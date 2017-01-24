Антиутопия «1984» Оруэлла стала лидером продаж в США после прихода Трампа к власти

Фото: The Atlantic

Растущее напряжение и беспокойство в обществе, связанные с приходом к власти президента США Дональда Трампа, вызвали всплеск продаж знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам представителя издательского дома Penguin, только на этой неделе было допечатано 75 тысяч экземпляров романа британца.

По данным фирмы Nielsen BookScan, отслеживающей продажи книг, с момента избрания Трампа было продано 47 тысяч экземпляров книги против 36 тысяч за аналогичный период годом ранее. Предыдущий пик продаж пришёлся на откровения бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена о программах массовой слежки за гражданами США.

В настоящее время роман «1984» возглавляет список книг-бестселлеров крупнейшего онлайн-магазина Amazon.com.

Как известно, в романе Оруэлла описывается тоталитарное общество, многие понятия из антиутопии стали нарицательными в литературе и в общественной дискуссии. Перед приходом Трампа к власти и после него в адрес нового президента Соединённых Штатов звучало множество обвинений и критических замечаний. Так, политические противники Трампа заявляли, что он якобы намерен основать авторитарное государство или даже начать ядерную войну.

Роман «1984» впервые был издан в 1949 году. Произведение неоднократно становилось жертвой цензуры в социалистических странах и объектом критики со стороны левых кругов на Западе. «1984» Оруэлла, наряду с такими произведениями, как «Мы» Евгения Замятина (1920), «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1932) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953), считается одним из известнейших произведений в жанре антиутопии. В 1978 году британский писатель Энтони Бёрджесс написал роман «1985», первая часть которого представляет собой анализ Оруэлловского «1984».

В 2009 году газета The Times включила роман «1984» в список 60 лучших книг, опубликованных за последние 60 лет, а журнал Newsweek поставил роман на второе место в списке ста лучших книг всех времён и народов. книга была экранизирована в 1956 и символичном 1984 году.

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