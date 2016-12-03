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26января
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Сегодня, 17:20 16

Благовещенский городской роддом освятили

Благовещенский городской роддом освятили
Фото: BabyBen.ru

Как стало известно редакции ИА «Амур.инфо», накануне, 25 января, в благовещенском городском роддоме прошел обряд освящения. Иерей Владимир Орехов провел ритуал во всех палатах и кабинетах медучреждения.

«В прошлом году мы тоже освящали роддом на Крещение. И сейчас обряд приурочен к этому празднику. Вчера вечером я прошелся по всему роддому, окропил святой водичкой. Попросил помощи у Бога, чтобы он дал здравие и мамочкам, и их детишкам, и персоналу. Сейчас вот освятили, и все у них будет хорошо», – рассказал корреспонденту Амур.инфо отец Владимир.

«Вчера даже священник приезжал, комнаты окроплял и меня побрызгал, пожелал легких родов, так что я уже защищена», – поделилась своими впечатлениями одна из женщин, лежащих в роддоме.

По словам отца Владимира, инициатором обряда стало руководство роддома. По уверениям священнослужителя, это не связано с недавним трагическим случаем, когда в роддоме умерла роженица. А также не имеет отношение к тому, что сейчас одна из рожениц лежит в коме.

«Это традиционное мероприятие», – добавил отец Владимир.

Просмотров всего: 1054

#здоровье #религия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • dance

    dance
    3 часа назад

    Мракобесие, чесслово...

  • messing

    messing
    3 часа назад

    Не поможет Вам никакое освящение пока вы (врачи) цинично берете взятки, плюете на тех, кто не заплатил и убиваете бедных мамочек и их детей.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Главврач - человек не на своём месте.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Любому другому помочить углы не дадут. До сих пор вспоминаю как освещали телюковский эскалатор - веник вылетел из рук попа и полетел далеко вперёд - Плохой знак, но разве кого-нить зажевал ацкий самобеглый механизм?

  • messing

    messing
    3 часа назад

    Здоровья бедной девочке, а ее родственникам мужества, терпения и сил. А нашей областной прокуратуре не мешало бы хорошую проверку в роддоме и минздраве организовать.А то мы, пострадавшие в роддоме мамочки, все объединимся и будем обращаться уже в Москву в выше стоящие органы, чтобы они уже проверяли.

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    messing

    Не поможет Вам никакое освящение пока вы (врачи) цинично берете взятки, плюете на тех, кто не заплатил и убиваете бедных мамочек и их детей.



    Есть доказательства?

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад



    Иерей Владимир Орехов провел ритуал во всех палатах и кабинетах медучреждения.



    Надеюсь, поп был в белом халате?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    39 минут назад

    Какой ник показательный messing : год молчания, и на тебе "А то мы, пострадавшие в роддоме мамочки, все объединимся.."

    Когда пострадали? Год назад? А чего молчали так долго? Когда объединяться будете?;)

  • full

    full
    38 минут назад

    Идиоты. Кстати, в областной стоматологии полный набор прикольных картинок церковного характера. Видимо, терапия новая такая, может и обезболивания не надо?

  • Парус

    Парус
    37 минут назад

    Oldlord

    messing

    Не поможет Вам никакое освящение пока вы (врачи) цинично берете взятки, плюете на тех, кто не заплатил и убиваете бедных мамочек и их детей.



    Есть доказательства?



    Зайдите на благмаму в ветки-"рожать платно или бесплатно", "какого врача выбрать в роддоме"- там все обсуждается. У кого сколько стоят роды, как платить- в кассу не в кассу, суммы, отзывы- рожавших платно и бесплатно.

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Парус

    Oldlord

    messing

    Не поможет Вам никакое освящение пока вы (врачи) цинично берете взятки, плюете на тех, кто не заплатил и убиваете бедных мамочек и их детей.



    Есть доказательства?



    Зайдите на благмаму в ветки-"рожать платно или бесплатно", "какого врача выбрать в роддоме"- там все обсуждается. У кого сколько стоят роды, как платить- в кассу не в кассу, суммы, отзывы- рожавших платно и бесплатно.



    По российскому законодательству взяткодатель наказывается?

    Так вот куда надо прокурорских носом ткнуть! )

    Сами прикормили и сами же возмущаетесь!

  • Хмык

    Хмык
    31 минута назад

    А теперь подумаем о психологическом состоянии сильно верующей мусульманки, буддистки, иудаистстки... да той же баптистки, которых у нас немерено. Пофиг?

    И из каких денег оплачивалось это освящение?

  • Парус

    Парус
    27 минут назад

    Oldlord

    Парус

    Oldlord

    messing

    Не поможет Вам никакое освящение пока вы (врачи) цинично берете взятки, плюете на тех, кто не заплатил и убиваете бедных мамочек и их детей.



    Есть доказательства?



    Зайдите на благмаму в ветки-"рожать платно или бесплатно", "какого врача выбрать в роддоме"- там все обсуждается. У кого сколько стоят роды, как платить- в кассу не в кассу, суммы, отзывы- рожавших платно и бесплатно.



    По российскому законодательству взяткодатель наказывается?

    Так вот куда надо прокурорских носом ткнуть! )

    Сами прикормили и сами же возмущаетесь!



    Я при кормила? Ну уж нет. Я уже в роддом не ходок.

    Дело в том, что судя по написанному, если платят в кассу, а не лично, некоторые врачи могут "позволить" себе не приехать. Поэтому какие то женщины и платят за свой личный комфорт.

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Парус

    Oldlord

    Парус

    Oldlord

    messing

    Не поможет Вам никакое освящение пока вы (врачи) цинично берете взятки, плюете на тех, кто не заплатил и убиваете бедных мамочек и их детей.



    Есть доказательства?



    Зайдите на благмаму в ветки-"рожать платно или бесплатно", "какого врача выбрать в роддоме"- там все обсуждается. У кого сколько стоят роды, как платить- в кассу не в кассу, суммы, отзывы- рожавших платно и бесплатно.



    По российскому законодательству взяткодатель наказывается?

    Так вот куда надо прокурорских носом ткнуть! )

    Сами прикормили и сами же возмущаетесь!



    Я при кормила? Ну уж нет. Я уже в роддом не ходок.

    Дело в том, что судя по написанному, если платят в кассу, а не лично, некоторые врачи могут "позволить" себе не приехать. Поэтому какие то женщины и платят за свой личный комфорт.



    Я не конкретно о вас.

    Я о тех мамочках, которые сначала суют на карман, а потом возмущаются, что врач не оказался всемогущим!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    20 минут назад

    Парус

    Поэтому какие то женщины и платят за свой личный комфорт.




    Ключевое слово личный комфорт. Если деньги некуда девать, так пусть и платят за комфорт. Чёт наши мамы, да и наше поколение

    не думало о комфорте, рожали все в одинаковых условиях, и в дырявых сорочках ходили и.. ну, сами знаете далее.

    3 дня находятся в роддоме, а переписок на сайтах - на несколько месяцев.

    А сколько нервов они там, будучи беременяшкой, оставляют, начитавшись "положительных" отзывов рожавших

  • Di

    Di
    23 секунды назад



    Чёт наши мамы, да и наше поколение не думало о комфорте, рожали все в одинаковых условиях, и в дырявых сорочках ходили и..



    21-й век на дворе. Хотелось бы без дырявых сорочек. Хотя, собственно и не о них речь.

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