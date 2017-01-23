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Сегодня, 13:42 10

В Благовещенске осудили водителя микроавтобуса, по вине которого погиб мотоциклист

Благовещенский городской суд вынес приговор 44-летнему мужчине, из-за невнимательности которого погиб человек. 16 июля 2015 года осужденный находился за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, стоявшего на обочине около дома № 104 на улице Конной. Начиная движение, он отъехал от обочины на проезжую часть, не убедившись в отсутствии транспортных средств в попутном направлении. В результате с микроавтобусом столкнулся мотоцикл Honda Steed. 29-летний мотоциклист от полученных травм скончался в больнице через несколько дней после ДТП.

Суд признал водителя микроавтобуса виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. При этом его лишили возможности заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Не согласившись с приговором суда, адвокат осужденного обжаловал его в апелляционном порядке в Амурский областной суд. Приводя доводы незаконности судебного решения, адвокат сослался на то, что мотоциклист тоже нарушил правила дорожного движения, превысив скорость.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала доводы апелляционной жалобы адвоката необоснованными и оставила приговор без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу 24 января 2017 года, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    "При этом его лишили заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами." -наверное лишили права заниматься деятельностью?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    судью на мыло

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    судью на мыло



    Поддерживаю! За какого-то хрустика дать целых 2 года =(

  • хайфай

    хайфай
    1 час назад

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    судью на мыло



    Поддерживаю! За какого-то хрустика дать целых 2 года =(



    Ещё и скорость превысившего. Судья явно сам из этих..мотоциклиздов..

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    1 час назад

    Мотоциклиста жалко. Но ведь и его вина есть в этом ДТП! Скорость превышена была. Я не оправдываю водителя автобуса, но теперь вся жизнь у него сломана.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Уже были такие ситуации, когда чудом все обошлось!!!!!!! Мотоциклисты всегда ездят с превышением скорости, постоянные змейки устраивают среди машин...Их очень трудно заметить...

  • Shift

    Shift
    58 минут назад

    жизньжизниьжизнь

    Уже были такие ситуации, когда чудом все обошлось!!!!!!! Мотоциклисты всегда ездят с превышением скорости, постоянные змейки устраивают среди машин...Их очень трудно заметить...



    вот прям всегда и постоянно...а водители авто, всегда и постоянно по правилам..и все ДТП только от всех мотоциклистов..

    *это был сарказм - для особо одаренных...

    суд разобрался, виновного наказал..

  • murka1

    murka1
    36 минут назад

    Все смотрю мотоциклиста обвиняют, а Вы точно знаете что он скорость превысил?Даже по видео регистратору видно было , что он ехал на маленькой скорости, а водитель авто тупо его не заметил, сразу с обочины и на него наехал.Так что не нам судить, а суд разобрался и вынес такое решение,какое заслужил.Бедный водитель авто прям, а то что у мотоциклиста двое детей маленьких осталось всем как то по барабану.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    16 минут назад



    вот наши местные, наплевали на закон. гайцы нихера делать с этим не хотят

    а люди смотрят на таких

    и всех мотоциклистов уродами считают

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    7 минут назад

    murka1

    Все смотрю мотоциклиста обвиняют, а Вы точно знаете что он скорость превысил?Даже по видео регистратору видно было , что он ехал на маленькой скорости, а водитель авто тупо его не заметил, сразу с обочины и на него наехал.Так что не нам судить, а суд разобрался и вынес такое решение,какое заслужил.Бедный водитель авто прям, а то что у мотоциклиста двое детей маленьких осталось всем как то по барабану.



    Хрустики должны страдать. Сел на мотопед - будь готов к принятию ислама.

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