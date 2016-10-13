Шесть амурских семей купили на маткапитал ветхое жильё и его потеряли

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Депутаты амурского заксобрания выдвинули идею об обязательной проверке жилья перед покупкой его семьями через федеральный материнский капитал. Инициативу направили зампреду правительства РФ Ольге Голодец. По словам амурского парламентария Ирины Киевской, в 2016 году около 30 детей в шести семьях Приамурья остались без крова – жильё, оказавшееся плохим, сгорело.

«Вот эта осень у нас была пожароопасной, горели жилые дома, в которых проживали семьи с детьми. Это вызвало массу вопросов. И когда мы начали запрашивать документацию, каким образом были приобретены данные жилые дома, оказалось, что шесть домов, которые попали в огонь, были приобретены за счёт средств федерального материнского капитала», – рассказала Ирина Александровна.

В Амурской области действуют две программы материнского капитала – федеральная и региональная. Первая введена для стимуляции рождаемости в целом по стране. Вторую разрабатывало и принимало руководство региона, исходя из возможностей местного бюджета, традиционного для области состава семьи и других факторов. Федеральный капитал выдаётся однократно, региональный же может выдаваться за каждого рождённого ребёнка, если это предусмотрено программой.

На сегодняшний день размер федерального материнского капитала составляет 453 026 рублей. Его можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, образование, перевод на накопительную пенсию матери, покупку для детей-инвалидов средств технической реабилитации, не входящих в федеральный перечень. Размер регионального материнского капитала – 100 тысяч рублей, и его можно использовать только для улучшения жилищных условий на территории Амурской области.

По покупкам жилья через региональный материнский капитал вопросов у депутата Ирины Киевской нет. «А в постановлении, на основании которого разработан порядок предоставления выплаты федерального материнского капитала через Пенсионный фонд, обследование жилья не стоит – то есть дом приобретается на свой страх и риск. В региональном же постановлении есть чёткие требования, что при покупке жилья обследование идёт», – поделилась с Амур.инфо парламентарий.

«А когда куплено только через федеральный маткапитал – там, в домах, оказалась плохая проводка, они старые, ветхие. И тогда семьи, где второй, третий ребёнок, многодетные семьи остались без жилья. Мы предлагаем обратиться к Ольге Голодец о пересмотре постановления и включения в него дополнения, которое будет обязывать производить осмотр специалистами отделения ПФР жилые помещения, приобретаемыми гражданами за счёт средств федерального материнского капитала», – комментирует председатель комитета по вопросам социальной политики Ирина Киевская.

«В шести семьях, оставшихся без крова, около тридцати детей. Главное, конечно, что никто не пострадал, остались живы. Мне ближе Свободный (Киевская – депутат из Свободного, Прим. ред.), владею информацией о трёх объектах в этом городе, знаю, что трагедия была и в Тамбовке», – добавила она.

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