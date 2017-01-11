Министр обороны Франции уснул в прямом эфире во время теледебатов

Фото: rg.ru

Глава французского Минобороны Жан-Ив Ле Дриан уснул в прямом эфире в ходе теледебатов кандидатов в президенты Франции от социалистов. Фото со спящим министром, который сидел за ведущими, мгновенно разлетелось по Интернету, сообщает «Российская газета».

Первым снимок с дремлющим Ле Дрианом разместил на своей странице в соцсети известный французский журналист Томас Вампуилл. «Ле Дриан уже спит. Похоже, он немного устал», – прокомментировал фото журналист.

В теледебатах, состоявшихся накануне второго тура праймериз социалистов, запланированного на 29 января, приняли участие бывший глава кабмина страны Мануэль Вальс и бывший министр образования Франции Бенуа Амон (он одержал победу в первом туре первичного голосования).

«Я построил эту кампанию на основе лозунга снова бороться за сердце Франции», – заявил Амон. В свою очередь Вальс сказал о том, что «будет бороться за то, чтобы Франция снова стала сильной республикой».

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#происшествия #ТВ

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