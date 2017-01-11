Рейс «ВИМ-Авиа» из Москвы задерживается до поздней ночи

Прибытие двух самолетов, которые должны были 26 января утром приземлиться в аэропорту Благовещенска, отложены еще на несколько часов. Речь идет об авиалайнерах, следовавших в амурскую столицу из Якутска и Москвы. Изначально сообщалось, что их прилет отложен до обеда. Сейчас поступила информация, что московский рейс прибудет в областной центр в 02:15, а якутский – в 16:35 местного времени.

Как сообщалось ранее, оба самолета вылетели из пунктов отправления вовремя. Трудности возникли именно с посадкой в благовещенском аэропорту из-за непогоды – сегодня Приамурье накрыл циклон. Поэтому авиалайнеры совершили посадку на запасном аэродроме в Хабаровске.

Как рассказал один из пассажиров рейса Москва – Благовещенск, их самолет уже пытался прилететь из Хабаровска в Благовещенск, но вернулся обратно. «Мы кружили утром над Благовещенском, потом улетели в Хабаровск. Там сели-посидели, потом снова вылетели в Благовещенск. С полдороги снова вернулись в Хабаровск. Сейчас нам сказали, что экипаж рейса распущен до 23 часов хабаровского времени», – рассказал пассажир.

В Благовещенском аэропорту сообщили, что не знают, по какой причине самолет, вылетев из Хабаровска, вернулся обратно. «Мы не знаем причин. Можем только предполагать. Возможно, было временное улучшение погодных условий, и экипаж решил попробовать вылететь, но потом видимость опять ухудшилась», – сказали в аэропорту.

«Буквально через полчаса после того, как выдали багаж, к нам подошел представитель авиакомпании и сообщил, что нас сейчас отвезут в гостиницу. Быстро подали три автобуса, и всех оперативно отвезли в гостиницу "Турист". Нам пообещали, что будет обед и ужин», – рассказал Амур.инфо известный амурский общественник и предприниматель Борис Белобородов, который возвращается этим рейсом из Москвы в Благовещенск.

Время вылета опаздывающих самолетов из Благовещенска в Якутск и Москву соответственно тоже изменится. Ориентировочно в Москву самолет вылетит 27 января в 03:15, в Якутск – в 17:30 по местному времени.

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