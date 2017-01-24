Китаец месяц ехал на велосипеде в Хэйлунцзян, но не в ту сторону

Фото: news.sina.com.cn

Китайский рабочий больше месяца ехал на велосипеде, чтобы успеть домой к празднованию Нового года по лунному календарю, однако двигался в неверном направлении. Дорожная полиция города Уху в провинции Аньхой на востоке Китая остановила на шоссе велосипедиста, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы выяснилось, что он планирует преодолеть почти 2 000 километров, чтобы успеть к праздникам домой.

Мужчина сказал стражам порядка, что направляется из города Жичжао в восточной провинции Шаньдун в город Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Тогда ему объяснили, что он находится на 500 километров южнее того места, откуда он начал свой путь. По словам мужчины, вероятно, ему сообщили неверное направление, когда он спрашивал у прохожих дорогу.

Сотрудники местного отделения дорожной полиции купили рабочему, который потратил до поездки большую часть средств в интернет-кафе, билет на поезд в Цицикар, и мужчина смог уехать на поезде.

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