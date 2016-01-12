Две тысячи амурчан остались без водительских прав

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В Амурской области почти 2 000 жителей из-за долгов ограничены в праве управления транспортными средствами. Это 1 986 водителей машин и мотоциклов, 8 трактористов и 4 водителя плавательных средств. Судебные приставы Амурской области одни из первых в стране начали вручать должникам постановления о временном ограничении права на управление транспортом.

В 2016 году ограничение применили к 2 283 должникам, имеющим водительские права. В общей сложности долг этих граждан составил 333 миллиона 884 тысячи рублей.

В числе должников 1 513 алиментщиков; 389 нарушителей правил дорожного движения, вовремя не оплативших административные штрафы; 26 лиц, причинивших вред здоровью; 434 человека причинили ущерб, совершив преступление; в отношении 17 возбуждены исполнительные производства коррупционной направленности.

Полностью рассчитались с задолженностью 250 граждан, вернув взыскателям 7 миллионов 102 тысячи рублей. Чтобы не потерять водительские права, должники оплатили административные штрафы ГИБДД на сумму 5 миллионов 11 тысяч рублей, вернули своим детям алименты на сумму 1 миллион 551 тысяча рублей, за причиненный ущерб – 540 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба амурского управления Федеральной службы судебных приставов, по закону в список граждан, к которым может быть применена мера принудительного исполнения, попадают неплательщики алиментов, должники по исполнительным производствам о возмещении вреда, причинённого здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённого преступлением.

Также мера может быть применена к должникам, не исполняющим требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, а также требования о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

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#ДТП #закон #транспорт

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