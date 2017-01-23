В Благовещенске осудили водителя микроавтобуса, по вине которого погиб мотоциклист

Благовещенский городской суд вынес приговор 44-летнему мужчине, из-за невнимательности которого погиб человек. 16 июля 2015 года осужденный находился за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, стоявшего на обочине около дома № 104 на улице Конной. Начиная движение, он отъехал от обочины на проезжую часть, не убедившись в отсутствии транспортных средств в попутном направлении. В результате с микроавтобусом столкнулся мотоцикл Honda Steed. 29-летний мотоциклист от полученных травм скончался в больнице через несколько дней после ДТП.

Суд признал водителя микроавтобуса виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. При этом его лишили возможности заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Не согласившись с приговором суда, адвокат осужденного обжаловал его в апелляционном порядке в Амурский областной суд. Приводя доводы незаконности судебного решения, адвокат сослался на то, что мотоциклист тоже нарушил правила дорожного движения, превысив скорость.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала доводы апелляционной жалобы адвоката необоснованными и оставила приговор без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу 24 января 2017 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 1311

#ДТП #происшествия #суды #транспорт

распечатать