В амурском селе Невер у медиков нет автомобиля, потому что не нашли водителя

Фото: amurobl.ru

Жители села Невер Сковородинского района остались без мобильной медицинской помощи. В фельдшерском пункте с 8 до 17 часов и только по будням работают два медика. С осени фельдшеры остались без собственной машины, а протяженность Невера, по словам местных жителей, около семи километров.

Житель Невера Сергей рассказывает, что здесь живут в основном пожилые люди. Для них важна доступная медицинская помощь. Раньше, по его словам, в селе работали два фельдшера и две медсестры, у них был автомобиль, можно было обратиться за помощью в любое время. Сейчас транспорта нет, остались двое медиков. «Суббота и воскресенье – выходные! Болеть можно только в рабочее время и со своим транспортом», – возмущается Сергей. По его информации, в сентябре 2016 года уволился водитель неверской машины скорой помощи, потому что платили ему всего 10 тысяч рублей. И после этого транспорт забрали в райцентр.

Главврач районной больницы в Сковородине Ольга Павлова пояснила, что скорой помощи в Невере никогда не было, жители села всегда вызывали скорую из Сковородина. «По нормативам бригада скорой помощи полагается населенному пункту, в котором проживает 10 тысяч человек. В Невере был участковый автомобиль. Сейчас мы его забрали в райцентр», – сообщила Ольга Павлова.

По ее словам, причиной стал кадровый дефицит. В Невере уволился водитель, и на его место никого не смогли найти. Поэтому автомобиль забрали в Сковородино. Главврач дополнила, что дважды в неделю машина приезжает в Невер и работает в селе. Кроме того, раз в неделю сюда приезжают специалисты из районной больницы. Также она уточнила, что фельдшерский пункт в Невере всегда работал до 17 часов. При этом, скорую помощь из Сковородина можно вызвать в любое время суток семь дней в неделю, по села, по словам главврача, машина нужно проехать 13 километров.

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#здоровье #транспорт

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