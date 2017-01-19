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Актеры амурского драмтеатра в свободное время репетируют новый спектакль

Актеры амурского драмтеатра в свободное время репетируют новый спектакль

Благовещенцы вскоре смогут увидеть спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит», поставленный по пьесе французского драматурга Ива Жамиака, попытавшегося ответить на вопросы: возможна ли жизнь по контракту, а счастье за деньги? В столице Приамурья решили возродить традиции собственных антрепризных спектаклей.

Режиссер Ольга Веровчук пригласила на свою постановку артистов Амурского драматического театра. В спектакле заняты Ольга Васенина, Никита Жидовленко, Константин Таванцев, Александр Симонец и Анна Ковальская. Сложности лишь в наличии свободного времени – артисты уже несколько месяцев репетируют в свободное от основной работы время. Но пьеса стоит того: по мнению режиссера, это прекрасный материал, в котором особенно ярко может проявиться актерский талант.

«Она сразу меня очаровала каким-то тонким интеллектуальным юмором. Она абсолютно смешная с одной стороны, а с другой – очень глубокая. И как судьба каждого человека, она полна драматизма», – рассказала Ольга Веровчук.

Сценография, декорации, костюмы – всем этим команда актеров занимается самостоятельно. Со светом и звуком активно помогают технические службы Общественно-культурного центра. Именно там и состоится премьера спектакля. Постановку «Месье Амилькар, или Человек, который платит» можно будет посмотреть 30 января.

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#культура

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