Следствие разыскивает мужчину, нападавшего на девочек в Тынде

Следственные органы в Тынде разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении нападений на подростков. Нападения происходили в ноябре 2016 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 16 ноября подозреваемый сзади напал на шестиклассницу, возвращавшуюся с занятий, и повалил ее в снег.

После этого мужчина убежал. Школьница рассказала о случившемся маме, и та обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Позже классный руководитель сообщила родителям о том, что полиция подтвердила информацию о нападении молодого человека на девочек в вечернее время.

Пресс-служба областного следственного управления публикует приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, азиатской внешности, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, узкий разрез глаз, губы узкие, волосы черного цвета с челкой средней длины на правую сторону.

В момент совершения преступления он был одет в джинсовые брюки темно-синего либо черного цвета, пуховик с капюшоном черного (серого) цвета, вязаные перчатки, вязаную шапку черного цвета.

Следователи просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, обратиться по телефонам: (8-41656) 4-73-28, (8-4162) 22-14-00.

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