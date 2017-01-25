Военно-спортивные соревнования на Кубок ВПК «Зенит» имени В.Ф. Маргелова проведут в Белогорске

Бег с автоматом в армейском стальном шлеме, перетаскивание раненого на плащ-палатке, преодоление завала, метание гранаты, передвижение по-пластунски и установка связи при помощи телефонного аппарата ТАП-57: белогорские школьники готовятся к военно-спортивным соревнованиям «Товарищество, мужество и честь!» на Кубок ВПК «Зенит» им. В.Ф. Маргелова.

В отделе по делам молодежи отмечают, что подготовка мероприятия в рамках месячника по патриотическому воспитанию идет с участием военных.

- Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувства товарищества, знания и бережного отношения к традициям, культуре и истории своего народа и армии, готовности и желания нести службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – это одно из направлений патриотического воспитания, – говорит начальник отдела Виктория Свирщ. – Такие соревнования, безусловно, способствуют воспитанию морально-психологической устойчивости и физической подготовленности к преодолению трудностей, воспитанию нравственных качеств: воли, решительности, готовности к подвигу, чувству коллективизма и взаимовыручки. Вместе с этим проверяются знания, умения, навыки детей по основам военной службы.

Организатор и исполнитель соревнований ВПК «Зенит», объединения «Патриот Отечества» и «Школа безопасности» дополнительного образования школы №4 отмечает, что военно-спортивные состязания пройдут как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Каждое учебное заведение представит команду из пяти юношей из числа допризывной молодёжи. Заявиться на участие необходимо до 10 февраля по электронной почте belcdutt@mail.ru или на бумажном носителе по адресу: Белогорск, ул. Никольское шоссе, 27 А, тел. 5-46-94.

- Каждый участник должен иметь соответствующую экипировку, – говорит замдиректора школы № 4 по допобразованию Елена Шуйская. – Поскольку военно-спортивные соревнования пройдут в два этапа (огневая подготовка и военизированная полоса препятствий), то обязательны форма зимняя (куртка и штаны), шапка, перчатки, обувь утепленная, форма летняя для торжественного построения. А также санитарная и полевая сумки и компас. Команда-победительница награждается переходящим Кубком ВПК «Зенит» и дипломом победителя, остальные команды – дипломами в номинациях.

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