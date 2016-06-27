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26января
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Сегодня, 16:29 10

Власти Благовещенска запретили проводить гей-парад

Власти Благовещенска запретили проводить гей-парад
Фото Russia.ru

Житель Москвы Николай Алексеев вызвался организовать гей-парад в Благовещенске. В администрацию города мужчина направил официальное уведомление о проведении публичного мероприятия. Аналогичные уведомления Николай разослал по мэриям других городов страны. Благовещенские власти уже дали ответ активисту.

В своем уведомлении Николай сообщает, что планирует провести шествие «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России». Мужчина заявил, что хочет привлечь внимание общества и властей к дискриминации лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Организатор мероприятия для проведения шествия выбрал маршрут по улице Зейской от Первомайской до Мухина. Дата проведения – 5 февраля с 13 до 15 часов. Предполагаемое количество участников гей-парада, указанное в уведомлении, – 300 человек.

Администрация Благовещенска уже ответила активисту, отказав в проведении шествия. В официальном письменном ответе за подписью Владимира Константинова сообщается, что мэрия не согласовывает проведение мероприятия в связи с тем, что его цели нарушают сразу два федеральных закона – «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и равитию» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Из ответа следует, что проведение гей-парада в открытом для свободного посещения месте причинит моральный вред детям и подросткам, ставшим невольными свидетелями шествия. Кроме того, шествие оскорбит религиозные и нравственные чувства, унизит человеческое достоинство других граждан, нарушит их права и свободы, вызовет негативную реакцию общества, а также может спровоцировать противоправные действия со стороны лиц, не разделяющих взгляды участников шествия.

Тем временем информация о том, что в Благовещенске идея провести гей-парад ушла в соцсети и мессенджеры. Противники шествия уже готовы были устроить свою акцию в защиту семейных ценностей.

«Мы хотим устроить накануне автопробег, в протест шествия этих гомо***. Подключайте народ. У кого есть возможность, подключайте телевизионщиков на освещение нашего автопробега. Берите плакаты. Защитим традиционные семейные ценности», – пишут благовещенцы.

Для справки: Николай Алексеев – российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru. Николай Алексеев приобрел широкую известность как организатор гей-прайда в Москве, а также благодаря ряду судебных тяжб за соблюдение прав человека в отношении ЛГБТ.

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#городская власть #жизнь

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    8 минут назад

    Ну хоть тут правильно решение приняли.

  • Немо

    Немо
    6 минут назад

    Неужели у нас наберется 300 гомиков? Надо было разрешить, одновременно провести мероприятие для десантников.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    5 минут назад

    тьфу!

  • Baska

    Baska
    4 минуты назад

    300 гомиков приехали бы к нам из Москвы.

    а вообще зря отказались, в феврале никто бы не увидел ничего страшного, все в теплой одежде

  • АК-47

    АК-47
    4 минуты назад

    300 "спартанцев"!Ужосс,они среди нас

    Ну хоть тут правильно решение приняли.-согласен!

  • АК-47

    АК-47
    3 минуты назад

    на Тайване пусть после заката пройдутся,там им все расскажут,кто они есть!

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    1 минута назад

    Барбершопы корректируются и выводят свои сладеньких клиентов на шествие?))) Фууу. Где КамАЗ который будет их давить?

  • Мораль

    Мораль
    1 минута назад

    Noir

    Ну хоть тут правильно решение приняли.



    Сегодня так особо часто пишут

  • Мораль

    Мораль
    1 минута назад

    Noir

    Ну хоть тут правильно решение приняли.



    Сегодня так особо часто пишут

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    29 секунд назад

    Второго августа пусть пройдут на день ВДВ. Вот будет радость.

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