую низкую стоимость установят этой весной.

Мебель и техника, которые находятся в офисе – это не всё имущество компании городок. Еще есть башенные краны и железобетон. А еще вероятно есть строительная техника, которую пока не нашли. Но конкурсный управляющий продолжает искать.

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#происшествия #экономика

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