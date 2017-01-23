По-прежнему снежно: прогноз погоды в Амурской области на 27 января

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В Амурской области 27 января будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидается слабый и умеренный снег. Также синоптики прогнозируют местами слабую метель. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до минус 21-26 градусов, при прояснении местами до 31-36 градусов. По югу и востоку ожидается температура 17-22, при прояснении местами 23-28 градуса ниже нуля. Днем термометр покажет 12-17 градусов, местами по северу 22-27 мороза.

В Благовещенске 27 января ночью будет облачно с прояснениями, пойдет слабый снег. Днем, по прогнозам, переменная облачность, в первой половине дня выпадет слабый снег. Северо-западный ветер разовьет скорость от 8 до 13 метров в секунду. Температура ночью составит 17-19 градусов, днем 12-14 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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