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Амурские депутаты просят Госдуму ввести госмонополию на алкоголь

Амурские депутаты просят Госдуму ввести госмонополию на алкоголь

В РФ должна быть введена государственная монополия на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – так считают амурские депутаты. 26 января парламентарии обратились к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и просят коллег из других регионов также поддержать инициативу.

По различным оценкам, доля теневого рынка алкогольной продукции на текущий момент достигает 50 %. Свободная реализация различных настоек-лосьонов приводит к алкоголизации населения. В итоге страна несёт экономические и социальные проблемы – от недополучения существенной части дохода от уплаты акцизов на алкоголь, до деградации населения.

«Проблема контрафактного алкоголя – одна из важнейших в России. Считаем, что её можно решить за счёт введения государственной монополии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за счёт запрещения производства и оборота непищевой продукции без должной денатурации, изменяющей цвет, вкус и запах спирта, исключающей её потребление в качестве спиртных напитков», ­– сказала депутат амурского заксобрания Ирина Киевская.

По мнению парламентариев, госконтроль и учёт производства и использования спирта снизит риски попадания контрафакта на рынок. Своё обращение депутаты направили в Госдуму.

«Наша фракция категорически за введение госмонополии», – отметил Андрей Алексиков депутат от фракции ЛДПР в заксобрании.

«КПРФ всегда выступал за государственную монополию на табак, алкоголь, спиртосодержащую продукцию, как было в царской России, советской России, это нужно вводить и сегодня. Уважаемая правящая партия, всё зависит от вас. Мы поддерживаем, но давайте как-то более принципиально к этому вопросу подходить и доводить до логического конца», – высказался Роман Кобызов.

Между тем, по данным «Известий», в январе 2017 года в правительстве РФ забраковали идею ввести госмонополию на производство и оборот спирта и алкогольных напитков. В начале прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что вопрос о госмонополии на спирт прорабатывается совместно с Минфином. В отзыве на законопроект депутатов Госдумы правительство указало, что «установление государственных квот на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции повлечет снижение загрузки производственных мощностей и, как следствие, приведет к росту цен на продукцию и недоступности ее для конечного потребителя». Тем не менее дискуссии о госмонополии возникают.

Просмотров всего: 502

#закон #заксобрание #российская власть #торговля

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    А ещё на нефтепродукты, на ЖКХ, на жилое строительство.

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Так ЛДПР же в Благовещенске торгует алкоголем. Пчелы против мёда?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Абрамов плачет сидит) последнего лишили

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Давно пора

  • alexalg

    alexalg
    1 час назад

    Ну наконец-то

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Надо же! Хоть одна здравая мысль в голову депутатам пришла. Давно пора

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    1 час назад

    Гыга, и что мы получим таким решением? Что за бред вы пишете... Такими действиями мы делаем шаг назад к СССР. Нужно просто все взять под жесткий контроль, а не отбирать все у людей. Если за всем частным производством начнут следить гос органы, вот тогда будет порядок.

  • Мораль

    Мораль
    54 минуты назад

    А я думал Зимин у нас главный барыга по алкоголю...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    11 минут назад

    Хорошая новость! Скорее надо все под контроль взять, столько людей погибло...

  • Морской человек

    Морской человек
    8 минут назад

    Местным татупед`ам больше заняться нечем? Этот вопрос без вашего вяканья решат. И решат так, как захочет царь.

    А вы бы лучше местными проблемами занялись. Или вы будете делать вид, что не знаете кто завозит в область алкоголь безакцизный? Бессовестные!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 минута назад

    Морской человек

    Местным татупед`ам больше заняться нечем? Этот вопрос без вашего вяканья решат. И решат так, как захочет царь. А вы бы лучше местными проблемами занялись. Или вы будете делать вид, что не знаете кто завозит в область алкоголь безакцизный? Бессовестные!



    Так вовремя и занялись, сколько алкоголя изъяли? Или это не местная проблема?

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