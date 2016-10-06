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Амурским депутатам не дали решать, какой будет плата за капремонт

Амурским депутатам не дали решать, какой будет плата за капремонт

Фракция ЛДПР 26 января предложила передать власть над установлением размера минимального взноса на капитальный ремонт в Амурской области депутатам. Сейчас по закону то, каким он будет, решает амурское правительство. Инициаторы считают, что народные избранники близки к народу и именно они должны решать, какой должна быть плата.

В 2017 году размер взноса на капремонт вырос до 7,9 рубля за квадратный метр, что больше на 1,4 рубля, чем в 2016 году.

«В связи с тем, что установление минимального размера затрагивает интересы всех жителей Амурской области, а депутаты являются представителями всех жителей региона, именно они должны предлагать широко обсуждать с гражданами на своих округах размер на капремонт. И именно депутаты, в первую очередь, имеют информацию о реальных ситуациях на местах», – высказалась депутат Ольга Петайчук.

Представитель фракции ЛДПР предложила, чтобы в законе было прописано так: «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на следующий год устанавливает Законодательное собрание Амурской области с учётом методических рекомендаций, утверждённых правительством РФ, федеральным органом власти, ежегодно в срок до 1 октября текущего года».

Депутат отметила, что такая норма – когда именно депутаты устанавливают размер взноса на капремонт – присутствует в законах некоторых субъектов РФ, и это предложение не уникальное.

Но в итоге в комитете заксобрания по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики такое предложение не поддержали и ответили так: «Согласно Жилищному кодексу РФ, минимальный размер взноса может устанавливаться как исполнительным органом государственной власти, так и законодательным. В то же время законодательное собрание Амурской области не обладает соответствующей информацией для расчетов, не имеет специалистов в данной сфере правового регулирования и не может исполнять данное полномочие. В то же время правительство в своём заключении при обсуждении отметило, что имеется поручение президента о создании механизма тарифообразования взносов на капремонт, поэтому предложение амурского правительства заключается в том, чтобы сейчас этот законопроект отклонить, не рассматривать, а вернуться к нему после того, как решения будут приняты на федеральном уровне».

Информацию прокомментировала и председатель комитета Татьяна Фарафонтова: «Фракция "Единой России" в заксобрании вчера приняла решение не поддержать законопроект. Действительно, в связи с возникшими вопросами, причём не только в Амурской области, президент дал поручения прав отработать механические рекомендации об определении минимального размер взноса на капитальный ремонт, который был бы одинаковым для всех субъектов РФ».

«Мы высказали такое предложение – вернуться к этому вопросу. Очень злободневный вопрос. Но для того, чтобы наши инициативы были не забыты, мы поддержим инициативу наших коллег», – высказался коммунист Роман Кобызов.

Либерал-демократ Анатолий Осипов взял слово: «Я категорически не согласен с последними выступлениями. Дело в том, что у нас на прошлом заседании выступала заместитель министра ЖКХ Амурской области, она рассказала о том, как проводится ремонт. Но её выступление было подвергнуто серьёзной критике со стороны депутатов. Действительно, и у нас в Свободном капремонт, в общем, чаще всего делается показушный. И тем не менее правительство повысило размер взноса на 2017 год. И ко мне как к депутату неоднократно обращались жители Свободного, которые критически относятся к повышению. Тем более что у нас в области, мне кажется, как раз депутаты должны решать, стоит повышать или не стоит взносы, которые и без того очень высокие».

Большинство парламентариев предлагаемый законопроект не поддержали, пообещав вернуться к обсуждению вопроса после отработки поручений главы государства. Как сообщало Амур.инфо, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 1 сентября этого года совершенствование нормативно-правового регулирования региональных программ капремонта в многоквартирных домах, разработку единой методики определения размера предельной стоимости капремонта и создание системы технического учёта жилищного фонда.

Областное правительство в сентябре 2016 года приняло решение о повышении размера взноса на капремонт. При этом власти говорили, что новый размер – 7,9 рубля – почти в три раза ниже экономически необходимого и в два раза ниже доступного размера. Решение об утверждении взноса на минимальном уровне называли социально ориентированным. Амурские власти попросили Госдуму помочь деньгами на программу капремонта.

Руководители трёх депутатских фракций обратились к губернатору Амурской области Александру Козлову и спикеру регионального парламента Константину Дьяконову с просьбой не повышать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. С таким предложением они выступили после многочисленных жалоб граждан.

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#ЖКХ #закон #заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад



    При этом власти говорили, что новый размер – 7,9 рубля – почти в три раза ниже экономически необходимого и в два раза ниже доступного размера



    Народ за дураков считают... Выложите официальные расчеты, а нет не выложат... тайна. А лет 5 назад без платы на капремонт как жили? Где деньги брали? А, вот, они заложены в обслуживании домов. А что их отняли то с кварплаты при вводе капремонта? Нет, а почему? Так ведь не получится тогда дополнительные деньги содрать на другие нужды. Аналогичная ситуация и с электроэнергией нам всегда говорят что она ниже той что должны платить, и государство доплачивает за нас. Возьмем проезд в автобусах, опять там не всю сумму в билет вложили, государство доплачивает. А зачем так все сделано? А чтобы заранее подготовить население к повышениям плат за эти услуги, причем еще вспомнят про так называемую инфляцию. Однако почему то в социальных выплатах инфляции нет и более того прожиточный минимум падает, т.е. цены снижаются. Нынешняя затея с ОДН так же неминуемо приведет к подорожанию кварплаты, хоть и рассказывают что там будет "только за себя и честно". Многие удивятся сколько они потребляют горячей воды в подъезде и сколько на них числится лампочек на лестничной площадке. Кстати не понятно еще зачем счетчики общедомовые стоять будут, которые вводили в порыве "все учитывать". Но оказалось что от дома до ТЭЦ не на кого повесить расходы то, все эти порывы, но ничего страшного, новый норматив ОДН и их учтет. До новых реформ...

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Так вроде прокуратора сейчас занимается проверками соблюдения закона при формировании региональных программ капремонта, нет?

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    59 минут назад

    Ну да конечно, ближе к народу... Смешно читать такое. Откроется очередная кормушка для определенных лиц. Решаться это должно только на уровне страны я считаю.

  • Мораль

    Мораль
    56 минут назад

    Что то бы изменилось?

  • Chucho

    Chucho
    45 минут назад

    Мораль

    Что то бы изменилось?



    Согласен, ни чего бы не изменилось...те же самые тарифы, рассчитанные минЖКХ и минФином утверждались бы подписью наших доблестных депутатов...причем они бы уже втирали гражданам, что повышение необходимо)))) только преподносили бы это так, будто они накрыли амбразуру своим телом и откусались чуть ли не за половину тарифа)))мол смотрите граждане избиратели как бы мы за Вас рвем...))))))Ж..У

  • Петрович Я

    Петрович Я
    33 минуты назад

    я, конечно, дико извиняюсь, но неужели никто не может сказать господину Осипову, что он выглядит как забулдыга?

  • Мораль

    Мораль
    23 минуты назад

    Петрович Я

    я, конечно, дико извиняюсь, но неужели никто не может сказать господину Осипову, что он выглядит как забулдыга?



    А леди слева кажется его собутыльница)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    23 минуты назад

    Осипов кадр вообще.. Скиньтесь ему на парикмахера

  • Твой Грех

    Твой Грех
    16 минут назад

    Не наговаривайте на мужика, может он в BlackStar хочет

  • СлоноКот

    СлоноКот
    8 минут назад

    Да квитанции уже с новым тарифом принесли, чо там решать

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