В минприроды Приамурья обещают возродить упразднённый экологический совет

Стать экологическим донором мира – такой курс для России определил президент страны. 2017 год объявлен Годом экологии и Годом защиты особо охраняемых природных территорий. В стране планируют построить предприятия по переработке и уничтожению мусора, увеличить площади охраняемых территории и перевести производства на новые технологии. Амурские защитники экологии поделились, если ли у них надежды на год.

Из особо охраняемых территорий федерального значения в Амурской области три заповедника. Это Зейский заповедник в Зейском районе, Хинганский заповедник, у него два кластера в Архаринском районе и Норский заповедник – самый большой и самый молодой заповедник области – в Селемджинском районе.

В регионе ещё два федеральных заказника и 34 охраняемых территории областного значения. В целом – более трёх миллионов гектаров земли, их флора и фауна – главное богатство области.

Для директора Амурского социально-экологического союза Юрия Гафарова их защита – первостепенная задача на 2017 год. В 2002 году благодаря его организации статус особоохраняемых территорий получил миллион гектаров земли, а спустя восемь лет особо охраняемыми стали ещё несколько территорий. Помимо рядовых для Союза мероприятий – аэрации водоёмов, мониторинга пожаров, учёта редких пернатых – общественники планируют провести не один десяток лекций о проблемах ООПТ, автопробег по заказникам и другие акции. Эколог отмечает – начался Год экологии достаточно противоречиво.

«Были введены новые правила на территории Российской Федерации, где фактически была разрешена рубка кедра. Но мы быстро провели кампанию, с Гринпис России в первую очередь, с поддержкой всех организаций России, и Минприроды заявило, что это было технической ошибкой. Ничего такого не будет. Мы снова всё вернем, как было», – делится Юрий Гафаров.

Скептическое отношение к Году экологии и у председателя Амурского экологического клуба «Улукиткан» Натальи Калининой. По её мнению, без восстановления института экологической экспертизы, соответствующего законодательства и независимого регулирующего органа, результатов он не принесёт.

«Самое главное, о чём говорит экологическое сообщество все эти годы, это создание независимого природоохранного ведомства. Собственного, каким была Госкомэкология и который был упразднён Путиным в 2000 году. Одно из первых решений на посту президента нынешнего и который был и тогда, 16 лет назад. Воссоздание независимого экологического органа, реального, который будет заниматься природоохранной политикой – вот это первый главный шаг», – рассказывает председатель амурского экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина.

Общественница отмечает, что государству следует больше прислушиваться к экологам. В 2012 году такая попытка уже была, при губернаторе был организован совет по вопросам экологии. Правда, прошло 2 заседания, и совет приказал долго жить.

«План выработали на год, так его и не приняли. Потом попытка была этот план с коррективами утвердить в 2014 году. Это вот последнее было. Но опять так и не случилось. Собственно, в начале 2016 года я узнаю совершенно случайно – никто не извещал, – что этот орган просто упразднён», – говорит Наталья Калинина.

За ответами журналисты «Альфа-канала» отправились в министерство природных ресурсов области, там рассказали, что совет действительно распустили по причине преобразований в ведомстве. Но его обещают возродить, правда, в новом составе. Ещё в Год экологии в министерстве хотят сделать упор на экологическом воспитании детей и молодёжи, будут проводить различные конкурсы, акции, слёты. Из весомых мероприятий – разработка региональной программы по переработке отходов, которая решит сразу несколько проблем в регионе.

«Проблема несанкционированных свалок, проблема утилизации отходов, проблема сортировки, вторичной переработки и утилизации отходов, в том числе коммунальных отходов. Вот это основные задачи этой программы», – комментирует заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров.

Сколько мусороперерабатывающих предприятий хотят построить в области, пока неизвестно, но планируется, что финансировать строительство будут за счёт государственно-частного партнёрства. В рамках этой программы будет наконец-то достроен мусороперерабытыващий завод и в черте Благовещенска, но успеют ли власти сделать это в Год экологии – большой вопрос.

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