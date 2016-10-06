Амурским депутатам не дали решать, какой будет плата за капремонт

Фракция ЛДПР 26 января предложила передать власть над установлением размера минимального взноса на капитальный ремонт в Амурской области депутатам. Сейчас по закону то, каким он будет, решает амурское правительство. Инициаторы считают, что народные избранники близки к народу и именно они должны решать, какой должна быть плата.

В 2017 году размер взноса на капремонт вырос до 7,9 рубля за квадратный метр, что больше на 1,4 рубля, чем в 2016 году.

«В связи с тем, что установление минимального размера затрагивает интересы всех жителей Амурской области, а депутаты являются представителями всех жителей региона, именно они должны предлагать широко обсуждать с гражданами на своих округах размер на капремонт. И именно депутаты, в первую очередь, имеют информацию о реальных ситуациях на местах», – высказалась депутат Ольга Петайчук.

Представитель фракции ЛДПР предложила, чтобы в законе было прописано так: «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на следующий год устанавливает Законодательное собрание Амурской области с учётом методических рекомендаций, утверждённых правительством РФ, федеральным органом власти, ежегодно в срок до 1 октября текущего года».

Депутат отметила, что такая норма – когда именно депутаты устанавливают размер взноса на капремонт – присутствует в законах некоторых субъектов РФ, и это предложение не уникальное.

Но в итоге в комитете заксобрания по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики такое предложение не поддержали и ответили так: «Согласно Жилищному кодексу РФ, минимальный размер взноса может устанавливаться как исполнительным органом государственной власти, так и законодательным. В то же время законодательное собрание Амурской области не обладает соответствующей информацией для расчетов, не имеет специалистов в данной сфере правового регулирования и не может исполнять данное полномочие. В то же время правительство в своём заключении при обсуждении отметило, что имеется поручение президента о создании механизма тарифообразования взносов на капремонт, поэтому предложение амурского правительства заключается в том, чтобы сейчас этот законопроект отклонить, не рассматривать, а вернуться к нему после того, как решения будут приняты на федеральном уровне».

Информацию прокомментировала и председатель комитета Татьяна Фарафонтова: «Фракция "Единой России" в заксобрании вчера приняла решение не поддержать законопроект. Действительно, в связи с возникшими вопросами, причём не только в Амурской области, президент дал поручения прав отработать механические рекомендации об определении минимального размер взноса на капитальный ремонт, который был бы одинаковым для всех субъектов РФ».

«Мы высказали такое предложение – вернуться к этому вопросу. Очень злободневный вопрос. Но для того, чтобы наши инициативы были не забыты, мы поддержим инициативу наших коллег», – высказался коммунист Роман Кобызов.

Либерал-демократ Анатолий Осипов взял слово: «Я категорически не согласен с последними выступлениями. Дело в том, что у нас на прошлом заседании выступала заместитель министра ЖКХ Амурской области, она рассказала о том, как проводится ремонт. Но её выступление было подвергнуто серьёзной критике со стороны депутатов. Действительно, и у нас в Свободном капремонт, в общем, чаще всего делается показушный. И тем не менее правительство повысило размер взноса на 2017 год. И ко мне как к депутату неоднократно обращались жители Свободного, которые критически относятся к повышению. Тем более что у нас в области, мне кажется, как раз депутаты должны решать, стоит повышать или не стоит взносы, которые и без того очень высокие».

Большинство парламентариев предлагаемый законопроект не поддержали, пообещав вернуться к обсуждению вопроса после отработки поручений главы государства. Как сообщало Амур.инфо, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 1 сентября этого года совершенствование нормативно-правового регулирования региональных программ капремонта в многоквартирных домах, разработку единой методики определения размера предельной стоимости капремонта и создание системы технического учёта жилищного фонда.

Областное правительство в сентябре 2016 года приняло решение о повышении размера взноса на капремонт. При этом власти говорили, что новый размер – 7,9 рубля – почти в три раза ниже экономически необходимого и в два раза ниже доступного размера. Решение об утверждении взноса на минимальном уровне называли социально ориентированным. Амурские власти попросили Госдуму помочь деньгами на программу капремонта.

Руководители трёх депутатских фракций обратились к губернатору Амурской области Александру Козлову и спикеру регионального парламента Константину Дьяконову с просьбой не повышать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. С таким предложением они выступили после многочисленных жалоб граждан.

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