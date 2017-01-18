Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: китайский Новый год и фитнес

Утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает фитнес-инструктор Лариса Лях. Гостья расскажет, как эффективно и без потерь привести себя в форму к лету. Ведущие – Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

Днем на радио придет начальник управления международного образования и сотрудничества БГПУ, директор Института Конфуция БГПУ, кандидат философских наук Николай Кухаренко. Темой беседы станет Новый год по китайскому (восточному) календарю. Ведущие – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 100

#СМИ

распечатать