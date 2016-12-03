Благовещенский городской роддом освятили

Фото: BabyBen.ru

Как стало известно редакции ИА «Амур.инфо», накануне, 25 января, в благовещенском городском роддоме прошел обряд освящения. Иерей Владимир Орехов провел ритуал во всех палатах и кабинетах медучреждения.

«В прошлом году мы тоже освящали роддом на Крещение. И сейчас обряд приурочен к этому празднику. Вчера вечером я прошелся по всему роддому, окропил святой водичкой. Попросил помощи у Бога, чтобы он дал здравие и мамочкам, и их детишкам, и персоналу. Сейчас вот освятили, и все у них будет хорошо», – рассказал корреспонденту Амур.инфо отец Владимир.

«Вчера даже священник приезжал, комнаты окроплял и меня побрызгал, пожелал легких родов, так что я уже защищена», – поделилась своими впечатлениями одна из женщин, лежащих в роддоме.

По словам отца Владимира, инициатором обряда стало руководство роддома. По уверениям священнослужителя, это не связано с недавним трагическим случаем, когда в роддоме умерла роженица. А также не имеет отношение к тому, что сейчас одна из рожениц лежит в коме.

«Это традиционное мероприятие», – добавил отец Владимир.

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#здоровье #религия

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