Власти Благовещенска запретили проводить гей-парад

Фото Russia.ru

Житель Москвы Николай Алексеев вызвался организовать гей-парад в Благовещенске. В администрацию города мужчина направил официальное уведомление о проведении публичного мероприятия. Аналогичные уведомления Николай разослал по мэриям других городов страны. Благовещенские власти уже дали ответ активисту.

В своем уведомлении Николай сообщает, что планирует провести шествие «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России». Мужчина заявил, что хочет привлечь внимание общества и властей к дискриминации лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Организатор мероприятия для проведения шествия выбрал маршрут по улице Зейской от Первомайской до Мухина. Дата проведения – 5 февраля с 13 до 15 часов. Предполагаемое количество участников гей-парада, указанное в уведомлении, – 300 человек.

Администрация Благовещенска уже ответила активисту, отказав в проведении шествия. В официальном письменном ответе за подписью Владимира Константинова сообщается, что мэрия не согласовывает проведение мероприятия в связи с тем, что его цели нарушают сразу два федеральных закона – «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и равитию» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Из ответа следует, что проведение гей-парада в открытом для свободного посещения месте причинит моральный вред детям и подросткам, ставшим невольными свидетелями шествия. Кроме того, шествие оскорбит религиозные и нравственные чувства, унизит человеческое достоинство других граждан, нарушит их права и свободы, вызовет негативную реакцию общества, а также может спровоцировать противоправные действия со стороны лиц, не разделяющих взгляды участников шествия.

Тем временем информация о том, что в Благовещенске идея провести гей-парад ушла в соцсети и мессенджеры. Противники шествия уже готовы были устроить свою акцию в защиту семейных ценностей.

«Мы хотим устроить накануне автопробег, в протест шествия этих гомо***. Подключайте народ. У кого есть возможность, подключайте телевизионщиков на освещение нашего автопробега. Берите плакаты. Защитим традиционные семейные ценности», – пишут благовещенцы.

Для справки: Николай Алексеев – российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru. Николай Алексеев приобрел широкую известность как организатор гей-прайда в Москве, а также благодаря ряду судебных тяжб за соблюдение прав человека в отношении ЛГБТ.

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#городская власть #жизнь

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