Усэйна Болта лишили 9-го олимпийского золота из-за партнёра

Фото: static.independent.co.uk

Легенда мирового спорта, ямайский спринтер Усэйн Болт и его партнёры по сборной лишились золотой медали Олимпиады-2008 в Пекине. Это произошло после перепроверки допинг-пробы одного из четырёх участников эстафеты Несты Картера, сообщает «Р-Спорт».

По данным Международного олимпийского комитета, в пробе Картера обнаружили следы запрещённого препарата метилгексанамина. Таким образом, результат мужской эстафеты 4х100 метров восьмилетней давности аннулирован, а ямайским спринтерам придётся вернуть медали. Кроме того, Картеру грозит дисквалификация сроком на полтора года.

Таким образом, Усэйн Болт утерял статус 9-кратного олимпийского чемпиона, оставшись при 8 медалях высшей пробы.

Ранее знаменитый спринтер заявлял в интервью, что готов вернуть медаль, но его сердце будет разбито.

Золото пекинской Олимпиады теперь должно достаться команде Тринидада и Тобаго (её спортсмены пришли вторыми), серебряными призерами станут японские спринтеры (третий результат на Олимпиаде), а бронзовыми – бразильцы, которым тогда не довелось взойти на пьедестал.

30-летний Усэйн Болт, помимо высоких достижений на Олимпийских играх, также отличился и на других престижных соревнованиях. Он является 11-кратным чемпионом мира (рекорд в истории этих соревнований). За время выступлений установил 8 мировых рекордов. Болт – обладатель мировых рекордов в беге на 100 (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки (36,84). Является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). За имя и высокую скорость бега получил прозвище «Молния».

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#происшествия #спорт

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